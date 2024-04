Cách làm 3 món hấp "thần tốc" mà ngon và bổ dưỡng giúp đổi vị cho gia đình bạn trong bữa cơm ngày nắng nóng

Phương pháp hấp vốn là một trong những cách nấu ăn giúp cho người nội trợ không mất nhiều thời gian chế biến/ đứng bếp. Hơn thế đây cũng là phương pháp nấu ăn dễ dàng chuẩn bị cũng như quá trình làm sạch dụng cụ nấu. Điều này giúp đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm hơn rất nhiều. Mặt khác, khi hấp thức ăn sẽ giữ nguyên được các vitamin và khoáng chất cần thiết trong thực phẩm. Hấp tiếp tục khuếch đại sức mạnh của một số vitamin như vitamin B, thiamine, niacin và vitamin C. Ngoài ra, một số khoáng chất như kali, canxi, phốt pho và kẽm vẫn còn nguyên vẹn. Món hấp giúp giữ nguyên hương vị của thực phẩm, làm cho món ăn dễ tiêu hóa... Phương pháp hấp rất có lợi cho sức khỏe do đó được nhiều bà nội trợ ứng dụng trong chế biến món ăn.

Hôm nay chúng ta hãy áp dụng phương pháp này để làm 3 món ăn rất nhanh gọn mà ngon và bổ dưỡng.

Nguyên liệu làm món thịt lợn băm hấp

300g thịt nạc vai, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 2 cây hành lá, 1 thìa canh xì dầu, một chút muối.

Bước 1: Thịt lợn rửa sạch, băm nhỏ, cho vào tô. Trộn thịt băm với tất cả gia vị trừ hành lá cắt nhỏ rồi ướp trong 10 phút. Cho nước vào nồi cơm điện. Sau đó bạn đặt tô thịt heo lên xửng hấp của nồi cơm điện. Đậy nắp lại và ấn nút "cook" và hấp thịt trong khoảng 15 phút.

Bước 2: Sau 15 phút bạn mở nắp nồi ra, rắc hành lá xắt nhỏ lên trên và đậy nắp lại trong khoảng 1 phút. Cuối cùng bạn dùng dụng cụ gắp đồ nóng lấy tô thịt hấp ra khỏi nồi cơm điện là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món thịt lợn hấp

Như vậy món thịt lợn băm hấp đã hoàn thành chỉ với vài bước. Món ăn có vị ngon ngọt đậm đà, đặc biệt rất thích hợp cho trẻ nhỏ. Đây là món ăn tốt cho sức khỏe, tiết kiệm thời gian và công sức lại hợp trong mùa hè.

Hoa hiên hay còn gọi là hoa kim châm. Hoa chỉ nhỏ bằng ngón tay, màu vàng cam và có thể ăn được, rất thơm ngon lại có nhiều tác dụng tốt cho sức khoẻ. Loại hoa này chứa nhiều chất có lợi cho sức khỏe như protein, chất béo, nitơ tự do, đường khử, tinh bột... Nó là nguồn vitamin A, vitamin C dồi dào. Chính vì thế loại hoa này ngoài việc ứng dụng trong y dược học hiện đại còn đem chế biến món ăn tốt cho sức khỏe. Hôm nay chúng ta cùng tham khảo công thức sườn hấp hoa hiên và đậu đen

Nguyên liệu làm món sườn hấp hoa hiên và tempeh đậu đen

450g sườn non, 20g đường phèn, 1 cái hoa hồi, 15g hắc xì dầu, một chút xíu xì dầu, 30g hoa hiên khô, 10g tempeh đậu đen, 1 thìa canh rượu nấu ăn, một chút nước cốt gà.

Bước 1: Rửa hoa hiên dưới vòi nước cho sạch. Sau đó cho hoa hiên vào chậu nước nóng khoảng 70 độ ngâm trong khoảng 10 phút. Cắt nhỏ tempeh đậu đen, để riêng. Tỏi bóc vỏ, đập dập rồi băm nhỏ.

Bước 2: Sườn heo bạn chần sơ rồi rửa lại thật sạch, để ráo. Làm nóng chảo rồi thêm dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì bạn cho 1/2 lượng tỏi băm và tempeh đậu đen vào chảo, xào trên lửa nhỏ cho đến khi có mùi thơm thì tắt bếp. Lúc này đồng thời bạn thêm chút xì dầu vào, vào trộn đều khi còn nóng.

Sau đó cho sườn, tempeh vào âu rồi thêm phần tỏi băm còn lại vào, trộn đều. Tiếp theo bạn nên tiếp các gia vị còn lại vào, trộn đều rồi ướp khoảng 15 phút. Cuối cùng cho hoa hiên vào trộn đều, lấy đĩa sâu lòng trải đều sườn và các nguyên liệu lên đĩa. Cho nước lạnh vào nồi, đặt đĩa sườn vào xửng và bật lửa hấp khoảng 30-40 phút là sườn chín.

Thành phẩm món sườn hấp hoa hiên và tempeh đậu đen

Sườn heo hấp hoa hiên và tempeh đậu đen hoàn thành thấm đậm gia vị. Sườn mềm, ngon ngấm vị thơm thơm, bùi bùi của tempeh đậu đen và vị giòn ngọt của hoa hiên sẽ khiến cả nhà bạn thích mê. Món ăn này dùng nóng với cơm trắng rất ngon.

3. Cá chẽm phi lê hấp

1kg cá chẽm (hay còn gọi là cá vược biển), 1 thìa canh rượu nấu ăn, 1 quả trứng gà, 1 thìa canh bột bắp, 50ml nước ấm, 5ml dầu mè, 15ml nước tương.

Cách làm cá chẽm phi lê hấp

Bước 1: Cá chém bạn sơ chế sạch sau đó đem phi lê rồi lạng (cắt) theo đường chéo thành các miếng vừa ăn. Tiếp đó cho cá vào tô, thêm muối, tiêu, rượu nấu ăn và một ít tinh bột bắp vào, trộn đều rồi ướp khoảng 10 phút.

Bước 2: Đập trứng vào tô, cho một chút xíu muối vào. Tiếp đó bạn cho lượng nước ấm theo tỷ lệ 1:2 vào khuấy đều. Sau đó lọc qua rây.

Bước 3: Sau khi cá đã ướp xong, bạn xếp lên đĩa sâu lòng. Tiếp đó rưới đều phần nước trứng vừa lọc lên cá. Đặt đĩa cá phi lê vào nồi và hấp khoảng 12 phút. Tắt bếp và đợi vài phút rồi mở nắp nồi hấp ra, rưới dầu mè và rắc hành lá xắt nhỏ lên trên. Cuối cùng cho nước tương vào là có thể thưởng thức.

Món cá chẽm phi lê hấp hoàn thành với thịt cá mềm, ngọt, hòa quyện với vị béo của trứng, vị đậm đà của nước tương tạo nên món ăn vô cùng hấp dẫn. Món cá chẽm phi lê hấp này bạn có thể dùng ăn kèm với cơm trắng thì ngon tuyệt vời.

Chúc các bạn thành công và có thêm nhiều món ngon bổ sung vào thực đơn cho gia đình nhé!