Cái giá phải trả của nàng Bạch Tuyết da không trắng như tuyết

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Chính thức ra rạp vào ngày 21/3 sau hàng loạt tranh cãi về trailer và tạo hình nhân vật, Snow White (tựa Việt: Bạch Tuyết) tiếp tục đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ khán giả, trái ngược hoàn toàn với những lời khen ngợi trong các buổi chiếu sớm dành cho giới chuyên môn và truyền thông. Trên IMDb, bộ phim nhanh chóng rơi vào tình cảnh “thảm họa” với điểm số chạm đáy 2.3/10 từ hơn 26.000 lượt đánh giá. Không khá khẩm hơn trên Rotten Tomatoes, phim mở màn với mức điểm nghèo nàn – chỉ 45% từ giới phê bình, phản ánh rõ sự chênh lệch giữa nhận định của khán giả đại chúng và giới chuyên môn.

Nội dung thiếu sáng tạo, tạo hình gây tranh cãi

Snow White được đạo diễn bởi Marc Webb – người từng tạo dấu ấn với 500 Days of Summer và The Amazing Spider-Man. Bộ phim là phiên bản live-action chuyển thể từ Snow White and the Seven Dwarfs (1937), tác phẩm hoạt hình kinh điển đã đặt nền móng cho đế chế Disney. Với một đạo diễn giàu kinh nghiệm và di sản đồ sộ của nguyên tác, kỳ vọng dành cho bản phim mới này là không hề nhỏ.

Sau khi vua cha mất tích, Bạch Tuyết bị giáng xuống thân phận giai nhân trong lâu đài, sống dưới sự kìm kẹp của Hoàng hậu độc ác (Gal Gadot). Khi gương thần tiên đoán rằng Bạch Tuyết sở hữu một tấm lòng cao quý hơn bà, Hoàng hậu lập tức ra lệnh cho thợ săn đưa công chúa vào rừng và thủ tiêu cô. Nhưng trước vẻ thuần khiết của Bạch Tuyết, thợ săn không nỡ ra tay, khuyên cô chạy trốn vào rừng sâu. Tại đây, Bạch Tuyết không chỉ gặp gỡ bảy chú lùn kỳ diệu mà còn chạm trán Jonathan (Andrew Burnap) – chàng thủ lĩnh quyến rũ của phe lục lâm đang chống lại sự cai trị của Hoàng hậu.

Về mặt nội dung, Snow White vẫn bám sát tinh thần của bản hoạt hình gốc, với một số điều chỉnh nhằm mang lại hơi thở hiện đại. Điển hình là việc Bạch Tuyết không còn gắn liền với hình tượng chàng hoàng tử kinh điển, mà thay vào đó, cô đồng hành cùng Jonathan – thủ lĩnh của nhóm lục lâm. Sự thay đổi này không làm lệch hướng câu chuyện mà còn mang đến màu sắc mới mẻ, giúp nhân vật Bạch Tuyết có chiều sâu hơn thay vì chỉ là một nàng công chúa chờ được giải cứu.

Thế nhưng, chính sự bám sát nguyên tác lại khiến Snow White trở nên an toàn đến mức tẻ nhạt, thậm chí thiếu đi chiều sâu cần thiết. Tuyến tình cảm giữa Bạch Tuyết và Jonathan được xây dựng hời hợt, với những đoạn hội thoại thiếu điểm nhấn, khiến phản ứng hóa học giữa hai nhân vật trở nên mờ nhạt. Mối quan hệ của họ tiến triển quá nhanh, đến mức khán giả chưa kịp cảm nhận hay rung động đã phải chấp nhận sự rằng họ thuộc về nhau. Điều này khiến câu chuyện tình yêu – vốn có tiềm năng mang đến nét mới mẻ cho phim – lại trở thành một chi tiết nhạt nhòa, không đủ sức tạo dấu ấn.

Về mặt tạo hình – yếu tố gây tranh cãi ngay từ khi trailer ra mắt – Rachel Zegler bị cho là thiếu khí chất để hóa thân thành công chúa Bạch Tuyết, đặc biệt khi đặt cạnh Gal Gadot, người tỏa ra vẻ đẹp lộng lẫy và quyền uy trong vai Hoàng hậu. Làn da nâu của Zegler cũng khiến nhiều người cảm thấy khó chấp nhận, vì không phù hợp với hình tượng "da trắng như tuyết" từ nguyên tác, làm dấy lên tranh cãi về mức độ trung thành với phiên bản gốc. Quan trọng hơn, sự chênh lệch rõ rệt về nhan sắc giữa hai nhân vật khiến động cơ của Hoàng hậu trở nên thiếu thuyết phục – khó ai tin rằng bà ta phải truy sát Bạch Tuyết chỉ vì ganh tị với sắc đẹp của cô.

Chưa dừng lại ở đó, bảy chú lùn – những nhân vật mang tính biểu tượng của câu chuyện – lại bị thay thế hoàn toàn bằng CGI, khiến tạo hình của họ trở nên gượng gạo, thiếu tự nhiên và mất đi nét duyên dáng vốn có. Thay vì sử dụng dàn diễn viên người thật để giữ trọn vẹn tinh thần nguyên tác, Disney lại chọn phương án kỹ xảo, nhưng kết quả nhận về chỉ khiến khán giả thêm thất vọng vì sự thiếu chân thực và hồn nhiên của các nhân vật này.

