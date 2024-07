Cầm 50 nghìn đồng mua được những gì trong chợ ăn vặt nổi tiếng Hà Nội?

Chợ Nam Đồng nằm số 119 Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, Hà Nội, từ nhiều năm nay được mệnh danh là một trung tâm ăn vặt nổi tiếng với nhiều món ngon, đa dạng và đặc biệt là giá cả rất phải chăng. Vì thế, từ các bạn sinh viên đến giới nhân viên văn phòng, thậm chí cả "các bà các mẹ" đều luôn nhớ đến khu chợ này khi nhắc đến những địa điểm ăn vặt ngon - bổ - rẻ ở Hà Nội.

Nếu tiền bạc xông xênh, đương nhiên bạn có thể "càn quét" cả khu chợ. Nhưng ngay cả khi chỉ có 50 nghìn đồng trong túi, bạn vẫn có thể tự tin vào chợ Nam Đồng để rồi lát sau rời khỏi đó với gương mặt tươi tỉnh vì được ăn ngon, ăn no.

Cầm 50 nghìn đồng, bạn có thể thưởng thức những gì trong chợ ăn vặt nổi tiếng Hà Nội này?

Hàng chè thái Tâm Hương đã có tuổi đời trên 20 năm.

Đây là món ăn nổi tiếng, được coi như linh hồn của khu chợ Nam Đồng. Quánchè Thái Tâm Hương đã hoạt động hơn 20 năm, là địa chỉ quen thuộc của rất nhiều thế hệ học trò, sinh viên.

Chè Thái là món được rất nhiều người lựa chọn vì đây là đặc sản của quán ngay từ những ngày đầu mới mở. Họ mê hương vị của nước cốt dừa thơm ngậy kết hợp với mùi lá dứa thanh nhã và sợi trân châu dẻo mềm. Đặc biệt, chè ở đây có vị rất thanh, không bị ngọt gắt nên bạn có thể ăn hai suất cũng không lo ngấy.

Có rất nhiều lựa chọn cho thực khách, từ chè Thái, chè bưởi, chè ngô, chèkhoai...

Ngoài chè Thái, quán còn có chè ngô, chè bưởi, khoai, đỗ đen, đỗ đỏ... Hàng chè tuy không lớn nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ với những chiếc bàn gỗ nhỏ. Những món chè đủ màu sắc được đựng trong những chiếc âu to bằng bạc xếp bên trong tủ kính. Khi khách gọi món, chè sẽ được đong vào những chiếc bát xinh xinh thay vì trong cốc như các hàng khác.

Giá mỗi cốc chè chỉ từ 20 nghìn đồng, rất hợp với túi tiền của nhiều người. Nếu chỉ ăn một cốc, với 50 nghìn đồng, bạn vẫn còn tiền sang quán khác tiếp tục trải nghiệm thú vui ẩm thực.

Những cốc chè bày sẵn để tiện cho khách đến mua mang về.

Miến lươn

Khác với đa số hàng quán nhỏ bé ở khu chợ Nam Đồng, quán miến lươn Lan Hương khá rộng rãi, có khu để xe riêng thoáng mát. Quán phục vụ các món về lươn, từ cháo lươn, miến lươn đến súp lươn, mỳ lươn... Với 50 nghìn đồng, bạn có thể thưởng thức một tô miến thơm ngon, chỗ ngồi lại thoáng mát, có điều hòa.

Hàng miến lươn có địa điểm rộng rãi nằm trong khu chợ Nam Đồng.

Cũng như nhiều quán lươn khác ở Hà Nội, ở đây có hai loại lươn khô và lươn tươi. Điểm khác biệt là lươn được tẩm ướp gia vị rất thơm ngon, khi ăn cảm nhận được rõ vị tươi của thịt lươn, kết hợp với sả ớt, hành khô dậy mùi. Lươn khô của quán cũng được khen ngợi bởi vừa giòn vừa giữ được hương vị của thịt lươn, không bị mùi khét mỡ lấn át.

Có rất nhiều lựa chọn cho thực khách, từ miến lươn, súp lươn, cháo lươn...

Nếu chọn miến lươn, bạn sẽ phải ấn tượng với phần nước dùng trong, ngọt thanh, không béo, được hầm từ xương lợn và xương lươn. Một điểm cộng nữa của quán là phần gia vị ăn kèm rất hấp dẫn. Thực khách khi dùng miến lươn thường chọn ăn kèm với món măng chua cay rất bắt mắt của quán.

Với một phần miến lươn khoảng 50k là bạn đã có một bữa trưa no bụng.

Trong tiết trời nóng bức, được thưởng thức một bát táo phớ thạch găng thơm mát thì không gì bằng. Đặc biệt, quán tào phớ thạch găng ở chợ Nam Đồng có giá rất rẻ, 12 nghìn đồng một bát tô to, ăn xong là no căng bụng.

Quán tào phớ thạch găng nằm ở ngõ phía cuối chợ, có giá rất mềm.

Chủ quán cho biết, giá rẻ như vậy là do tất cả nguyên liệu đều do chị tự tay làm, tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Nếu là fan của các loại chân trâu, chắc hẳn bạn sẽ mê chân trâu tự làm ở đây, rất to và ngậy, cắn vào một miếng cảm giác rất đã.

Nước đường ăn kèm tào phớ và thạch găng là đường hoa mai được thắng lên, ngọt thơm mà không quá gắt, kết hợp rất ăn ý với hương vị "mềm mại" của tào phớ và thạch găng. Cùng với các loại topping như thạch đen, chân trâu, dừa khô, trong các bát còn có thêm hoa nhài giúp tăng cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng trong những ngày hè nóng bức.

Thạch găng ở đây rất mềm, có hương vị lá găng tươi, thơm mát.

Nằm cùng con ngõ nhỏ với chè Thái Tâm Hương còn có một dãy các hàng quán ăn vặt với rất nhiều lựa chọn dành cho thực khách, nổi bật nhất là nộm. Nộm ở đây khá đa dạng, từ nộm bò, nộm tai... đến nộm sứa, giá chỉ từ 30 nghìn đồng. Cảm nhận chung của thực khách là phần nước sốt pha rất vừa miệng, đủ độ chua ngọt để làm dậy lên hương vị cho món ăn quen thuộc.

Trong bát nộm có đu đủ thái sợi, nộm bì, khô bò, gan, lá lách, kết hợp với lạc rang bùi béo, hành khô dậy mùi. Phần nộm đu đủ và rau ăn kèm được đánh giá là khá tươi và thơm ngon. Tuy nhiên, nhiều thực khách cho rằng phần topping chưa thực sự đầy đặn so với mức giá.

Bát nộm bò thập cẩm có giá khoảng 30 nghìn đồng, rất thích hợp để ăn nhẹ trong các buổi chiều.

Cũng trong con ngõ này, bạn có thể đến hàng Nga Ốc để thưởng thức rất nhiều món, từ các loại ốc đến trứng cút lộn, khoai chiên, nem chua rán... Mỗi phần ăn có giá từ 30 nghìn đồng, được đánh giá là đầy đặn, đáng đồng tiền. Kkhách quen của quán Nga Ốc không thể bỏ qua món đặc sản là cút lộn xào me có vị chua chua, cay cay rất hấp dẫn.

Một điểm cộng là quán có miễn phí nước uống cho khách. Quán mở cửa từ 14h-21h hàng ngày.