Cách làm món vịt xào sả ớt thơm ngon, đơn giản
Vịt xào sả ớt luôn là món ăn hấp dẫn, đưa cơm bởi vị cay nồng của ớt, mùi thơm của sả hòa quyện cùng thịt vịt săn chắc, đậm đà.
Chuẩn bị nguyên liệu
1 kg thịt vịt, sả, ớt, nghệ tươi hoặc bột nghệ, hành tím, tỏi, gừng, hành lá, rau răm.
Gia vị: muối, đường, nước mắm, hạt nêm, tiêu, rượu trắng.
Sơ chế nguyên liệu
Sả đập dập, thái nhỏ; nghệ tươi giã vắt lấy nước; gừng thái sợi; hành tỏi băm nhỏ; hành lá, rau răm thái nhỏ.
Theo chia sẻ của các đầu bếp, để món vịt xào sả ớt đạt độ thơm ngon, khâu quan trọng nhất chính là xử lý thịt vịt sao cho không còn mùi đặc trưng.
Thịt vịt sau khi làm sạch được xát với muối, gừng giã nhuyễn và một chút rượu trắng để khử mùi. Tiếp theo, bạn chặt thịt vịt thành từng miếng vừa ăn. Sau đó, bạn trụng nhanh thịt vịt qua nước sôi có vài lát gừng trong khoảng 30 giây. Cách làm này không chỉ giúp thịt vịt săn, mà còn loại bỏ hoàn toàn mùi hôi để món xào đạt hương vị tối ưu.
Ướp thịt vịt
Thịt vịt ướp cùng khoảng 3 thìa nước mắm, 1 thìa muối, 1 thìa đường, 1 thìa hạt nêm, ½ thìa tiêu và nước nghệ tươi để tạo màu vàng đẹp mắt. Ướp thịt vịt trong khoảng 30 phút để gia vị thấm sâu vào thịt.
Cách chế biến
Cho dầu ăn vào chảo lớn, dầu nóng thì phi thơm hành, tỏi, sả băm. Tiếp theo, bạn cho thịt vịt vào xào ở lửa lớn, đảo đều cho đến khi thịt săn lại. Sau đó, bạn cho thêm một chút nước để thịt chín mềm nhưng không bị khô.
Khi nước trong chảo cạn dần, cho thêm sả băm và ớt tươi vào, nêm nếm lại với nước mắm, đường và tiêu. Chỉ sau vài phút đảo đều, món vịt xào sả ớt đã dậy lên mùi thơm đặc trưng.
Trước khi tắt bếp, rắc hành lá và rau răm để tăng hương vị. Món ăn đạt chuẩn là khi thịt vịt có màu vàng đẹp, lớp sả ớt bám đều, vị cay nhẹ, đậm đà, không còn mùi hôi.
Vịt xào sả ớt có thể dùng kèm cơm nóng hoặc bún tươi.
Lưu ý: Bạn nên xào thịt vịt trên lửa lớn giúp thịt không bị ra nước. Bạn có thể thêm một thìa tương ớt để làm màu sắc đẹp và đậm vị hơn. Ai thích ăn cay có thể thêm sa tế hoặc ớt tươi tùy ý.