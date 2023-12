Yên Bái: Xuất hiện băng giá tại Mù Cang Chải

Sáng 22/12, trả lời PV VTC News, ông Sùng A Chua - Phó Chủ tịch huyện Mù Cang Chải cho biết, do không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn nền nhiệt độ đã xuống dưới 2 độ C, tại đỉnh La Pán Tẩn giáp ranh giữa xã La Pán Tẩn và xã Cao Phạ xuất hiện băng giá.



Theo đó, băng giá xuất hiện từ đêm qua (21/12), nhưng đến sáng hôm nay bắt đầu dày đặc, bám kết lên các cành cây tại đỉnh La Pán Tẩn.

Trước tình hình trên, xã đã chỉ đạo các trường học có giải pháp tăng cường chống rét cho học sinh, nhất là ngừng mọi hoạt động ngoài trời; đồng thời thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống đói, rét cho đàn gia súc. Theo thông báo của cơ quan chức năng, trên địa bàn xã chưa có trâu, bò chết do đói, rét.

Băng giá xuất hiện dày đặc trên đỉnh La Pán Tẩn. (Ảnh: Đ.X.)

Theo người dân ở xã La Pán Tẩn, đây là một trong những đỉnh núi của xã hàng năm thường xuất hiện băng giá mỗi đợt không khí lạnh tăng cường.

Đây cũng là khu vực người dân thường chăn thả gia súc, nên khi thấy băng giá, người dân đã lùa đàn gia súc về nhà để tránh bị thiệt hại.

Anh Lý A Và, bản Trống Páo Sang, xã La Pán Tẩn cho biết: "Tài sản lớn nhất của gia đình tôi là mấy con bò. Vì vậy khi nghe tại đỉnh La Pán Tẩn xuất hiện băng giá, tôi đã đi lùa về để nuôi tại nhà, tránh bị ảnh hưởng".

Băng giá phủ trắng cây cối ở Mù Cang Chải. (Ảnh: Đ.X.)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 6h hôm nay 22/12, Bắc Bộ chìm trong rét đậm, rét hại, có nơi xuống âm độ C.

Cụ thể, thời điểm này, nhiệt độ ở Bắc Bộ phổ biến 10-12,3 độ C, Hà Nội 12 độ C. Trong đó, nhiều nơi xuống dưới 10 độ C như: Sa Pa (Lào Cai) 3,8 độ C; Cao Bằng 6,5 độ C; Bãi Cháy (Quảng Ninh) 8,9 độ C; Phù Liễn (Hải Phòng) 9,5 độ C. Đặc biệt, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ giảm sâu, xuống âm 2,2 độ C.

Tại trung tâm huyện Mù Cang Chải, nơi có độ cao thấp hơn so với đèo La Pán Tẩn, nhiệt độ thấp nhất sáng nay khoảng 9 độ C. Cứ lên cao khoảng 100m, nhiệt độ sẽ giảm 0,6 độ C.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng này ở Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/12. Trung du và vùng núi phía Bắc có thể xảy ra băng giá và sương muối.