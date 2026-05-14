Nam diễn viên tự nhận "giống cả showbiz", nhưng thực chất lại là "tắc kè hoa" độc bản của điện ảnh Việt

Vừa qua, nam diễn viên Lãnh Thanh đã khiến người hâm mộ bật cười khi tự "bóc phốt" bản thân trên trang cá nhân với một danh sách dài những nam thần màn ảnh mà anh hay bị nhận nhầm, trải dài từ Văn Anh, Quốc Trường cho đến cả Hoắc Kiến Hoa, Cổ Thiên Lạc.

Tuy nhiên, đằng sau lời nói đùa về một gương mặt mang nhiều nét hao hao người khác, Lãnh Thanh lại sở hữu một gia tài phim ảnh và một hành trình nghệ thuật độc bản, sắc nét và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Gương mặt có thể khiến khán giả ngờ ngợ trong vài giây đầu, nhưng cái tên Lãnh Thanh và diễn xuất của anh thì tuyệt đối không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai.

Từ chàng trai Thái Bình Nam tiến đến cát-xê 85 nghìn đồng

Không có bệ phóng trải sẵn hoa hồng, con đường nghệ thuật của Lãnh Thanh (tên thật là Hoàng Văn Thanh) bắt đầu từ những nỗ lực tự thân bền bỉ. Rời quê hương Thái Bình để "Nam tiến" lập nghiệp, chàng trai sinh năm 1993 mang theo hành trang chỉ vỏn vẹn vài triệu đồng cùng niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng.

Thừa nhận bản thân từng đi lên từ con số không, Lãnh Thanh bắt đầu cọ xát với nghề từ những vai quần chúng nhỏ lẻ, đóng minh họa MV ca nhạc hay làm người mẫu ảnh. Anh từng chia sẻ về kỷ niệm nhận mức cát-xê chỉ 85 nghìn đồng cho một vai diễn quần chúng với vỏn vẹn hai chữ thoại: "Chú Ba". Nhưng chính những ngày tháng "lăn lộn" ở phim trường trong những vai diễn không tên ấy đã rèn giũa nên một Lãnh Thanh nhẫn nại, biết quan sát và tích lũy chất liệu cuộc sống để chuẩn bị cho sự bùng nổ sau này.

Cú bứt phá ngoạn mục và khả năng biến hóa "tắc kè hoa"

Năm 2019 đánh dấu một bước ngoặt rực rỡ, đưa Lãnh Thanh từ một "chàng thơ" của các MV ca nhạc bước thẳng vào hàng ngũ nam chính triển vọng của điện ảnh Việt. Khán giả và giới chuyên môn không khỏi bất ngờ trước sự biến hóa tài tình của anh qua hai thái cực nhân vật hoàn toàn đối lập trong cùng một năm.

Nếu trong Thưa Mẹ Con Đi, Lãnh Thanh làm tan chảy khán giả bằng ánh mắt tình tự, ấm áp và sự dằn vặt nội tâm tinh tế của một người con đồng tính; thì sang đến Chị Chị Em Em, anh khiến người xem "nổi da gà" khi hóa thân thành Huy – một gã đàn ông đầy toan tính, tham vọng, ma mãnh ẩn sau vẻ ngoài phong trần, lịch lãm. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn ở sân chơi quốc tế với tác phẩm Chàng Dâng Cá, Nàng Ăn Hoa chiếu trên kênh HBO.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Lãnh Thanh chứng minh được anh không phải là một "bình hoa di động" màn ảnh. Khả năng "cân" mượt mà từ dòng phim độc lập (indie), nghệ thuật cho đến phim thương mại giải trí đã mang về cho anh những quả ngọt xứng đáng, tiêu biểu là danh hiệu "Rising Star Award" (Ngôi sao triển vọng) tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2019 và cúp "Nam diễn viên được yêu thích nhất" tại giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2020.

Không đóng khung mình ở màn ảnh rộng

Đang trên đà thăng tiến tại thị trường miền Nam và được định vị là gương mặt sáng giá của điện ảnh, Lãnh Thanh lại đưa ra một quyết định đầy táo bạo: Trở lại miền Bắc và lấn sân sang mảng phim truyền hình.

Với việc đảm nhận vai nam chính Gia An trong bộ phim giờ vàng Nơi Giấc Mơ Tìm Về của VFC, Lãnh Thanh cho thấy tham vọng chinh phục khán giả đại chúng trên cả nước.

Anh sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận những khen chê của khán giả truyền hình để hoàn thiện kỹ năng diễn xuất của mình, chứng minh rằng bản thân có thể bám rễ ở bất kỳ mảnh đất nghệ thuật nào, miễn là được trao cơ hội và vai diễn đủ sức nặng.

Sau một thời gian nạp lại năng lượng, cuối năm 2026, "tắc kè hoa" của điện ảnh Việt sẽ chính thức trở lại đường đua phòng vé với tác phẩm điện ảnh "Bò sữa bay" của đạo diễn trẻ Nguyễn Phạm Thành Đạt.

Đáng chú ý, dự án này đánh dấu màn tái hợp đầy duyên nợ giữa anh và "người tình màn ảnh" một thời Võ Điền Gia Huy sau 7 năm kể từ cơn sốt Thưa Mẹ Con Đi (2019). Dù tạo hình và tính cách nhân vật của Lãnh Thanh trong Bò sữa bay vẫn đang được ê-kíp giữ bí mật, nhưng với một cốt truyện trẻ trung, nhiều màu sắc mới lạ, khán giả hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một cú lột xác tiếp theo từ anh.

Câu nói đùa về chuyện "giống anh A, anh B" rốt cuộc chỉ là một gia vị hài hước của một nghệ sĩ biết trào phúng về chính mình.

Đi qua những ngày tháng chật vật đóng vai phụ cho đến khi đường hoàng bước lên bục nhận giải thưởng điện ảnh danh giá, Lãnh Thanh đã tự tay phác họa nên bức chân dung của riêng mình: Một nam tài tử đi lên bằng thực lực, thái độ làm nghề nghiêm túc và một sức hút không thể chối từ trên màn ảnh Việt. Tên anh là Lãnh Thanh, và sự nghiệp này hoàn toàn là của anh.

Thanh Yên