Cảm giác chông chênh cứ thế bủa vây, kèm theo đó là áp lực kẹp giữa muôn trùng gánh nặng: Công việc đang đà thăng tiến hay chững lại, con cái bước vào tuổi ẩm ương cần người đồng hành, cha mẹ hai bên bắt đầu già yếu bệnh tật.

Chắc hẳn không ít lần bạn cảm thấy nghẹt thở và tự hỏi ý nghĩa thực sự của cuộc đời mình là gì. Nếu bạn đang thấy hoang mang vô định ở giai đoạn này, hãy dừng lại một chút. Dưới góc nhìn của tử vi và vận lý học phương Đông, đây hoàn toàn không phải là lúc bạn trượt dốc hay bị số phận bỏ quên.

Đây chính là một "khúc cua" định mệnh bắt buộc phải đi qua để lột xác và bước sang trang rực rỡ nhất của đời người. Cùng ngồi xuống, thở một hơi thật dài và đọc những lời khuyên chân thật nhất dành riêng cho bạn lúc này.

Điểm trũng của vận trình hay bước đệm để vươn lên mạnh mẽ?

Trong tử vi, giai đoạn 35-45 tuổi thường rơi vào đại vận thứ 4 hoặc thứ 5 của đời người. Đây là lúc những chòm sao mang tính chất xây dựng, củng cố và đôi khi là thanh lọc tàn khốc bắt đầu phát huy sức mạnh.

Bạn sẽ thấy những may mắn từ trên trời rơi xuống thủa đôi mươi thưa thớt dần, thay vào đó, mọi thành quả đạt được đều phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt và sự nỗ lực bền bỉ.

Chiêm tinh học phương Tây cũng gọi khoảng thời gian này là lúc đối diện với sự trở lại của những vì sao mang tính kỷ luật và trách nhiệm. Cảm giác bế tắc mà bạn đang nếm trải không phải là do bạn kém cỏi, mà đó là bài test của vũ trụ.

Vũ trụ đang ép bạn phải gột rửa những ảo tưởng mộng mơ của tuổi trẻ, bắt bạn đối diện với hiện thực trần trụi để rèn giũa bản lĩnh. Sự trăn trở trong tâm trí chính là dấu hiệu cho thấy phần hồn của bạn đang trưởng thành sâu sắc hơn.

Lời khuyên lớn nhất ở đây là hãy ngừng chống cự lại dòng chảy. Đừng oán trách sao dạo này mình xui xẻo hay tại sao mọi thứ không như ý. Hãy chấp nhận sự chông chênh này như một lẽ dĩ nhiên của vòng đời, thuận theo tự nhiên, bớt đi cái tôi kiêu ngạo để lắng nghe xem cuộc sống đang muốn dạy mình bài học gì.

Sự nghiệp và tiền bạc: Đừng nôn nóng chạy đua, đã đến lúc "đào sâu" thay vì "mở rộng"

Nếu ở tuổi 20 bạn dùng sức trẻ để xông pha, rải lưới khắp nơi để thử nghiệm xem mình hợp với cái gì, thì ở tuổi 35-45, bạn cần thu lưới lại.

Tử vi giai đoạn này thường chỉ điểm rằng sự thịnh vượng bền vững sẽ đến với những ai biết tập trung vào chuyên môn cốt lõi và giá trị thực chất. Rất nhiều người ở tuổi này nhìn sang bạn bè thấy họ mua nhà, tậu xe, thăng quan tiến chức rồi sinh ra tâm lý sốt ruột, dẫn đến những quyết định đầu tư mạo hiểm hoặc bỏ việc chạy theo những cơ hội hào nhoáng bên ngoài.

Hãy cẩn thận!

