Cuộc sống luôn có những ngày trôi qua hối hả và mệt nhoài, nhưng vũ trụ cũng rất biết cách xoa dịu chúng ta bằng những thời điểm ngập tràn niềm vui bất ngờ. Ngày 7/3 tới đây chính là một trạm dừng chân rực rỡ như thế đối với 3 cung hoàng đạo may mắn này. Bước sang ngày cuối tuần thảnh thơi, dường như mọi nút thắt trong công việc, tài chính hay những bộn bề lo toan thường nhật đều được gỡ bỏ một cách nhẹ nhàng nhất.

Sẽ không còn cảnh đầu tắt mặt tối, thay vào đó là nụ cười mãn nguyện khi thấy công sức mình bỏ ra cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Bạn có đang tò mò xem chòm sao của mình có được ưu ái, bước ra ngõ là gặp quý nhân hay không? Hãy cùng nạp ngay năng lượng tích cực này để sẵn sàng đón nhận một ngày thật trọn vẹn nhé.

1. Kim Ngưu: Tài lộc nở rộ, trút bỏ được gánh nặng tài chính bấy lâu

Đứng đầu trong danh sách đón nhận cơn mưa tin vui ngày 7/3 không ai khác chính là những người thuộc cung Kim Ngưu. Vốn dĩ bản tính của bạn là sự cần mẫn, chịu thương chịu khó và hiếm khi than vãn dù có lúc áp lực công việc đè nặng trĩu đôi vai. Trong suốt quãng thời gian qua, bạn đã âm thầm nỗ lực, cặm cụi gieo từng hạt mầm hy vọng và chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất.

Ngày thứ Bảy này, cuối cùng thì những giọt mồ hôi ấy cũng đổi lấy quả ngọt khi vận may tài chính bất ngờ gõ cửa nhà bạn. Có thể đó là một khoản tiền thưởng nóng từ công ty báo về muộn, một khoản nợ cũ từ người quen tưởng đã rơi vào quên lãng nay bỗng dưng được hoàn trả, hay đơn giản là chốt được một đơn hàng lớn lao giúp bạn vơi đi hẳn nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Cảm giác nhìn thấy những con số nhảy múa trong tài khoản sẽ khiến Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm, như trút được tảng đá tảng trong lòng. Không chỉ có tiền bạc rủng rỉnh, tâm trạng của bạn trong ngày này cũng vô cùng thư thái, nhẹ nhõm. Lời khuyên nhỏ cho Kim Ngưu là hãy tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon hay một món đồ nhỏ xinh mà bạn đã tăm tia từ lâu, bởi bạn hoàn toàn xứng đáng với những khoảnh khắc tự chiều chuộng bản thân này sau bao ngày dài vất vả.

2. Xử Nữ: Công việc hanh thông, quý nhân phù trợ dọn đường thăng tiến

Tiếp nối chuỗi may mắn ngập tràn này chính là Xử Nữ , chòm sao luôn đòi hỏi sự hoàn hảo và đôi khi tự làm khổ mình bởi những suy nghĩ ngổn ngang. Nếu những ngày trước bạn cảm thấy chông chênh, làm việc gì cũng vướng víu dở dang như có ai cản bước, thì đến ngày 7/3, mọi đám mây mù dường như đều tan biến nhường chỗ cho tia nắng ấm áp.

Bạn thức dậy với một cái đầu nhẹ tênh, tràn trề sinh lực và dường như nhìn đâu cũng thấy hướng giải quyết cho những rắc rối còn tồn đọng. Bất ngờ hơn, trong ngày 7/3 bạn sẽ gặp được quý nhân phù trợ, có thể là một người đồng nghiệp lâu năm đưa ra một gợi ý đắt giá, hoặc một cấp trên bỗng nhiên thấu hiểu và ghi nhận mọi sự cố gắng thầm lặng của bạn. Mọi khúc mắc trong các mối quan hệ công sở đều được hóa giải êm thấm, những cuộc trò chuyện trở nên chân thành và cởi mở hơn bao giờ hết.

Nhờ sự hậu thuẫn vô hình nhưng vững chắc này, Xử Nữ cảm thấy tự tin hơn hẳn, dám đứng lên bảo vệ ý kiến của mình và đưa ra những quyết định quan trọng. Buổi tối ngày 7/3 sẽ là thời điểm tuyệt vời để bạn quây quần bên mâm cơm gia đình, nhấp một ngụm trà nóng và kể cho người thân nghe về một ngày trôi qua êm đềm, viên mãn đến nhường nào.

3. Song Ngư: Tình duyên thăng hoa, trái tim được ấp ôm bởi những điều bình dị ngọt ngào

Cuối cùng, không thể không nhắc đến Song Ngư , chòm sao nhạy cảm và luôn khao khát tình yêu thương chân thành. Nếu Kim Ngưu rủng rỉnh tiền bạc, Xử Nữ hanh thông sự nghiệp, thì món quà lớn nhất mà vũ trụ gửi tặng Song Ngư trong ngày 7/3 lại nằm ở khía cạnh tinh thần và tình cảm. Bầu không khí của ngày cuối tuần trôi qua với nhịp độ chậm rãi, dịu dàng, cực kỳ phù hợp với tâm hồn mộng mơ của bạn.

Nếu bạn còn đang lẻ bóng, ngày 7/3 rất có thể một cuộc gặp gỡ tình cờ ở quán cà phê quen thuộc hay một dòng tin nhắn hỏi thăm từ người cũ sẽ làm trái tim bạn lỡ nhịp, mở ra một cơ hội để yêu và được yêu thêm lần nữa. Còn với những Song Ngư đã có tổ ấm riêng hoặc đang trong một mối quan hệ gắn bó, ngày 7/3 sẽ là chất xúc tác hâm nóng tình cảm giữa hai người.

Một bữa tối ấm cúng không cần nến và hoa cầu kỳ, chỉ cần nồi lẩu nghi ngút khói và những câu chuyện vụn vặt thường ngày cũng đủ để bạn cảm thấy bản thân đang là người hạnh phúc nhất thế gian. Sự bình yên trong tâm hồn, cảm giác được ai đó thấu hiểu, trân trọng và bao dung mọi khuyết điểm chính là liều thuốc chữa lành tuyệt vời nhất giúp Song Ngư xua tan mọi mỏi mệt của nhịp sống hiện đại xô bồ ngoài kia.