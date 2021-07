Hà Nội khẳng định không thiếu hàng hóa trong bất cứ tình huống nào

Hà Nội chuẩn bị phương án dự trữ hàng hoá tăng gấp 5 lần

Trước diễn biến tình hình Covid-19 còn nhiều phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp đã tăng cường dự trữ lượng hàng hóa thiết yếu tăng từ 30%-50%, trong thời gian 03 tháng và tăng gấp 3 lần so với tháng bình thường với tổng giá trị hàng hóa khoảng 194.000 tỷ đồng (17 mặt hàng thiết yếu).

Bên cạnh đó các doanh nghiệp còn chuẩn bị dự trữ lượng hàng hóa theo chương trình bình ổn thị trường năm 2021 là 5.698 tỷ đồng; bố trí đầy đủ phương tiện, nguồn nhân lực, sẵn sàng vận chuyển đảm bảo đầy đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn. Tối ngày 18/7/2021, ngay sau khi UBND Thành phố ban hành Công điện số 15/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trên địa bàn Thành phố có hiện tượng sức mua các hàng hóa thực phẩm tươi sống tăng lên tại các hệ thống phân phối từ 1,5 – 3 lần so với bình thường.

Để đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân, Sở Công Thương đã đề nghị các hệ thống phân phối cần chủ động hơn nữa nắm sát tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến trên địa bàn, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng chống dịch… có phương án chi tiết thu mua hàng hóa, đảm bảo nguồn cung, điều phối hàng hóa từ các kho hàng: kho từ các tỉnh đến kho trong địa bàn thành phố, từ kho của Thành phố đến các điểm bán hàng, đặc biệt quan tâm bố trí nhân lực sắp xếp hàng hóa trên các giá kệ phục vụ nhu cầu của nhân dân, không được thiếu hàng cục bộ, kiểm soát chất lượng hàng hóa, đảm bảo ATTP, đảm bảo hàng hóa lưu thông thông suốt; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động và người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K về phòng chống dịch, phân luồng, đảm bảo giãn cách tại các điểm bán, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch cho người lao động hạn chế tối đa người lao động bị nhiễm dịch để đảm bảo nguồn nhân lực.

Hàng hóa tại cái siêu thị, điểm bán hàng luôn đầy đủ phục vụ người dân trong bất kỳ tình huống nào xảy ra

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Rà soát, cung cấp đầy đủ thông tin các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất sản phẩm nông sản (rau củ, thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, thủy sản,…) trên địa bàn Thành phố, gửi Sở Công Thương, cùng các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, cửa hàng thực phẩm,… phục vụ cho hoạt động khai thác bổ sung, cung ứng hàng hóa thiết yếu phòng, chống dịch.

Đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất có phương án bố trí nhân sự, phương tiện thu hoạch kịp thời nông sản thực phẩm (nhất là mặt hàng rau ăn lá, củ, quả, trứng gia cầm,…) với giá cả ổn định, đảm bảo cung cấp cho thị trường Hà Nội; Rà soát lại các vùng sản xuất để xây dựng phương án chuyển đổi, mở rộng sang sản xuất rau, củ, thủy sản,… có thời gian thu hoạch ngắn, nhằm chủ động nguồn hàng thiết yếu tự cung cấp cho nhu cầu người tiêu dùng Thủ đô ở mức cao nhất trong các tình huống dịch bệnh Covid- 19 xảy ra.

Cung cấp thông tin về các hệ thống chuỗi cung ứng thực phẩm thuộc quản lý của ngành Nông nghiệp (điểm bán, kho hàng,… theo nội dung biểu đính kèm) về Sở Công Thương để thông tin điểm bán đến người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp lưu thông hàng hóa thông suốt; Phối hợp chặt chẽ với đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21 tỉnh, thành phố là thành viên trong Ban điều phối Chương trình phối hợp phát triển chuỗi thực phẩm an toàn cho Hà Nội trong việc tổ chức sản xuất, hỗ trợ khai thác, lưu thông hàng nông sản thực phẩm an toàn về Hà Nội, cung cấp danh sách 786 chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn của các tỉnh, thành phố về Sở Công Thương để thông tin đến các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, cửa hàng thực phẩm, phối hợp với Sở Công Thương để kết nối, tiêu thụ sản phẩm; Phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra công tác An toàn thực phẩm theo phân cấp.

