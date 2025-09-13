Cách làm quẩy chiên tại nhà trong xốp ngoài giòn

Quẩy chiên là món ăn yêu thích của nhiều người. Bên cạnh việc ăn kèm bún, cháo, phở, quẩy chiên ăn riêng kèm mắm chấm cũng rất hấp dẫn. Tuy nhiên, quẩy chiên ngoài hàng quán thường gây không ít lo lắng về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là vấn đề nguyên liệu không đảm bảo.

Quẩy chiên là món ăn được nhiều người ưa thích. (Ảnh: Sohu)

Cách làm quẩy chiên tại nhà

Thực ra quẩy chiên rất dễ làm, bạn chỉ cần bỏ ra một chút thời gian là có món quẩy chiên ngon, nở xốp, trong mềm ngoài giòn , thích hợp để chiêu đãi cả nhà dịp cuối tuần. Nguyên liệu gồm:

- 300 gram bột mỳ đa dụng

- 1 quả trứng gà

- 3 gram bột nở (nên ưu tiên bột nở không chứa nhôm để an toàn hơn cho sức khỏe)

- 3 gram men nở

- 3 gram muối nở

- 160ml nước (có thể thay thế bằng sữa nếu muốn tăng vị ngậy cho quẩy)

- 20ml dầu ăn.

Cho bột mì, trứng, bột nở, men, muối nở và nước vào bát rồi dùng đũa khuấy đều cho đến khi thành khối bột. Lưu ý, để tránh bột bị nhão, đừng thêm toàn bộ nước cùng một lúc. Nên giữ lại khoảng 20ml và quan sát sau khi nhào bột để đảm bảo bột không khô quá hay nhão quá.

Cho dầu vào và tiếp tục nhào cho đến khi dầu ngấm hết.

Sau khi nhào bột, bạn tạo hình khối chữ nhật và phết một lớp dầu ăn lên bề mặt. Cho bột đã nhào xong vào túi bảo quản hoặc bọc kín bằng màng bọc thực phẩm , để tủ lạnh qua đêm. Mục đích của bước này là làm cho bột dễ kéo dài hơn, dễ dàng hơn trong khâu cán bột và chiên sau đó.

Bột nên ủ qua đêm để đạt được độ nở xốp. (Ảnh: Sohu)

Ngày hôm sau, bạn phết một lớp dầu ăn lên thớt để chống dính, sau đó lấy bột ra, bóc lớp màng bọc, đặt lên thớt và kéo giãn. Dùng thanh cán để cán bột thành từng miếng dày khoảng một cm (lưu ý nên rắc bột khô lên thớt để tránh bị dính trong quá trình thực hiện).

Sau khi cán, cắt bột thành từng sợi nhỏ có chiều rộng 2 cm. Sau khi cắt xong, bạn xếp chồng hai sợi lên nhau, sau đó thoa một ít dầu lên đũa để ấn chặt.

Sau khi tạo hình, cần cho có bột thời gian nghỉ. (Ảnh: Sohu)

Dùng đũa ấn nhẹ vào giữa để hai phần bột khít vào nhau hơn; bọc bằng màng bọc thực phẩm và để bột nghỉ trong 15 phút.

Cho nhiều dầu vào chảo, đun ở lửa lớn cho đến khi dầu nóng khoảng 60% đến 70%. Múc một miếng bột nhỏ vào chảo. Nếu bột nổi nhanh là dầu đã đạt nhiệt độ thích hợp. Vặn lửa vừa và cho bột vào, chiên cho đến khi quẩy có màu vàng nâu thì gắp ra.

Tránh cho quá nhiều dầu vào chảo; cần đảm bảo có đủ chỗ cho mỗi miếng bột.

Chiên quẩy trong chảo ngập dầu. (Ảnh: Sohu)

Lưu ý khi làm quẩy chiên tại nhà

Khi làm quẩy chiên, hãy chú ý những điểm sau để món ăn có chất lượng cao nhất:

- Khi chiên bột bánh và bột nhào, đừng chỉ cho men vào. Để bánh ngon, bạn cũng cần thêm bột nở không chứa nhôm, baking soda và dầu ăn. Sau khi thêm những nguyên liệu này, bột nhào sẽ giòn bên ngoài, mềm bên trong, thơm ngon.

- Sau khi bột đã lên men, hãy lưu ý không nhào bột. Chỉ cần cán bột thành một tấm mỏng bằng cây cán bột. Đây là bước dễ xảy ra sai sót nhất.

Thành phẩm quẩy chiên có màu sắc và hương vị hấp dẫn. (Ảnh: Sohu)

- Trước khi cho bột vào chảo, cần điều chỉnh nhiệt độ dầu cho phù hợp. Nếu nhiệt độ dầu quá cao, bột sẽ bị cháy, bên trong không chín; nếu nhiệt độ dầu quá thấp, bột sẽ không tơi xốp.