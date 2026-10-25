Sau nhiều năm tích lũy, tôi mua được căn nhà nhỏ của riêng mình: Tự nấu những bữa ngon, tôi dần biến cuộc sống thành một bài thơ

Căn nhà tôi mua không rộng, cũng không nằm ở khu vực đắt đỏ. Nhưng ngày cầm chìa khóa bước vào căn nhà thuộc về mình, tôi hiểu rằng quãng thời gian sống giản dị trước đó không hề uổng phí. Những bữa cơm tự nấu, những lần từ chối mua một món đồ chỉ vì đang giảm giá, những tháng vẫn cố gắng chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm ngay sau ngày nhận lương cuối cùng đã biến thành một mái nhà thật sự.

Một căn nhà nhỏ là kết quả của nhiều năm không để tiền “trôi đi”

Trước khi mua nhà, tôi từng sống trong một căn phòng thuê chỉ hơn chục mét vuông. Nhà bếp nhỏ, đồ đạc không nhiều, không có ban công rộng hay cửa kính từ sàn đến trần như những căn hộ mà tôi từng ao ước. Thời gian đầu, tôi cũng thường nhìn cuộc sống của người khác rồi cảm thấy mình đang thiếu quá nhiều thứ.

Nhưng chính quãng thời gian ấy lại dạy tôi một bài học rất quan trọng về tiền bạc: nếu thu nhập chưa thể tăng nhanh, điều mình có thể kiểm soát trước tiên chính là cách sử dụng số tiền đang có.

Tôi bắt đầu ghi lại chi tiêu mỗi tháng, chia tiền ngay sau khi nhận lương và coi khoản tiết kiệm mua nhà giống như một hóa đơn bắt buộc. Thay vì chờ cuối tháng còn bao nhiêu mới tiết kiệm, tôi làm ngược lại: chuyển trước một khoản sang tài khoản riêng, phần còn lại mới dùng cho sinh hoạt.

Ban đầu số tiền tích lũy tăng rất chậm. Có những tháng tôi chỉ để dành được một khoản nhỏ. Nhưng sau một năm, rồi hai năm, tôi bắt đầu nhìn thấy một con số đủ lớn để khiến mình có động lực tiếp tục.

Tôi cũng dần hiểu rằng tiết kiệm không đồng nghĩa với việc sống khổ. Tôi vẫn mua những thứ cần thiết, vẫn gặp bạn bè và thỉnh thoảng tự thưởng cho mình. Điều thay đổi chỉ là tôi không còn tiêu tiền để chạy theo cảm giác “phải có” giống người khác.

Những bữa cơm tự nấu đã âm thầm giúp tôi giữ lại rất nhiều tiền

Một trong những thay đổi rõ rệt nhất là việc tôi bắt đầu tự nấu ăn.

Trước đây, sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi thường gọi đồ ăn hoặc ăn ngoài vì nghĩ rằng vài chục nghìn đến hơn một trăm nghìn đồng mỗi bữa không đáng bao nhiêu. Nhưng khi cộng lại theo tháng, tôi mới nhận ra đó là một khoản rất lớn.

Tôi bắt đầu từ những món đơn giản như cà chua xào trứng, rau xanh, đậu phụ, thịt kho, mì hoặc khoai lang. Bữa ăn không cầu kỳ, nhưng nóng hổi, sạch sẽ và vừa khẩu vị. Quan trọng hơn, khi tự mua thực phẩm và nấu ở nhà, chi phí ăn uống giảm đi đáng kể.

Khoản tiền tiết kiệm được từ chuyện ăn uống không lập tức biến thành một căn nhà. Nhưng mỗi tháng vài triệu đồng, cộng dồn trong nhiều năm, lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Sau này nhìn lại, tôi nhận ra nhiều khoản tiền lớn trong cuộc đời thực chất được tạo thành từ vô số khoản tiền nhỏ mà chúng ta quyết định giữ lại thay vì tiêu đi.

Tôi ngừng cố tạo ra một cuộc sống “trông có vẻ giàu”

Có một thời gian tôi rất dễ bị cuốn vào việc mua sắm. Thấy người khác thay điện thoại, tôi cũng muốn đổi. Thấy một chiếc túi đẹp, tôi tự nhủ mình đã làm việc vất vả nên xứng đáng có nó. Những món đồ riêng lẻ đều không quá đắt, nhưng tổng cộng lại khiến tài khoản gần như không tăng sau nhiều năm đi làm.

Sau đó tôi đặt cho mình một nguyên tắc: trước khi mua bất kỳ món đồ không thiết yếu nào, phải tự hỏi liệu mình muốn món đồ đó hơn hay muốn căn nhà của mình hơn.

Câu hỏi ấy đã giúp tôi bỏ qua rất nhiều lần mua sắm bốc đồng.

