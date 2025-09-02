Cà tím vốn quen thuộc trong những bữa cơm gia đình, thường được đem xào, nướng hoặc kho. Nhưng ít ai biết, chỉ cần biến tấu một chút với cách làm cực đơn giản: Hấp chín - xé nhỏ - trộn sốt tỏi cay nồng, bạn sẽ có ngay món ăn vừa lạ vừa ngon, khiến cơm trắng “bay” nhanh trong tích tắc. Không chỉ hấp dẫn ở hương vị, cà tím còn là loại rau quả giàu dinh dưỡng, chứa protein, vitamin và nhiều khoáng chất tốt cho sức khỏe, được Đông y gọi là “bảo vật mùa hè”. Một món chay dễ làm, rẻ tiền nhưng lại đủ sức chinh phục bất kỳ ai yêu thích ẩm thực giản dị.

Hướng dẫn làm món cà tím trộn ngon đặc biệt

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- Cà tím dài: 500g

- Ớt xanh: 1 quả

- Ớt hiểm: 5-6 quả (có thể giảm nếu không thích ăn cay), bạn có thể thay bằng ớt sừng hoặc ớt chuông để không bị cay quá

- Tỏi: 1 củ to

- Dầu ăn, muối, nước tương, hạt nêm, bột ngọt

Cách làm chi tiết

Bước 1: Hấp cà tím

Cà tím rửa sạch, bỏ cuống. Chuẩn bị nồi hấp, đun sôi nước rồi cho cà vào hấp khoảng 10 phút, đến khi đũa xuyên qua dễ dàng là được. Đừng hấp quá lâu kẻo cà bị nhũn nát. Lấy ra để nguội, có thể xối qua nước lạnh cho nhanh.

Bước 2: Chuẩn bị sốt tỏi

Băm nhuyễn tỏi, cắt ớt thành khoanh. Bắc chảo, cho dầu vào, phi 2/3 phần tỏi trên lửa nhỏ đến khi hơi ngả vàng và thơm nức. Thêm phần tỏi còn lại cùng ớt vào, đảo nhanh. Tắt bếp rồi nêm muối, hạt nêm, bột ngọt, nước tương, trộn đều. Vậy là có phần sốt tỏi đậm đà, cay nồng.

Bước 3: Xé cà tím và trộn

Cà tím nguội thì dùng tay xé dọc thành sợi. Cho vào tô lớn, rưới sốt tỏi vừa làm, dùng đũa trộn nhẹ để cà tím thấm đều gia vị. Cuối cùng bày ra đĩa, rắc thêm chút ớt hoặc rau thơm cho đẹp mắt.

Miếng cà tím mềm mịn, thấm vị mặn ngọt xen chút cay cay, lại dậy mùi tỏi phi vàng thơm lừng. Chỉ một món chay thôi nhưng đủ sức khiến cả nhà ăn hết sạch cơm.

Mẹo nhỏ

- Khi làm sốt tỏi, chia tỏi thành hai lần cho vào chảo để hương vị dậy mùi thơm hơn.

- Cà tím chỉ cần hấp vừa chín tới, không để quá lâu để giữ được độ mềm dẻo và vị ngọt tự nhiên.

Một món ăn cực đơn giản, chi phí rẻ bèo, nhưng đem lại trải nghiệm vị giác phong phú. Thử một lần, bạn sẽ thấy cà tím không chỉ ngon khi xào kho, mà còn “lên đời” với cách làm mới mẻ này.

Chúc bạn thực hiện thành công!