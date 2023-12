Bắc Bộ chuẩn bị đón không khí lạnh cực mạnh, nhiệt độ thấp nhất dưới 3 độ C, vùng núi có thể xuất hiện băng giá

Nhiều hình thái thời tiết tại miền Bắc

Những ngày qua các tỉnh miền Bắc đang trải qua thời tiết có mưa vài nơi, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, trưa chiều hửng nắng. Nền nhiệt ít biến động, dao động từ 20-23 độ C; cao nhất 25-28 độ C, cao nhất trên 28 độ.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch Đông kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày 13 - 14/12, một số nơi riêng vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù. Những khu vực còn lại, thời tiết khá thuận lợi, khi không có mưa, nền nhiệt không quá biến động, nhiều nơi có dấu hiệu tăng nhẹ.

Dự báo hình thái thời tiết này tại các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì đến cuối tuần trước khi đón đợt không khí lạnh mới. Về đợt không khí lạnh này, Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có những thông tin đến người dân, dự báo sẽ ảnh hưởng nhiều đến thời tiết các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ.

Sáng sớm có mưa rải rác, sương mù, trưa chiều hửng nắng là hình thái thời tiết chủ đạo những ngày qua tại Hà Nội. Ảnh minh hoạ.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào ngày 16/12 sẽ có một bộ phận không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến nước ta. Các tỉnh miền Bắc, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng với nhiệt độ thấp nhất dưới 10 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 16/12 trở đi, một đợt gió mùa đông bắc mạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc và một số tỉnh ở Bắc Trung Bộ nước ta. Đợt gió mùa đông bắc mạnh này sẽ khiến nền nhiệt giảm sâu, gây rét đậm, rét hại trên diện rộng ở miền Bắc và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An. Các tỉnh, thành phố miền Bắc ít mây về đêm và sáng. Vùng núi cao ở phía Bắc có khả năng xảy ra hiện tượng băng giá, sương muối...

Cùng với rét đậm, rét hại, theo ông Hưởng, không khí lạnh này cũng gây ra một đợt mưa diện rộng ở các tỉnh miền Trung từ ngày 17/12, cục bộ có mưa to.

Đây là đợt rét hại diện rộng xảy ra đầu tiên trên toàn Bắc Bộ trong mùa đông năm nay, nhiệt độ sẽ giảm rất sâu. Vì thế người dân cần chú ý theo dõi, nhất là khu vực Trung Bộ từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ phải đối mặt với mưa lớn. Khu vực vùng núi cao Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cần đề phòng rét đậm, rét hại; băng giá và sương muối ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi và các hoạt động dân sinh.



Đợt không khí lạnh này có thể gây ra băng giá tại một số khu vực vùng núi phía Bắc. Ảnh minh hoạ.

Nhận định thời tiết nửa cuối tháng 12

Dự báo ngay sau đợt không khí lạnh này, khoảng 18-19/12, thêm một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh tràn xuống nước ta, trời tiếp tục rét đậm, rét hại kéo dài, riêng vùng núi cao có khả năng xảy ra sương muối và băng giá.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo trong nửa cuối tháng 12, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ với nhiều đợt không khí lạnh mạnh, có khả năng khiến rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài.

Sau đó sang nửa đầu tháng 1/2024 vẫn có thể xuất hiện rét đậm, rét hại nhưng không kéo dài. Nền nhiệt trung bình nửa cuối tháng 12 có thể thấp hơn nhiều trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Theo các chuyên gia, rét đậm đến sớm, nền nhiệt xuống rất thấp ngay giữa tháng 12 là điều khá hiếm gặp trong bối cảnh thời tiết nước ta đang chịu tác động của El Nino với đặc trưng là mùa đông đến muộn và ấm.



Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong nửa cuối tháng 12 đến đầu tháng 1, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có thể tiếp tục đón các đợt mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.