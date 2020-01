Camera ghi lại hình ảnh kẻ nổ súng khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương ở Sài Gòn

Nguồn tin của phóng viên cho hay, nghi can gây án được xác định là người đàn ông và sử dụng súng AK để gây án. Sau khi gây án nghi can đã thông tin cho một số người là sẽ ra đầu thú.

Gần 18h30 ngày 29/1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán), Công an huyện Củ Chi đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành phong toả hiện trường, điều tra vụ nổ súng khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương ở khu vực.

Hình ảnh nghi can gây án.

Đồng thời, hàng trăm cảnh sát đang tiến hành truy bắt nghi can gây án được xác định là L.Q.T. (SN 1987, ngụ TPHCM). Nguồn tin của phóng viên cho hay, nghi can đã dùng khẩu súng AK để gây án. Sau khi gây án nghi can đã thông tin cho 1 số người là sẽ ra đầu thú.



Một nguồn tin cho hay, T. được cho là trong lúc chơi đá gà bị ép nên dẫn tới vụ việc. Nguồn tin cũng cho hay, T. vốn đang vừa học vừa làm.

Hiện trường vụ án.

Như đã thông tin, đầu giờ cùng ngày, 1 vụ nổ súng diễn ra tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cho là do mâu thuẫn trong lúc đá gà. Hiện có 4 nạn nhân là nam giới đã tử vong và 1 người khác bị thương đang được cấp cứu điều trị.



Công an huyện Củ Chi đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong toả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này.