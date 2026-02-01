Cuối năm nhìn bảng lương người ta mà chạnh lòng: 3 tư duy giúp bạn thôi so sánh và an yên đón Tết

Có một sự thật trần trụi thế này: Tháng cuối năm là tháng của những cảm xúc lẫn lộn nhất. Bên cạnh niềm háo hức được nghỉ ngơi, sum họp là áp lực vô hình của cơm áo gạo tiền. Và cái áp lực ấy bỗng nhiên nặng nề gấp bội khi ta vô tình (hoặc cố ý) lướt qua những "bảng vàng thành tích" của người khác trên mạng xã hội. Cô bạn đại học vừa tậu chiếc xe hơi mới cứng trước Tết; anh đồng nghiệp cũ khoe tin nhắn thưởng Tết chín chữ số; cô hàng xóm xúng xính váy áo hàng hiệu đi tiệc tất niên sang chảnh.

Quay lại nhìn mình, vẫn chiếc xe máy cũ, vẫn loay hoay tính toán xem biếu nội ngoại bao nhiêu cho phải phép, mua sắm thế nào để ra Giêng không bị "âm". Cái cảm giác mình đang tụt lại phía sau, cái cảm giác mình chưa đủ cố gắng, nó gặm nhấm sự tự tin ghê gớm lắm. Nhưng bạn à, chúng ta thường chỉ nhìn thấy sân khấu lộng lẫy của người khác mà không bao giờ thấy được hậu trường lấm lem của họ. Sự so sánh, về bản chất, là lấy cái "ảnh đã qua chỉnh sửa" của người ta để so với cái "mặt mộc" của mình. Đã đến lúc chúng ta cần tỉnh táo hơn để bảo vệ sự bình yên trong tâm hồn mình trước thềm năm mới.





"Chiếc áo gấm" chưa chắc đã ấm, đằng sau mức lương cao là cái giá phải trả

Khi nhìn vào mức thu nhập "khủng" của ai đó, chúng ta thường chỉ thấy ánh hào quang của sự thành đạt, của những chuyến du lịch xa hoa hay những món đồ đắt tiền. Nhưng cuộc đời này rất công bằng, không ai cho không ai cái gì, và cũng chẳng có thành công nào là dễ dàng. Đằng sau con số lương khiến bạn thèm thuồng ấy, có thể là những đêm thức trắng chạy deadline đến kiệt sức, là những bữa cơm nhà nguội lạnh vắng mặt, là áp lực doanh số đè nặng đến mức dạ dày đau quặn, là việc đánh đổi thời gian dành cho con cái và sức khỏe của chính mình.

Có người bạn của tôi, lương tháng cả trăm triệu, nhưng ngày 28 Tết vẫn còn đang họp online căng thẳng với đối tác nước ngoài, trong khi tôi đã thảnh thơi ngồi gói bánh chưng cùng mẹ. Vậy ai hạnh phúc hơn ai? Tiền bạc là phương tiện quan trọng để duy trì cuộc sống, nhưng nó không phải là thước đo duy nhất của hạnh phúc. Khi bạn ghen tị với thu nhập của họ, hãy tự hỏi mình: Liệu bạn có sẵn sàng đánh đổi sự bình yên, thời gian và sức khỏe của mình để nhận lấy những áp lực tương đương không? Nếu câu trả lời là không, thì hãy trân trọng sự lựa chọn hiện tại của mình. Một công việc vừa sức, một mức lương đủ sống, nhưng cho bạn thời gian để thở, để yêu thương, đó cũng là một dạng giàu có mà không phải ai cũng nhận ra.

Định nghĩa lại sự "Giàu Có" – Tài sản lớn nhất không nằm trong ví tiền

Chúng ta thường bị cuốn vào quy chuẩn của xã hội rằng Tết to là phải có cây đào thật bự, mâm cao cỗ đầy, lì xì dày cộp. Nhưng hãy thử tĩnh tâm lại và nghĩ xem, điều gì thực sự làm nên phong vị ngày Tết? Chẳng phải là khoảnh khắc cả nhà quây quần bên nồi thịt kho tàu thơm nức, là tiếng cười giòn tan của bọn trẻ khi được mặc áo mới, là ánh mắt ấm áp của cha mẹ khi thấy con cháu sum vầy đó sao?

Sự giàu có đích thực không chỉ nằm ở số dư tài khoản ngân hàng. Bạn đang rất giàu có nếu sáng nay thức dậy vẫn thấy mình khỏe mạnh, không đau đớn bệnh tật. Bạn giàu có vì còn cha mẹ để phụng dưỡng, còn một mái nhà để trở về tránh gió rét. Bạn giàu có vì có những người bạn chân thành sẵn sàng lắng nghe khi bạn mệt mỏi. Đó là những "tài sản vô hình" vô giá mà không mức lương nghìn đô nào mua được. Thay vì nhìn vào ví tiền của người khác và thở dài, hãy nhìn vào những gì mình đang có và biết ơn. Lòng biết ơn chính là liều thuốc giải hiệu quả nhất cho sự đố kỵ. Một cái Tết "đủ" không phải là thừa mứa vật chất, mà là đủ đầy yêu thương và sự an tâm trong lòng.





Tập trung vào "khu vườn" của chính mình thay vì ngó nghiêng sang nhà hàng xóm

Mạng xã hội với những thuật toán tinh vi thường chỉ hiển thị cho chúng ta thấy những gì tốt đẹp nhất, lấp lánh nhất của 1% những người thành công nhất. Nếu cứ mải miết chạy theo những hình mẫu đó, bạn sẽ mãi mãi là kẻ hụt hơi trong cuộc đua không có hồi kết. Cuộc đời mỗi người là một đường chạy riêng biệt với xuất phát điểm, chướng ngại vật và đích đến hoàn toàn khác nhau. So sánh mình với người khác là việc làm vô nghĩa nhất trên đời.

Thay vì dành thời gian và năng lượng để "soi" bảng lương người ta, hãy tập trung chăm bón cho khu vườn của chính mình. Hãy nhìn lại một năm qua của bản thân: Bạn đã học thêm được kỹ năng gì mới? Bạn đã vượt qua được nỗi sợ hãi nào? Bạn đã giúp đỡ được ai chưa? Nếu năm nay bạn sống tử tế hơn, trưởng thành hơn, biết yêu thương bản thân hơn năm ngoái, thì bạn đã là người chiến thắng rồi. Hãy tự thưởng cho những nỗ lực thầm lặng của mình, dù chỉ là một chiếc áo mới hay một buổi cà phê thư giãn. Sự công nhận từ chính bản thân mới là điều quan trọng nhất, nó bền vững hơn bất kỳ lời khen ngợi phù phiếm nào trên mạng.

Tết đang đến rất gần ngoài kia rồi. Đừng để những con số vô tri trên bảng lương làm lu mờ đi giá trị thực sự của ngày đoàn viên. Hãy gói ghém lại những so sánh, đố kỵ của năm cũ, cất nó vào một góc khuất. Hãy dọn dẹp tâm hồn mình cho thật sạch sẽ, tinh tươm như cách bạn dọn nhà đón Tết vậy. Khi tâm bạn an yên, biết đủ, thì dù mâm cơm ngày Tết có giản dị đến đâu, bạn vẫn sẽ cảm nhận được vị ngon của hạnh phúc và sự thịnh vượng đích thực trong tâm hồn.