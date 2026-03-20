Ngày 20/3, tờ Daily Mail đưa tin Jordan Wright - ngôi sao truyền hình thực tế nước Anh - được cho biết đã qua đời ở tuổi 33. Thi thể của anh đã được tìm thấy dưới 1 con kênh thoát nước ở Thái Lan vào 12h30 ngày 14/3. Người phát hiện thi thể và gọi báo cảnh sát là công nhân người Myanmar đang làm việc ở gần hiện trường. Cơ quan chức năng cho biết khi được tìm thấy, Jordan Wright mặc áo thun xám, quần đen, đi chân trần và nằm úp mặt xuống nước.

Qua khám nghiệm tử thi sơ bộ, Jordan Wright được xác định tử vong không quá 2 ngày trước khi được phát hiện. Cảnh sát Thái Lan cũng tìm thấy chiếc iPhone 17 của Jordan Wright ở gần bờ kênh, thẻ chìa khóa khách sạn COCO Phuket Bangtao - cách nơi phát hiện thi thể khoảng 20 phút đi bộ.

Jordan Wright qua đời ở tuổi 33. Ảnh: Rex.

Thi thể của ngôi sao truyền hình nước Anh được tìm thấy tại 1 kênh nước ở Thái Lan. Ảnh: Asia Pacific Press.

Cảnh sát trưởng Sutthirak Chuthong thuộc đồn Choeng Thale (Thái Lan) - cơ quan điều tra vụ việc cho biết - nhân viên khách sạn đã cố liên lạc với Jordan Wright vì anh không làm thủ tục trả phòng vào ngày 13/3 như dự kiến. Sau khi kiểm tra phòng, cảnh sát không phát hiện dấu hiệu bị đột nhập hay sự bất thường nào. Tuy nhiên, camera an ninh đã ghi lại được cảnh Jordan Wright có biểu hiện bất an, đi đi lại lại trong khách sạn trước khi rời đi. Lộ trình di chuyển sau đó dẫn đến nơi thi thể của Jordan Wright được tìm thấy.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi từ bệnh viện để xác định liệu Jordan Wright có sử dụng chất cấm hay không. Do vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên cảnh sát chưa thể công bố nguyên nhân tử vong chính thức của Jordan Wright.

Vụ việc tử vong bất thường của Jordan Wright đang được cảnh sát Thái Lan điều tra. Hiện, chưa thể xác định nguyên nhân tử vong của ngôi sao 33 tuổi. Ảnh: Instagram.

Jordan Wright ra mắt công chúng qua show truyền hình Ex On The Beach của MTV vào năm 2017, và nhanh chóng được chú ý nhờ ngoại hình điển trai, nam tính. Một năm sau, anh góp mặt trong 17 tập của series ăn khách The Only Way is Essex.

Tuy nhiên, Jordan Wright chỉ gắn bó với showbiz trong một thời gian ngắn. Sau đó, anh xin nghỉ ở kênh truyền hình ITV để quay lại công việc lính cứu hỏa. Đầu tháng 1 năm nay, anh chuyển sang Thái Lan sinh sống và làm việc trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân của Jordan Wright đã từ đầu tháng 3.

Jordan Wright nổi tiếng nhờ tham gia show truyền hình Ex On The Beach, The Only Way is Essex. Ảnh: Instagram.

