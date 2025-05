Cách chọn dưa lê chín ngon, ngọt sắc

Dưa lê là loại quả mùa hè ngọt ngào mà vẫn thanh mát, có tác dụng giải nhiệt trong những ngày nắng nóng. Nó chứa nhiều thành phần dinh dưỡng quan trọng như canxi, kali, natri, magie, phospho, vitamin C, vitamin K...

Theo các chuyên gia sức khỏe, việc sử dụng dưa lê sẽ giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp, tăng cường sức khỏe xương khớp, kiểm soát lượng đường trong máu, tốt cho sức khỏe tim mạch, hỗ trợ giảm cân...

Bạn có biết cách chọn dưa lê ngon, ngọt, chín đủ độ?

Nngoài việc ăn trực tiếp, bạn có thể dùng dưa lê làm món salat lạ miệng. Với những quả dưa lê cuối mùa thường xanh và nhỏ, nhiều người dùng làm dưa muối, xào để ăn kèm cơm cũng rất hấp dẫn.

Cách chọn dưa lê ngon ngọt

Bí quyết chọn dưa lê ngon bao gồm việc quan sát hình dáng, màu sắc và một số yếu tố khác để mua được những quả thực sự chín, hương vị đậm đà.

Các yếu tố bạn cần kiểm tra, xem xét bao gồm:

Hình dạng trái dưa

Quả dưa lê ngon phải đầy đặn, chắc và có hình bầu dục tròn đều. Tránh mua quả nhỏ vì thông thường quả to sẽ già, ngon ngọt hơn.

Tuy nhiên, bạn cũng không nên tham quả quá to, vì vị ngọt của dưa lê thường tập trung ở phần dưới quả, nếu bạn mua quả to quá, phần trên sẽ bị nhạt do độ ngọt phân bố không đồng đều.

Cách chọn dưa lê ngọt: Chọn quả vừa phải, nặng tầm 300gr, dáng quả tròn, đầy đặn. (Ảnh: Food.ltn)

Thông thường, quả dưa lê có trọng lượng khoảng 300 gram là vừa đủ độ thơm ngon.

Bề mặt quả dưa

Bề mặt của dưa lê tươi có lớp lông tơ và tạo cảm giác dính khi chạm vào bằng lòng bàn tay.

Ngoài ra, hãy chú ý đến màu sắc của vỏ. Mặc dù màu sắc của các loại dưa lê khác nhau có thể là vàng, xanh hay be, nhưng nguyên tắc chung là vỏ phải mịn và sáng bóng. Tránh chọn quả có vết hư hại màu nâu sẫm, thâm đen hoặc lỗ do côn trùng gây ra.

Nên chọn dưa có vỏ nhẵn mịn, không có vết thâm đen. (Ảnh: Food.ltn)

Hương thơm

Phần đáy của quả dưa lê chín sẽ có mùi thơm ngào ngạt, và nói chung, mùi thơm càng nồng thì dưa càng ngọt, nhưng hãy cẩn thận đừng chọn dưa lê quá mềm. Phần ngon nhất của toàn bộ quả dưa là rốn, vì dưa bắt đầu chín từ rốn và có vị ngọt, hương thơm đậm đà hơn.

Rốn quả

Một cách chọn dưa lê chín ngon, ngọt sắc là kiểm tra phần rốn ở dưới cùng của quả dưa. Nếu khi ấn nhẹ bằng tay, bạn thấy quả mềm và có độ đàn hồi thì nghĩa là dưa đã chín.

Nếu quả dưa lê bạn mua chưa đủ chín, hãy để ở nơi thoáng mát trong khoảng 2 đến 3 ngày, sau đó ấn vào rốn quả để xác định độ chín và có thể ăn khi dưa đã mềm.

Cách chọn dưa lê chín ngon: Dùng tay ấn phần rốn để kiểm tra độ chín. (Ảnh: Food.ltn)

Kiểm tra trọng lượng

Khi cầm trên tay hai quả dưa có cùng kích thước, quả nào nặng hơn có nghĩa là thịt dưa chắc hơn và chứa nhiều nước hơn. Đây là cách chọn dưa lê ngọt, ngon được nhiều người áp dụng.

Phương pháp bảo quản dưa lê

Dưa lê khi chín có thể bảo quản trong tủ lạnh. (Ảnh: Food.ltn)

- Do lớp vỏ ở mặt trên và mặt dưới của quả dưa khá mỏng, không chịu được lực ép nên bạn nên đặt dưa nghiêng để tránh làm hỏng dưa.

- Dưa lê chín phải được cho vào túi giấy, sau đó bọc bằng túi nylon và bảo quản trong tủ lạnh ngăn đựng trái cây và rau quả.

- Dưa chín thì nên ăn càng sớm càng tốt, tránh để lâu sẽ ảnh hưởng tới hương vị.