Tôi không có quá nhiều quần áo nhưng phần lớn đều được sử dụng thường xuyên. Tôi không mua đồ trang trí nhà liên tục chỉ vì đang có xu hướng mới. Điện thoại vẫn dùng tốt thì chưa đổi. Những món đồ có thể dùng thêm vài năm thì tiếp tục dùng.

Cuộc sống nhờ vậy không nghèo đi. Ngược lại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì không còn phải liên tục kiếm tiền để phục vụ những nhu cầu mới được tạo ra mỗi ngày.

Có tiền mua nhà không đến từ một quyết định duy nhất

Khi số tiền tích lũy bắt đầu đủ lớn, tôi mới nghiêm túc nghĩ tới việc mua nhà. Tôi không đặt mục tiêu phải mua một căn hộ thật rộng, ở trung tâm hay có đầy đủ tiện ích cao cấp. Tôi chỉ tìm một căn vừa sức tài chính, phù hợp nhu cầu hiện tại và không khiến mình phải gánh khoản vay vượt quá khả năng.

Tôi dành thời gian tính toán tiền trả trước, khoản vay hàng tháng, quỹ dự phòng sau khi mua nhà và các chi phí phát sinh như nội thất, sửa chữa, phí quản lý.

Tôi không muốn sau khi mua nhà thì tài khoản trở về con số gần như bằng 0. Vì vậy, ngoài tiền trả trước, tôi vẫn giữ lại một khoản dự phòng đủ để trang trải cuộc sống trong vài tháng.

Cuối cùng, tôi chọn một căn nhà nhỏ hơn dự định ban đầu. Có người nói rằng cố thêm một chút có thể mua căn rộng hơn, nhưng tôi không muốn đổi cảm giác an tâm lấy một căn phòng lớn hơn vài mét vuông.

Ngày ký hợp đồng, tôi mới thấy rõ một điều: căn nhà ấy không được mua bằng một “cú bứt phá” nào trong tài chính. Nó là kết quả của hàng nghìn lần tôi lựa chọn không tiêu hết số tiền mình kiếm được.

Có nhà rồi, tôi vẫn giữ những thói quen cũ

Điều thú vị là sau khi chuyển vào căn nhà mới, cuộc sống của tôi không thay đổi quá nhiều.

Tôi vẫn tự nấu những bữa ăn đơn giản, vẫn không mua quá nhiều đồ đạc và vẫn thích một căn phòng gọn gàng hơn là một căn phòng đầy những món đồ đắt tiền.

Một chiếc bàn sạch sẽ, ánh đèn dịu, vài chậu cây xanh và một bữa cơm nóng đôi khi đã đủ khiến tôi cảm thấy một ngày trọn vẹn.

Điểm khác biệt lớn nhất là bây giờ mỗi lần trở về nhà, tôi biết rằng nơi này thuộc về mình. Cảm giác ấy rất khó diễn tả. Nó không phải sự hào nhoáng của việc “đã có bất động sản”, mà là cảm giác an tâm sau nhiều năm cố gắng xây dựng một nền tài chính ổn định.

Tôi hiểu rằng mua nhà không phải đích đến cuối cùng. Sau khi có nhà vẫn cần tiếp tục duy trì quỹ dự phòng, trả nợ đúng kế hoạch, tiết kiệm cho tương lai và tránh để mức sống tăng quá nhanh theo thu nhập.

Cuộc sống tốt không nhất thiết phải tốn quá nhiều tiền

Trước đây tôi từng cho rằng một cuộc sống đáng mơ ước phải có nhà lớn, đồ nội thất đẹp, quần áo mới và những chuyến đi liên tục. Sau này tôi mới hiểu, điều khiến cuộc sống dễ chịu nhất đôi khi lại là cảm giác mình đang kiểm soát được tiền bạc của chính mình.

Có một khoản tiết kiệm để không hoảng hốt khi gặp biến cố, có tiền dự phòng, không bị nợ tiêu dùng đè nặng và từng bước tiến gần hơn tới một tài sản của riêng mình – những điều ấy không phô trương nhưng đem lại cảm giác an toàn rất thật.

Căn nhà hiện tại của tôi vẫn nhỏ. Những bữa cơm tôi ăn cũng vẫn rất bình thường. Nhưng tôi không còn cảm thấy cuộc sống ấy “rẻ” hay thiếu thốn.

Bởi phía sau căn nhà nhỏ là nhiều năm tôi học cách giữ tiền, phía sau những bữa ăn giản dị là khả năng tự chăm sóc mình, và phía sau cuộc sống không quá nhiều đồ đạc là một tài khoản đã dần trở nên vững vàng hơn.

Có lẽ tài chính tốt không phải là lúc chúng ta có thể mua mọi thứ mình muốn, mà là lúc chúng ta đủ tỉnh táo để biết thứ gì thực sự đáng để dành tiền.

Với tôi, một căn nhà nhỏ, một bữa cơm nóng và một khoản tiền vẫn tiếp tục được tích lũy sau mỗi tháng chính là phiên bản dễ chịu nhất của cuộc sống trưởng thành.