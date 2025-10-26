Trời lạnh khiến các mạch máu co lại để giữ nhiệt, làm huyết áp tăng và tim phải co bóp mạnh hơn để bơm máu đi khắp cơ thể. Sự thay đổi đột ngột này dễ gây thiếu máu cơ tim, loạn nhịp hoặc tắc mạch, đặc biệt ở người có mạch máu xơ cứng hay cholesterol cao. Khi tim không kịp thích nghi, nguy cơ ngừng tim và đột tử tăng vọt.

Bác sĩ cấp cứu Huang Xuan (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo thêm: "Mùa lạnh là bài kiểm tra khắc nhiệt trước sức chịu đựng của hệ tim mạch. Dù bạn trẻ khỏe đến đâu, không có bệnh nên thì chỉ cần bất cẩn trong vài khoảnh khắc, nguy cơ đột tử vẫn luôn rình rập".

Với kinh nghiệm y tế lâm sàng hàng chục năm của mình, Tiến sĩ Huang Xuan cảnh báo 5 khoảnh khắc vào mùa lạnh dễ gây đột tử mà ít ai chú ý như:

1. Bật dậy quá nhanh vào buổi sáng

Khi trời lạnh, việc đột ngột rời khỏi giường ấm khiến cơ thể chưa kịp thích nghi với nhiệt độ thấp, gây co mạch máu đột ngột . Điều này có thể dẫn đến đột quỵ, tụt huyết áp hoặc ngừng tim, đặc biệt ở người đang ngủ trong phòng lạnh hoặc mặc đồ mỏng.

Ảnh minh họa

Tiến sĩ Huang khuyên, sau khi tỉnh dậy, hãy nằm thêm vài phút trong chăn, duỗi người nhẹ nhàng để làm nóng cơ thể. Khi ra khỏi giường nên mặc thêm áo khoác, tất hoặc khăn quàng để tránh sốc nhiệt đột ngột.