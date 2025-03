Bạch Tuyết 2025 bị vùi dập tơi tả, người được khen "gánh cả phim" lại đang chịu ấm ức đến tội nghiệp

Bom tấn live-action Bạch Tuyết - Snow White (2025) với kinh phí 270 triệu USD của Disney đang nhận về nhiều đánh giá trái chiều từ giới phê bình. Bộ phim bị chỉ trích là "vô nghĩa", "tệ hại đến mức kiệt sức".

Giới phê bình vùi dập tơi tả Bạch Tuyết 2025

Phim có sự tham gia của "Bạch Tuyết" Rachel Zegler và "Hoàng hậu" Gal Gadot cùng các "chú lùn" được tái hiện bằng công nghệ CGI. Phiên bản làm lại của bộ phim hoạt hình kinh điển năm 1937 Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn hiện đang có tỷ lệ đánh giá phê bình đáng thất vọng là 48% (trong số 87 bài đánh giá) trên Rotten Tomatoes.

Nhà phê bình Peter Bradshaw của tờ The Guardian đã cho Bạch Tuyết một trên năm sao. Ông gọi đây là một "bản reboot vô nghĩa" và "tệ hại đến mức kiệt sức" với "những bổ sung giả tạo mệt mỏi khiến mọi thứ rối tung".

Nhà phê bình Brian Viner của Daily Mail đã cho Bạch Tuyết hai trên năm sao. Ông gọi đây là một "vụ việc rối rắm đến đau đớn" và là "bản tái hiện nhạt nhòa" nhưng thừa nhận nữ chính Zegler "rõ ràng có rất nhiều tài năng". Viner lưu ý: "Những nỗ lực méo mó của Disney nhằm không xúc phạm bất kỳ ai bằng cách nào đó đã khiến tất cả mọi người phật lòng".

Nhà phê bình Clarisse Loughrey của tờ The Independent đã cho câu chuyện cổ tích của anh em nhà Grimm một trên năm sao. Bà chỉ trích hãng phim vì "đưa ra phản ứng mang tính doanh nghiệp nhất có thể" đối với việc miêu tả những chú lùn gây tranh cãi. Loughrey chế giễu: "Con người đã được thay thế bằng những bức tranh biếm họa CGI kỳ lạ".

Phóng viên Helen O'Hara của tờ Empire đã cho "Nàng Bạch Tuyết" hai trên năm sao. Cô cũng cảm thấy khó chịu bởi những chú lùn, gọi họ là một "thảm họa kinh hoàng, chúng làm chậm bộ phim mỗi khi xuất hiện".

Nhà phê bình Johnny Oleksinski của tờ New York Post đã cho "bản làm lại live-action nhàm chán, tầm thường của Disney" hai trên bốn sao. Ông nói rằng nó "biến mất khỏi tâm trí bạn ngay khi nó kết thúc".

Nhà phê bình David Fear của Rolling Stone đã viết rằng Bạch Tuyết là "một ứng cử viên nặng ký cho bản chuyển thể live-action nhạt nhẽo nhất". Ông mỉa mai một cách tàn nhẫn: "Bộ phim thực sự kiếm được điểm với tư cách là một câu chuyện trước khi đi ngủ, bởi vì nó chắc chắn sẽ ru bạn ngủ".

Nữ chính Rachel Zegler gồng gánh cả tác phẩm nhưng chịu nhiều ấm ức

Dẫu bộ phim gặp nhiều chỉ trích, nhưng nhiều nhà phê bình đánh giá cao diễn xuất của nữ chính Rachel Zegler trong phim.

Rachel Zegler

Ngôi sao 23 tuổi đầy triển vọng được nhận định là đã "gánh còng lưng" một phiên bản làm lại hời hợt. Tuy nhiên nữ diễn viên lại đang phải gánh chịu nhiều điều tiếng, bị miệt thị ngoại hình chỉ vì không "da trắng như tuyết" theo đúng những gì phiên bản gốc mô tả.

Rachel Zegler không còn là cái tên xa lạ với nhiều khán giả quốc tế. Nữ diễn viên sinh năm 2001 đã hoạt động nghệ thuật được một thập niên, góp mặt trong nhiều dự án lớn ở Hollywood như: West Side Story, Shazam! Fury of the Gods, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes… Trong đó, vai diễn trong bộ phim West Side Story của đạo diễn Steven Spielberg đã đem về cho Zegler một giải Quả cầu vàng ở tuổi đôi mươi.

Dẫu không có làn da "trắng như tuyết", nhưng Zegler lại được nhận định sinh ra là để dành cho vai diễn này. Không chỉ chinh phục người xem bằng nguồn năng lượng và khả năng diễn xuất, nữ diễn viên còn sở hữu giọng hát trong trẻo tuyệt đẹp.

Nhà phê bình Owen Gleiberman của Variety là người hiếm hoi khen ngợi những chú lùn CGI vì "đã mang lại sức sống cho bộ phim". Ông cho biết đây là "một trong những bản chuyển thể live-action hay hơn của các phim hoạt hình Disney". Gleiberman cũng hết lời khen ngợi Bạch Tuyết: "Rachel Zegler, trong vai Bạch Tuyết, có một ánh sáng rạng rỡ, hấp dẫn." Ông nói thêm: "Tôi ước màn trình diễn giọng hát của Gadot mang tính opera hơn và ít Mata Hari hơn, nhưng cô ấy vẫn tạo nên một nhân vật phản diện mạnh mẽ đầy phong cách".

Nhà phê bình David Rooney của The Hollywood Reporter khen ngợi nữ chính Zegler vì "tỏa ra ánh sáng và vẻ đẹp". Rooney lưu ý: "Ngay cả những người có ác cảm với bộ phim cũng có thể phải thừa nhận rằng nó không phải là quả táo độc".