Sở Y tế Cung cấp danh sách các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thiết bị, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh,… cho UBND các quận, huyện, thị xã để đôn đốc các doanh nghiệp tăng cường số lượng hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố; Tham mưu cho UBND Thành phố trong việc đề xuất nhu cầu về vật tư y tế, như: trang thiết bị bảo hộ, vật tư tiêu hao phục vụ xét nghiệm,… cho công tác đảm bảo phòng chống dịch của các đơn vị.

Người dân tham gia chuỗi cung ứng hàng thiết yếu theo chỉ đạo của UBND Thành phố; xây dựng phương án nâng công suất xét nghiệm trong trường hợp cần thiết; Chỉ đạo các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã: Tổ chức điều tra dịch tễ, lấy mẫu, xét nghiệm trong thời gian ngắn nhất để kịp thời khoanh vùng, dập dịch đối với các điểm bán hàng trên địa bàn có liên quan đến trường hợp F0.

Thực hiện xét nghiệm trong thời gian ngắn nhất đối với các lái xe vận chuyển hàng hóa cho các hệ thống phân phối theo chỉ đạo của Thành phố để kịp thời vận chuyển cung ứng cho thị trường Hà Nội; Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt các quy định đảm bảo công tác phòng chống dịch khi lưu thông hàng hóa phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn; Phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong lĩnh vực Y tế và An toàn thực phẩm theo phân cấp.

Các sở, ngành: Giao thông vận tải, Công an Thành phố: Sở Giao thông vận tải chủ trì nghiên cứu, ban hành nội dung hướng dẫn các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu từ các tỉnh, thành phố hoạt động trên địa bàn Hà Nội, thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời đảm bảo thực hiện tốt các quy định của Chính phủ và Thành phố về giao thông vận tải, phòng chống dịch và lưu thông hàng thiết yếu trong điều kiện ứng phó các tình huống dịch Covid-19; Phối hợp Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp, đơn vị biết, đảm bảo tuân thủ trong việc thực hiện hoạt động vận chuyển hàng hóa trên địa bàn Thành phố. Đề xuất Bộ Giao thông vận tải sớm công bố bản đồ "luồng xanh" đối với các tỉnh phía Bắc để các doanh nghiệp nắm bắt, tham gia giao thông thuận tiện đảm bảo hỗ trợ nhanh nhất việc vận chuyển hàng hóa phục vụ nhân dân trên địa bàn; Xây dựng phương án tổ chức "luồng xanh" trong nội thành cho phương tiện chở hàng hóa, thực phẩm thiết yếu từ các tỉnh, thành phố về Hà Nội để kịp thời đến các kho hàng, điểm bán lẻ và từ các tỉnh, thành phố lưu thông qua địa bàn Hà Nội; Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các phương tiện chở hàng hóa thiết yếu của Hà Nội và các tỉnh, thành phố (theo đề xuất của doanh nghiệp và danh sách Sở Công Thương gửi) được cấp "luồng xanh" để lưu thông thuận lợi trên địa bàn Thành phố, qua các chốt, trạm kiểm soát; Tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch và tuân thủ thực hiện theo đúng quy định hiện hành của các phương tiện khi lưu thông trên địa bàn Thành phố.

Bộ Tư lệnh Thủ đô: Khẩn trương xây dựng phương án, phối hợp Sở Y tế và đơn vị liên quan trong công tác phòng chống dịch, như: Hỗ trợ nhân sự xét nghiệm diện rộng; truy vết, khoanh vùng cách ly; hỗ trợ phương tiện vận chuyển cung ứng hàng hóa kịp thời đến đơn vị, khu dân cư, vùng cách ly; hỗ trợ dựng nhà bạt dã chiến,…

Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, thổi giá đối với các mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch và hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân; Hướng dẫn việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch của các xe vận chuyển khi tập kết hàng hóa tại các kho hàng lưu động bố trí tại trường học, nhà văn hóa,… trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Phối hợp với chính quyền địa phương phân luồng hàng hóa về các khu dân cư, chợ dân sinh,…