Nền tảng của tuổi trung niên phải được xây bằng gạch đá, không phải bằng cát. Lời khuyên thiết thực cho bạn là hãy làm thật tốt những gì đang có trong tay. Nếu bạn là một nhân viên, hãy trở thành người không thể thay thế. Nếu bạn làm kinh doanh, hãy chăm sóc thật kỹ tệp khách hàng hiện tại thay vì đốt tiền mù quáng vào việc mở rộng mà thiếu kiểm soát.

Tài vận ở đại vận này thích sự tĩnh tại và chắc chắn. Chỉ khi nền móng vững vàng, bạn mới không bị quật ngã bởi những cơn bão kinh tế hay những biến cố bất ngờ ập đến.

Gia đình và các mối quan hệ: Khi sự bình yên đắt giá hơn những cuộc vui xô bồ

Khi bước vào độ tuổi này, cung Thê Thiếp/Phu Quân và cung Tử Tức (con cái) trong lá số tử vi của bạn bắt đầu bộc lộ rõ nét nhất những nghiệp quả và phước báu.

Hôn nhân ở tuổi 35-45 thường dễ rơi vào trạng thái nguội lạnh, nhạt nhẽo vì bị cơm áo gạo tiền bào mòn. Bạn có thể thấy bạn đời không còn lãng mạn, hoặc những đứa con bỗng dưng trở nên bướng bỉnh khó bảo. Thay vì đòi hỏi một gia đình hoàn hảo như trong phim, hãy học cách bao dung và hạ thấp kỳ vọng.

Hãy nhận ra rằng người nằm cạnh bạn mỗi đêm cũng đang mang trên vai những áp lực khổng lồ của tuổi trung niên y như bạn vậy. Những cuộc tụ tập bạn bè thâu đêm suốt sáng không còn mang lại niềm vui, bạn dần nhận ra ai mới thực sự là người ở lại bên mình lúc hoạn nạn. Hãy mạnh dạn buông bỏ những mối quan hệ xã giao độc hại, những hội nhóm chỉ mang lại thị phi và năng lượng tiêu cực.

Dành thời gian đó để vun vén bữa cơm tối gia đình, lắng nghe con cái hoặc đơn giản là ngồi uống trà cùng cha mẹ già. Bình yên ở tuổi này không phải là không có sóng gió, mà là đứng giữa sóng gió, ta vẫn có một nơi chốn nương về.

Sức khỏe và điểm tựa tinh thần: Bạn không thể rót nước cho người khác từ một chiếc cốc rỗng

Một thực tế khắc nghiệt mà tử vi hay y học đều phải công nhận ở tuổi này: Cơ thể bạn đang bắt đầu xuống cấp. Những đêm thức trắng chạy deadline không còn dễ dàng được bù đắp bằng một giấc ngủ bù. Cột sống bắt đầu lên tiếng, dạ dày nhạy cảm hơn và tâm trí thì dễ căng thẳng cực độ.

Ở độ tuổi phải lo cho tất cả mọi người xung quanh, bạn thường có xu hướng bỏ quên chính mình. Bạn luôn nghĩ "cố thêm chút nữa vì con", "tiết kiệm một chút để lo cho bố mẹ", nhưng lại quên mất rằng nếu bạn gục ngã, mọi thứ sẽ sụp đổ theo. Lời khuyên chân thành và quan trọng nhất: Hãy đặt bản thân lên hàng đầu trong vấn đề sức khỏe. Một cơ thể rệu rã không thể gánh vác một đại vận thành công.

Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như tập thể dục 30 phút mỗi ngày, ăn uống tử tế hơn, đi khám sức khỏe định kỳ và tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần. Đó có thể là một tôn giáo, một môn thiền định, hay đơn giản là một sở thích cá nhân giúp bạn xả stress. Nhớ nhé, bạn phải tự làm đầy chiếc cốc của mình trước, thì mới có thứ để rót cho những người mà bạn yêu thương. Tuổi trung niên không hề đáng sợ, nó chỉ đang yêu cầu bạn sống chậm lại, sâu sắc hơn và trân trọng chính bản thân mình nhiều hơn mà thôi.