Làn sóng những diễn viên nổi tiếng nhất Thái Lan, Hàn Quốc đổ bộ Việt Nam du lịch

Sao Thái rủ nhau đến Việt Nam du lịch

Nhiều nghệ sĩ Thái Lan đã chọn Việt Nam là điểm đến cho chuyến nghỉ dưỡng, du lịch. Ngày 30/4, sao Tuổi nổi loạn Thanaerng Kanyawee Songmuang cùng hội bạn là cựu thành viên nhóm SNSD Jessica Jung, Irene Kim - fashionista, người mẫu Cici Wang chia sẻ loạt hình đi dạo trên bờ biển, resort cao cấp ở Phú Quốc. Nhóm bạn dịp này tổ chức sinh nhật của Jessica.

Nữ diễn viên từng đóng vai Jane trong sê-ri học đường Tuổi nổi loạn. Cô hút 4,8 triệu người theo dõi trên Instagram.

Trước đó một ngày, diễn viên Bua Nalinthip cùng nhóm bạn gồm diễn viên Mo Monchanok Saengchaipiangpen, chuyên gia trang điểm Jaratpim Ittithanakorn, nhiếp ảnh gia Richwath, đăng hình check-in tại TPHCM trên trang cá nhân hơn 2 triệu lượt theo dõi,

"Xin chào Việt Nam, mình đến rồi", nữ diễn viên Bua Nalinthip gửi lời chào bằng tiếng Việt, kèm theo những hình ảnh đi cà phê, đội nón lá dạo phố, thưởng thức ẩm thực như thịt xiên nướng, bánh mì, bún mọc, cơm chiên, nước ép trái cây vỉa hè…

“Bông hồng lai đẹp nhất Thái Lan” Yaya Urassaya cùng gia đình dạo chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, check-in đường phố rợp cờ đỏ sao vàng tại TPHCM hôm 26/4. Cô và người thân chọn thưởng thức bún sườn mọc, bánh ướt cuốn thịt, gà nướng mẹt, nem cuốn và thử nước mía, trà sữa.

Cách đó không lâu, cô vừa tổ chức hôn lễ với tài tử Nadech Kugimiya tại quê nhà Thái Lan.

Việt Nam cũng là điểm đến được sao Hàn Quốc lựa chọn trong điểm đến du lịch. Diễn viên Kwon Nara ngày 27/4 đăng tải ảnh chụp cho tạp chí thực hiện tại Đà Nẵng, Hội An. Cô dành nhiều lời khen cho ẩm thực địa phương và cảnh sắc ở Việt Nam.

Ca sĩ/diễn viên Seolhyun hôm 23/4 cho biết cô đang nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Trên trang cá nhân 3,8 triệu người theo dõi, nữ thần tượng xuất hiện với phong cách giản dị, make up nhẹ nhàng, tận hưởng không khí biển. Cô hứng thú với các hoạt động bơi lội, tắm nắng, chạy bộ. Người đẹp nhận được nhiều lời khen ngợi vì vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn.

Lý do Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích của khách Hàn Quốc, Thái Lan…

Hàn Quốc là một trong những thị trường gửi khách đến Việt Nam lớn nhất của Việt Nam trong những năm qua. Theo số liệu từ Cục Thống kê, tính đến hết quý I năm 2026, có hơn 1,32 triệu lượt khách Hàn Quốc đến Việt Nam. Năm 2025, số khách Hàn đạt 4,3 triệu khách.

Cục Du lịch Quốc gia nhận định đây là thị trường duy trì mức tăng trưởng ổn định, cho thấy sức hút bền vững của các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch gia đình, lợi thế kết nối hàng không thuận tiện giữa hai nước.

Tờ Bangkok Today nhận xét Việt Nam nổi lên như lựa chọn hàng đầu trong thập kỷ khi hội tụ cả sự lãng mạn, phiêu lưu và hiện đại. Báo Thái Lan gợi ý nhiều địa danh như Phú Quốc, Đà Nẵng, Sa Pa… để du khách có thể lựa chọn được điểm đến hợp lý với tài chính và mong muốn khám phá cá nhân.

“Việt Nam không chỉ là một điểm đến du lịch, mà còn trở thành lựa chọn hàng đầu cho những hành trình chữa lành, nơi du khách có thể tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn, thuận tiện, chi phí hợp lý và giàu cảm hứng”, tờ Bangkok Today viết.