Các tỉnh miền núi Đông Bắc chìm trong giá rét

Những ngày qua, nền nhiệt tại Bắc Kạn tiếp tục xuống thấp. Tại các khu vực núi cao các huyện như Ngân Sơn, Ba Bể, Pác Nặm… vào ban đêm nhiệt độ ở mức từ 3-5 độ C.



Đóng băng tại Chùa Đồng, đỉnh Yên Tử

Tại Cao Bằng, nền nhiệt trung bình tại thành phố về đêm khoảng 5 độ C, trong khi đó một số huyện vùng cao trung bình từ 2 - 4 độ C, một số nơi như đỉnh Phia Oắc, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình ở ngưỡng 0 độ C, gây ra hiện tượng nước sinh hoạt bị đóng băng vào sáng sớm.

Trong khi đó, tại đỉnh Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn nhiệt độ đo được sáng nay đã ở mức -2,2 độ C. Tuy nhiên, do thời tiết khô nên các địa phương này chưa có các hiện tượng như băng giá, mưa tuyết.

Nhiệt độ tại Chùa Đồng, đỉnh Yên Tử (Quảng Ninh) ghi nhận mức nhiệt 0 độ C, gây ra hiện tượng nước đóng băng

Dự kiến đợt rét sẽ còn kéo dài đến 25/12 và có thể xảy ra rét hại kèm băng giá, sương muối. Do đó, các tỉnh tiếp tục yêu cầu người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, có các biện pháp đảm bảo che chắn chuồng trại, sưởi ấm và bổ sung thức ăn cho đàn vật nuôi.

Với các loại cây giống, cần chú ý việc làm giàn che sương, thực hiện tưới nước kèm dung dịch khử sương muối đúng quy cách…

Đặc biệt, khuyến cáo người dân chú trọng các biện pháp chăm sóc sức khỏe cho người già, trẻ nhỏ, nhất là việc đảm bảo điều kiện ăn, ở cho học sinh các điểm trường vùng cao.

Học sinh điểm trường Lũng Lìu, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, Cao Bằng dưới cái rét dưới 5 độ C

Chủ động che cây giống trồng rừng trước nguy cơ xuất hiện sương muối tại Cao Bằng

Cô giáo Trương Thị Mai, Hiệu trưởng trường Tiểu học Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, cho hay: "Nhà trường đã điều chỉnh thời gian vào lớp học muộn hơn so với thời gian quy định. Nhắc nhở các giáo viên chủ nhiệm hằng ngày theo dõi thời tiết và nhắc nhở phụ huynh qua nhóm zalo của lớp nhắc con em đi học phải mặc quần áo ấm, chú ý giày dép, mũ để giữ ấm cơ thể. Và khi đến trường thì thì các phần hoạt động chung của nhà trường, ở ngoài lớp sẽ hạn chế hơn, khi vào lớp sẽ kéo kín cửa sổ, đóng kỹ cửa không để gió lùa vào, giúp các em có thể đảm bảo được sức khỏe".