Cách làm bò xào bông điên điển thơm ngon

Nguyên liệu làm bò xào bông điên điển

300gr thịt bò (thăn hoặc bắp bò), 300gr bông điên điển tươi, tỏi, hành tím, ớt...

Gia vị: nước mắm, dầu hào, hạt nêm, tiêu, dầu ăn.

Thịt bò xào bông điên điển là món ăn dân dã, dễ làm. (Ảnh: B.L)

Cách làm

Thịt bò rửa sạch, thái lát mỏng, ướp với ít nước mắm, dầu hào, hạt nêm, tiêu và tỏi băm. Trộn đều, để thấm gia vị khoảng 15 phút. Bông điên điển nhặt bỏ cuống già, rửa nhẹ tay với nước muối loãng rồi để ráo.

Bắc chảo lên bếp, cho chút dầu ăn, phi thơm hành tỏi. Cho thịt bò vào xào lửa lớn, đảo nhanh tay để bò chín tái, mềm mà không bị dai. Khi bò vừa săn lại, cho bông điên điển vào, đảo đều thêm 1-2 phút, nêm nếm lại cho vừa miệng rồi tắt bếp.

Món bò xào bông điên điển ngon nhất là khi vừa chín tới – bông điên điển giữ được độ giòn và màu vàng tươi, thịt bò thấm vị, mềm ngọt tự nhiên. Khi dọn ra đĩa, rắc thêm chút tiêu xay và vài lát ớt đỏ cho bắt mắt.

Món bò xào bông điên điển có thể ăn kèm cơm trắng hoặc cuốn bánh tráng cùng rau sống, chấm mắm me hay nước mắm tỏi ớt đều hợp. Vị chua nhẹ của bông điên điển hòa cùng vị ngọt của thịt bò và mùi thơm của tỏi phi khiến món ăn trở nên hấp dẫn, khó quên.