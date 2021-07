Các siêu thị Hà Nội dự trữ hàng thiết yếu phòng dịch nhiều cỡ nào?

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Coopmart Hà Đông (Hà Nội) cho biết, siêu thị đã dự trữ lượng hàng gấp 3 lần so với bình thường, đảm bảo người dân có thể ăn 3-6 tháng cũng không hết nên người dân có thể yên tâm, không cần tích trữ hàng hóa. Ngoài nguồn cung vào đều đặn mỗi ngày, hiện Coopmart dự trữ 11 nhóm sản phẩm thiết yếu như gạo, mì, giấy vệ sinh, nước rửa tay.... Siêu thị đặt hàng dự trữ về các kho trung tâm của đơn vị ở Bắc Ninh, Hải Dương.

Bà Dung khẳng định, hệ thống Coopmart Hà Nội không tăng giá với phần lớn sản phẩm, thậm chí đơn vị còn tổ chức rất nhiều chương trình giảm giá, chấp nhận thua lỗ để giữ giá thật tốt cho người dân.

Để tiện cho việc hạn chế ra ngoài của người dân, bà Dung cho biết ngoài tăng nhân viên phục vụ kênh mua sắm qua điện thoại, Coopmart Hà Đông cũng tiếp nhận đơn hàng qua viber/zalo/phát phiếu mua hàng đến tận nhà khách hàng. Người dân chỉ cần liên hệ với siêu thị thông qua các kênh trên, siêu thị sẽ "ship" hàng về tận nhà.

Còn đại diện hệ thống siêu thị Big C cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tại khu vực Hà Nội, nhằm đáp ứng đầy đủ hàng hóa, giúp người dân yên tâm chống dịch, hệ thống siêu thị Big C tăng cường nguồn cung hàng hóa. Với thực phẩm tươi sống, dự trữ đảm bảo cung cấp đủ, với kế hoạch tăng gần 100% để đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Với thực phẩm khô tăng 30% so với ngày thường.

Ngoài ra, siêu thị đa dạng các kênh bán hàng trực tuyến như: Ứng dụng GO! & Big C; Hotline mua hàng 1900 1880; Zalo shop; Grab mart; Now. Tại hệ thống cửa hàng kéo dài thời hoạt động đến 22h đêm, nếu sắp tới cần thiết sẽ kéo dài thêm để phục vụ khách hàng mua sắm, và tạo điều kiện mua sắm giãn cách.

Big C tiến hành làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp, đảm bảo nguồn cung, nâng cao trữ lượng hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn để sẵn sàng phục vụ khách hàng.

Hệ thống siêu thị Aeon tại Hà Nội cũng tăng 200-400% lượng hàng thực phẩm tươi sống, 120-130% hàng thực phẩm khô. Việc tăng hàng cho các siêu thị của Aeon tại Hà Nội được chủ động từ cách đây một tuần.

Tương tự, Vinmart/Vinmart+ cũng tăng gấp ba hàng thực phẩm thiết yếu, trứng và rau xanh tăng gấp 5 lần. Các loại sản phẩm có thể dự trữ lâu như bí xanh, khoai tây... cũng nhiều hơn và làm việc với các nhà cung ứng để đảm bảo hàng trên kệ không bị trống.

Bà Trần Thị Phương Lan - quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội khẳng định, lượng hàng hoá thiết yếu, thực phẩm tươi sống... cung ứng cho thành phố rất dồi dào, không lo thiếu.