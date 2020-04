Nhìn lại những hình ảnh hẹn hò cực hiếm của So Ji Sub và bà xã trong mùa hoa anh đào năm ấy: Trai đẹp gái xinh đi bên nhau tựa như phim ngôn tình

Mới đây, So Ji Sub đã tuyên bố về việc anh và bạn gái Cho Eun Jung đã chính thức nên vợ nên chồng sau hơn 1 năm hẹn hò. Cả hai đăng ký kết hôn vào ngày 7/4 và không tổ chức đám cưới rình rang. So Ji Sub và Cho Eun Jung chỉ mở một bữa tiệc nhỏ với sự góp mặt của hai bên gia đình và sau đó quyên góp 50 triệu won (1 tỷ VNĐ) để hỗ trợ giáo dục trẻ em.

Ngay sau thông tin đám cưới của hai được công bố, những hình ảnh hẹn hò của So Ji Sub và Cho Eun Jung bất ngờ được "đào mộ". Nhiều người tấm tắc ngợi khen, trai xinh gái đẹp bên nhau thật như một bộ phim ngôn tình.

"Chàng thanh niên" So Ji Sub ăn vận trẻ trung đi hẹn hò.

Cô gái xinh đẹp đứng bên quán cafe hôm nào giờ đã trở thành vợ người ta.

Khung cảnh ngọt ngào như 1 bộ phim ngôn tình.