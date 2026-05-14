Căng: 50 ngôi sao bị tẩy chay, phải xin lỗi vì đứng về phía thiếu gia vướng cáo buộc xâm hại em trai

Vụ việc nóng nhất Thái Lan hiện nay chính là Pi Sunith Scott - người thừa kế tập đoàn Singha kiêm chồng của nữ diễn viên Mild Lapassalan - bị em trai là Psi Scott tố xâm hại tình dục từ lúc mới 12 tuổi, kéo dài hàng chục năm. Psi Scott tố mọi người trong gia tộc Singha đình đám đều biết rõ nhưng không ai đứng ra bảo vệ hay giúp đỡ anh.

Pi Sunith Scott lên tiếng phủ nhận các cáo buộc, nhờ vợ Mild Lapassalan đứng ra đăng hộ, cũng như bằng chứng giấy chứng nhận sử dụng đất, đơn kiện bình luận sai sự thật. Đã có đến 50 nghệ sĩ và KOL showbiz Thái nhấn like những bài đăng này.

Tuy nhiên sau khi Psi Scott "phản đòn" bằng cách đăng đoạn ghi âm chấn động bóc trần tội ác của anh trai, 50 nghệ sĩ và KOL đã bị công chúng chỉ trích kịch liệt vì cho rằng "ngầm ủng hộ những chuyện đáng xấu hổ" kia. Danh sách dài dằng dặc những ngôi sao này khiến ai cũng phải bất ngờ vì toàn sao hạng A, quyền lực hàng đầu showbiz: Kimmy Kimberley, Mario Maurer, Baifern Pimchanok cho đến Tay Tawan, Off Jumpol, Diana Flipo, Mint Chayanee, Grace Budsarin, Golf Kittipat...

Đã có 50 ngôi sao nhấn like bài đăng của Mild Lapassalan.

Làn sóng phẫn nộ dâng cao khiến tối 13/5 trở thành "đại hội xin lỗi" của các ngôi sao này. Trên trang cá nhân, Tay Tawan đã lên tiếng xin lỗi, khẳng định bấm like chỉ vì muốn ủng hộ Mild Lapassalan, gửi lời động viên cô bạn thân vượt qua quãng thời gian khó khăn. Nam diễn viên gửi lời xin lỗi chân thành nếu nút like gây ra bất kỳ sự hiểu lầm nào rằng anh ủng hộ bạo lực gia đình.

Zee Pruk cũng đăng đàn cho biết anh chỉ like dạo, không mang hàm ý đứng về ai trong cáo buộc: "Khi tôi lướt Instagram, tôi thường thích mọi bài đăng của những người tôi theo dõi, mỗi khi chúng xuất hiện trên bảng tin đề xuất của tôi". Nữ rapper MILLI cũng có lời xin lỗi vì hành động like bài viết gây hiểu lầm là sự ủng hộ cho chuyện nhà chồng của diễn viên Mild Lapassalan. Hiện tại, hầu hết các nghệ sĩ đều đã "bỏ thích" các bài đăng trên thanh minh của thiếu gia tập đoàn Singha nhưng vẫn chưa hết bị "ném đá".

Ồn ào bắt đầu từ ngày 10/5, khi Psi Scott (Siranat Scott) - thành viên gia đình tập đoàn Singha đình đám Thái Lan - tố cáo anh trai ruột Pi Sunith Scott xâm hại tình dục từ lúc mới 12 tuổi, kéo dài hàng chục năm. Người đàn ông 29 tuổi này còn cho biết mọi người trong gia đình đều biết rõ sự việc này vì họ đã nghe đoạn băng ghi âm lời thú tội của P Sunith Scott. Thế nhưng, không ai trong dòng họ đứng ra bảo vệ hay giúp đỡ Psi Scott. Psi Scott nói trong nước mắt rằng anh phải gồng gánh mọi thứ, không còn sự lựa chọn nào khác.

Hiện anh còn phải phải đối mặt với vụ kiện tụng từ chính mẹ ruột để đòi lại số tài sản mà ông ngoại đã trao cho. Khi anh tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bậc trưởng bối trong dòng họ, anh còn bị mắng ngược là "đứa con bất hiếu", yêu cầu anh xin lỗi mẹ.

Công chúng Thái Lan cũng như châu Á càng lúc càng sốc trước những diễn biến nghiêm trọng của vụ việc. Vụ việc này có tính chất quá nghiêm trọng và liên quan đến 1 trong những tập đoàn kinh doanh lớn nhất đất nước Thái Lan.

Nữ diễn viên Mild Lapassalan - vợ của Pi Sunith Scott đã liên tục bị cư dân mạng réo gọi. Dù đang mang thai con đầu lòng, nhưng nữ diễn viên sinh năm 1994 vẫn phải nhận hàng loạt bình luận gay gắt và chất vấn. Trang cá nhân của cô biến thành "bãi chiến trường", với vô số bình luận yêu cầu Mild Lapassalan lên tiếng về vụ việc.

Dù vậy giữa tâm bão, vẫn có rất nhiều khán giả tỉnh táo lên tiếng bảo vệ Mild Lapassalan. Họ cho rằng nếu các cáo buộc là sự thật, thì đây là góc khuất quá khứ của chồng cô với em ruột và mẹ, hoàn toàn không liên quan đến Mild Lapassalan. Nữ diễn viên này chỉ mới cưới Pi Sunith Scott từ năm ngoái và hiện đang mang thai con đầu lòng.

