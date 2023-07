Cách sống tốt nhất khi bước vào tuổi trung niên: Sở hữu trái tim của rùa, chăm chỉ như kiến, tích cực như bướm

Khi về hưu, nhiều người được hưởng cuộc sống tự do tự tại, chẳng cần tranh đấu với ai trong công việc, trong lòng tự khắc an nhiên. Gác lại những bộn bề cuộc sống, giờ là lúc họ có thể thoải mái hưởng cuộc sống an nhàn, sum vầy bên con cháu.

Thế nhưng bên cạnh đó, không ít người mù quáng không chịu chấp nhận buông bỏ, luôn hơn thua được mất, cạnh tranh với cuộc sống người khác để đánh mất chính mình. Cuộc sống của họ trở nên ngột ngạt, tù túng, mệt mỏi.

Nếu bạn muốn hạnh phúc về già thì cần bỏ ngay những mẹo dưới đây.

Sở hữu trái tim của rùa

Ai cũng từng đọc câu chuyện cuộc thi chạy giữa rùa và thỏ. Thỏ chạy nhanh nhưng kiêu ngạo nên cuối cùng ngủ quên trên chiến thắng, vẫn phải chịu thua chú rùa bé nhỏ nhưng kiên nhẫn nhích từng chút tới đích. Ngoài ra, rùa còn là động vật có tuổi thọ cao, có thể sống tới hàng trăm năm. Rùa ăn sinh vật như tảo, cuộc sống tương đối đơn giản.

Người già sở hữu trái tim của rùa ngụ ý sau khi nghỉ hưu, bạn nên thờ ơ với danh lợi, đừng nghĩ đến việc kiếm nhiều tiền, đừng cạnh tranh với người khác. Điều quan trọng nhất là có cuộc sống thoải mái, cơ thể mạnh khỏe. Người già thông minh là biết sống chậm chạp như chú rùa, không còn ham vinh hoa phú quý.

Về các mối quan hệ xã hội, người trung niên nên tránh những cuộc tụ họp vô nghĩa, hãy dành thời gian nhiều hơn cho gia đình.

Nhiều người khi về già rất dễ nổi nóng, họ không thể có được bình yên trong tâm. Tâm trí luôn quay cuồng với nhiều suy nghĩ, tư tưởng, cái nọ nối tiếp cái kia khiến mọi thứ trở nên căng thẳng. Phần lớn thời gian, họ hủy hoại những khả năng, tính cách của mình vì sự bất an đó. Bởi tâm bất an là kẻ thù của sự tự tin nên tôi nghĩ thi thoảng nên dành thời gian để sống chậm lại như những chú rùa.

Siêng năng và tiết kiệm như kiến

Kiến là loài động vật bầy đàn, có thể tồn tại mọi ngóc ngách khắp nơi trên toàn thế giới, kể cả những nơi có điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Bí quyết của chính chính là cuộc sống bầy đàn có tổ chức. Chúng có sự phân công lao động và kỷ luật nghiêm ngặt, cùng nhau làm việc và xây tổ, gặp kẻ địch thì hợp lực đấu tranh, gặp thiên tai thì cùng nhau chuyển tổ.

Kiến rất dễ thích nghi, từ thành phố, rừng rậm, các vùng nông thôn đến những tòa nhà bê tông cốt thép, đâu đâu chúng cũng có mặt. Cơ thể nhỏ bé yếu ớt của chúng không thể làm thay đổi môi trường xung quanh nhưng có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường.

Chính vì thế, không chỉ người trung tuổi mà cả người trẻ cần học cách tồn tại như chú kiến: Tích cực, chủ động, kiên trì, không ngừng nỗ lực, tích lũy từng chút một và không bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta không thể thay đổi được vận mệnh nhưng hoàn toàn có thể thay đổi được cách sống. Hãy đặt áp lực xuống, tận hưởng cuộc sống.

Sống cuộc sống nhiều sắc màu như những chú bướm

Người có tuổi càng nên họ cách thưởng thức cuộc sống, trong đó có tình yêu, cảm xúc. Thay đổi cách nghĩ, sống tích cực và lạc quan, bạn sẽ có một cuộc sống lý tưởng như những chú bướm.

Con người vì khát vọng tự do nên muốn thoát khỏi những ràng buộc. Nhưng muốn tồn tại được, chúng tại lại phải chịu những sự ràng buộc khác nhau, cho nên chúng ta cần xử lý tốt các vấn đề xung quanh cuộc sống. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta bi quan, mà cần duy trì sự vui vẻ và sắc màu như những chú bướm.

Sống như những chú bướm thể hiện thái độ tích cực, lạc quan. Điều này giúp chúng ta bình tĩnh khi đối mặt với mọi thách thức.