Âm nhạc là điểm sáng

Bỏ qua những tranh cãi, Snow White vẫn ghi điểm ở một số khía cạnh, đặc biệt là phần âm nhạc. Bộ đôi nhạc sĩ Benj Pasek và Justin Paul – những tên tuổi lừng danh đứng sau hàng loạt tác phẩm đình đám và sở hữu trọn bộ giải thưởng Emmy, Grammy, Oscar, Tony – đảm nhận phần biên soạn nhạc cho phim. Nhờ đó, phần âm nhạc của bản live-action mang đậm âm hưởng Broadway, với những bản phối công phu và giàu cảm xúc.

Những ca khúc gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ được tái hiện qua những bản phối mới mẻ, kết hợp cùng hình ảnh sống động. Khán giả sẽ bắt gặp khoảnh khắc bảy chú lùn thân quen cất vang Heigh-Ho khi tiến vào mỏ, hay hình ảnh Bạch Tuyết khéo léo kết nối họ qua giai điệu vui tươi của Whistle While You Work. Không dừng lại ở việc tái hiện nhạc phim cũ, ekip còn sáng tạo thêm nhiều ca khúc mới, làm phong phú trải nghiệm âm nhạc và tạo nên một bữa tiệc âm thanh đa sắc màu. Với xuất thân là ca sĩ nhạc kịch, Rachel Zegler dễ dàng ghi điểm với những nốt cao trong trẻo và kỹ thuật luyến láy tinh tế.

Bên cạnh âm nhạc, phần hình ảnh của Snow White cũng được trau chuốt kỹ lưỡng để tạo nên tổng thể hài hòa. Các phân đoạn ca hát kết hợp cùng vũ đạo của dàn diễn viên phụ và quần chúng thể hiện sự chỉ đạo tinh tế, giúp phim trở nên sống động và bùng nổ hơn trên màn ảnh rộng.

Disney sẽ đi về đâu?

Trong những năm qua, Disney liên tục thử nghiệm với hướng đi đa dạng hóa sắc tộc cho các nhân vật kinh điển, nhưng không phải lúc nào cũng đạt được kết quả như mong đợi. The Princess and the Frog (2009) từng ghi dấu khi biến Tiana thành công chúa da màu đầu tiên của hãng, tạo nên cột mốc quan trọng trong hành trình đa dạng hóa. Tuy nhiên, khi bước sang kỷ nguyên live-action, những thay đổi này lại trở thành con dao hai lưỡi. The Little Mermaid (2023) là một ví dụ điển hình khi lựa chọn Halle Bailey – một diễn viên gốc Phi – vào vai nàng tiên cá Ariel. Dù gây tranh cãi, bộ phim vẫn thu về 569 triệu USD toàn cầu, một con số không quá tệ nhưng chưa đủ để được xem là thành công, nhất là khi ngân sách sản xuất đã lên đến 250 triệu USD. Việc này càng làm dấy lên những nghi ngại về số phận của Snow White – dự án còn vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ hơn từ công chúng.

Với kinh phí sản xuất lên đến 270 triệu USD (hơn 6.000 tỷ đồng), Disney đặt cược rất lớn vào Snow White, kỳ vọng phim sẽ thu về ít nhất 600 - 650 triệu USD để hòa vốn và bắt đầu có lãi. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu ra mắt, tình hình đã không mấy khả quan. Ban đầu, hãng đặt kỳ vọng phim sẽ đạt 100 triệu USD doanh thu toàn cầu trong tuần mở màn, nhưng với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, các dự đoán hiện tại chỉ dao động trong khoảng 63 - 70 triệu USD.

Điều này đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu Disney có đang đi chệch hướng khi liên tục thực hiện những thay đổi mang tính "cách tân" nhưng lại không thể thuyết phục số đông khán giả? Với hàng loạt tác phẩm gần đây gặp khó khăn phòng vé, từ The Marvels đến Wish, cộng thêm phản ứng không mấy tích cực dành cho Snow White, rõ ràng "Nhà Chuột" đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Nếu không sớm điều chỉnh chiến lược, Disney có thể sẽ đánh mất chính mình trong cuộc đua phòng vé đầy khắc nghiệt.

Chấm điểm: 2,5/5

Snow White (2025) cuối cùng đã ra mắt sau một hành trình đầy tranh cãi, và kết quả đúng như dự đoán ban đầu. Dù vẫn ghi điểm ở phần âm nhạc đậm chất Broadway, hình ảnh chỉn chu và đặc biệt là màn thể hiện của Rachel Zegler, nhưng điều đó là chưa đủ để kéo khán giả ra rạp. Bộ phim không đủ sức vượt qua những rào cản định kiến để trở thành một cú hit phòng vé, mà lại tiếp tục nối dài chuỗi thất bại của Disney trong mảng live-action.