UBND các quận, huyện, thị xã: Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các lực lượng chức năng… thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên; Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn, giám sát việc sắp xếp các quầy hàng thiết yếu trong các chợ đầu mối, chợ dân sinh đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch; bố trí khu vận chuyển hàng hóa trung gian, đảm bảo giãn cách, hạn chế tiếp xúc trực tiếp; chỉ đạo các ban, đơn vị quản lý kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn xây dựng phương án cụ thể quản lý số lượng người ra, vào trong chợ cùng một thời điểm; Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương thực hiện rà soát, bổ sung, bố trí sẵn sàng 1.920 địa điểm đã đăng ký làm kho dự trữ hàng hóa, các địa điểm bán hàng lưu động khi cần thiết; Chủ trì trong việc thực hiện phân luồng hàng hóa từ các kho dự trữ về các khu dân cư, chợ dân sinh… trên địa bàn.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội: Chỉ đạo các quận, huyện đoàn, đoàn cơ sở bố trí đoàn viên hỗ trợ các hệ thống phân phối bán lẻ, siêu thị, điểm bán lẻ hàng thiết yếu trên địa bàn thực hiện các công tác phòng chống dịch, như: đo nhiệt độ, sát khuẩn, phân luồng người tiêu dùng đến mua sắm,…

Các doanh nghiệp phân phối, siêu thị: Tăng cường các biện pháp khai thác, dự trữ hàng hóa thiết yếu, tìm kiếm nguồn hàng thay thế, bổ sung từ các tỉnh, thành phố; Đẩy mạnh thực hiện bán hàng qua các ứng dụng thương mại điện tử, bán hàng online, điện thoại…; Bố trí đầy đủ phương tiện, nhân lực sẵn sàng vận chuyển hàng hóa đến các siêu thị, cửa hàng tiện ích, điểm bán lẻ phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; đăng ký nhu cầu vận chuyển, điểm đi - đến của các phương tiện lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu của đơn vị trên địa bàn Hà Nội và liên tỉnh, gửi Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố để được tạo điều kiện, ưu tiên trong việc hỗ trợ kiểm tra, kiểm soát, phân luồng trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Đăng ký nhu cầu hỗ trợ thực hiện công tác phòng chống dịch tại các điểm bán với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, như: Đo nhiệt độ, sát khuẩn, phân luồng người tiêu dùng đến mua sắm; Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền về việc đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu đến người tiêu dùng yên tâm mua sắm.

Không để người dân thiếu những hàng hóa thiết yếu

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 459 chợ, 28 TTTM, 123. siêu thị, 1.800 cửa hàng tiện ích, 141 chuỗi, 2.382 điểm bán hàng hoá bình ổn giá, hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa… sẵn sàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Để phục vụ công tác phòng chống dịch covid 19, Thành phố đã rà soát bố trí sẵn sàng 1.920 địa điểm tại các quận, huyện đã bố trí làm kho dự trữ hàng, mở thêm các điểm bán hàng cố định và các điểm bán hàng lưu động khi cần thiết. Sẵn sàng huy động hàng nghìn xe chở hàng hóa của các Doanh nghiệp phân phối và các quận huyện sẵn sàng đưa hàng kịp thời đến 7500 điểm bán hàng hóa thiết yếu trên địa bàn.

Cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân Thủ đô yên tâm phòng chống dịch

Mặc dù đang phải đối mặt với một khó khăn song trong bất kỳ tình huống nào các hàng hóa cũng đảm bảo đáp đầy đủ ứng nhu cầu của nhân dân kể cả khi nhu mua sắm tăng cao, không để xảy ra thiếu hàng; phân bổ lượng hóa đầy đủ trong hệ thống, đổi mới nhiều phương thức phục vụ, tăng cường khuyến khích, vận động người dân tích cực thanh toán không dùng tiền mặt, phổ biến rộng rãi đến người dân trên địa bàn thông tin đến các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các hộ kinh doanh trong chợ ,website, ứng dụng TMĐT, bán hàng onile trực tuyến (Grab, Now, Baemin, GoFood…)

Sở Công Thương khuyến cáo người dân yên tâm không dự trữ hàng hóa, không tập trung đến các hệ thống phân phối tránh lây nhiễm dịch bệnh, Thành phố đảm bảo đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân.

Sở Công thương kính đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền để người dân yên tâm, không nên dự trữ hàng hóa khi có dịch xảy ra, chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố trong công tác phòng chống dịch Covid-19.