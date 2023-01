Càng làm những điều này bạn càng khó giảm cân

Ngày Béo phì thế giới năm 2022, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa gióng lên hồi chuông báo động: Hơn 1 tỉ người trên toàn cầu đang mắc bệnh béo phì. Trong số này, 650 triệu người lớn, 340 triệu thanh thiếu niên, 39 triệu trẻ em; và những con số này vẫn đang tiếp tục tăng mỗi ngày.

WHO cho biết tỷ lệ béo phì đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 1975 và đã tăng gần 5 lần ở trẻ em và thanh thiếu niên. Béo phì ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi từ mọi nhóm xã hội, ở cả các nước phát triển và đang phát triển.

Giảm cân có thể là việc không mấy dễ dàng với nhiều người cho dù họ đã cố gắng tập thể dục, kiểm soát calo... Đó có thể là do họ không biết rằng, có một số thói quen trong cuộc sống có thể cản trở nỗ lực giảm cân.

Hãy tìm hiểu thêm về 5 thói quen này khiến chúng ta khó có thể giảm cân thành công như dưới đây và loại bỏ chúng càng sớm càng tốt.

1. Bỏ bữa sáng

Các nhà nghiên cứu đã xác nhận rằng những người ăn sáng có xu hướng tăng cân ít hơn những người bỏ bữa sáng.

Một nghiên cứu năm 2014 được công bố trên Tạp chí Journal of Rural Medicine cho thấy ăn sáng có ảnh hưởng đến chu vi vòng eo và BMI cao hơn so với việc ăn tối 3 giờ trước khi đi ngủ.

Ăn sáng quá muộn sau khi thức dậy cũng có thể làm tăng sản xuất các loại chất lỏng có tính axit trong dạ dày của bạn, gây viêm và các triệu chứng của viêm dạ dày.

Vì vậy, tốt nhất là bạn nên ăn sáng trong khoảng 1-2 giờ sau khi ngủ dậy.

2. Không uống đủ nước

Uống nước giúp đốt cháy nhiều calo hơn và giảm cân. Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker (tác giả của The First Time Mom's Pregnancy Cookbook, The 7) nói: "Duy trì hydrat hóa có thể có tác động sâu sắc đến quá trình trao đổi chất. Hãy đảm bảo bạn đang uống đủ nước để kiểm soát sự trao đổi chất trong khi cũng giúp cơ thể bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng".

3. Ăn khuya

Các nghiên cứu xác nhận rằng tốt hơn là tránh các bữa ăn quá muộn trừ khi muốn tăng thêm cân nặng.

Nhiều cuộc thực nghiệm lâm sàng đã phát hiện ra rằng, nguyên nhân của nhiều bệnh mãn tính đều xuất phát từ việc ăn tối muộn, nhất là bệnh béo phì.

Trista Best (chuyên gia dinh dưỡng, đồng thời là chuyên gia tư vấn cho nhãn hàng thực phẩm chức năng Balance One của Mỹ), cho biết: "Để giảm mỡ bụng, bạn nên tránh ăn tối quá muộn. Lý do là bởi vào buổi tối con người có xu hướng ít vận động hơn. Ngoài ra, các loại thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ vào buổi tối thường là đồ ăn nhanh có nhiều calo, carbs tinh chế đây đều là nguồn thực phẩm dẫn đến béo bụng".

4. Thiếu ngủ

Một nghiên cứu mới tại Trường đại học Chicago (Mỹ) cho thấy thiếu ngủ cũng là nguyên nhân của bệnh béo phì.

Mất ngủ thực sự có thể ảnh hưởng đến cân nặng. Khi quá mệt mỏi, bỏ qua tập thể dục và có xu hướng chọn đồ ăn nhẹ có nhiều carb và nhiều cà phê. Ngoài ra, thiếu ngủ có thể dẫn đến chuyển hóa chậm hơn. Vì vậy, cố gắng ngủ ít nhất 7 giờ mỗi ngày.

5. Ngồi bàn làm việc cả ngày

Các nghiên cứu xác nhận rằng có sự tương quan giữa thời gian ngồi nhiều và béo phì. Vì vậy, hãy cứ 60 đến 90 phút cố gắng đứng lên di chuyển hoặc đặt hẹn giờ để tự nhắc mình đứng lên.

BS Keith Diaz, tác giả chính của nghiên cứu và trợ lý giáo sư về y học hành vi tại Trung tâm Y tế Đại học Columbia, cho biết: "Trong khoảng một thập kỉ trở lại đây, chúng ta đã biết, ngồi lâu một chỗ làm tăng nguy cơ mắc hầu hết các bệnh mãn tính và tử vong sớm. Cũng giống như việc cần ăn nhiều trái cây và rau quả, chúng ta cũng phải chú ý đến việc tập thể dục để chống lại tác hại của việc ngồi nhiều, bao gồm cả béo phì".

Hãy thử các bài tập trên ghế hoặc đi lại, thậm chí chỉ là đến chỗ đồng nghiệp làm việc ở tầng khác. Tăng cường thêm một số chuyển động trong ngày.