Các nhóc tỳ nhà Cường Đô La, Đông Nhi, Vân Trang lên đồ mừng lễ Halloween

Sáng 30/10, nhiều sao Việt như Cường Đô La, Đông Nhi, Vân Trang... thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh các con hóa trang, diện trang phục ngộ nghĩnh để đón Halloween. Những bộ cánh được chuẩn bị cầu kỳ cùng biểu cảm đáng yêu của các nhóc tì khiến mạng xã hội thêm sôi động trong không khí lễ hội.

Halloween là dịp để các gia đình cùng tham gia những hoạt động hóa trang, vui chơi và trang trí theo chủ đề ma quái. Với nhiều nghệ sĩ Việt, đây cũng là cơ hội để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ bên con. Trên trang cá nhân, loạt hình ảnh các nhóc tì trong những tạo hình khác nhau nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Gia đình Cường Đô La là một trong những cái tên được chú ý. Trong dịp Halloween năm nay, 2 bé Suchin và Sutin đã hóa trang thành những con ma tí hon khi đến trường. Đại gia phố núi chia sẻ ngắn gọn: "Chúc mừng Halloween!"

2 nhóc tỳ nhà Cường Đô La hóa trang thành những con ma nhỏ dịp lễ Halloween.

Trong khi đó, Đông Nhi cũng chia sẻ hình ảnh các con trong diện mạo được chuẩn bị cho Halloween.

Hai bé Winnie và Hannie hóa thân thành công chúa Elsa đáng yêu, xinh xắn hòa vào lễ hội hóa trang được tổ chức tại trường của chị cả Winnie . Đông Nhi chia sẻ: "Em Elsa "quậy đục nước" trường chị hai".

2 chị em Winnie và Hannie hóa trang thành công chúa Elsa trong lễ hội hóa trang được tổ chức ở trường mầm non.

Diễn viên Vân Trang cũng góp mặt trong không khí Halloween khi chia sẻ hình ảnh các con hóa trang. Các bé gái nhà Vân Trang hóa thân thành phù thủy Maleficent trong khi cậu út Quintin trông khá lẻ loi trong tạo hình hoàng tử. Có lẽ bởi vậy, nữ diễn viên mới chia sẻ hóm hỉnh: "Quàng tử và 4 cái sừng của anh ấy".

3 con của Vân Trang trong lễ hội Halloween.

Không chỉ có Cường Đô La, Đông Nhi hay Vân Trang, nhiều nghệ sĩ khác cũng hưởng ứng ngày lễ bằng cách cho con tham gia hóa trang, chụp ảnh và vui chơi cùng bạn bè.

Bé Lita nhà Kha Ly - Thanh Duy cũng hóa thân thành "phù thủy có nhiều biểu cảm", khiến cộng đồng mạng xuýt xoa vì vẻ ngoài đáng yêu, xinh xắn.

Bé Lita nhà Kha Ly - Thanh Duy cũng hóa thân thành "phù thủy có nhiều biểu cảm".

Những hình ảnh được chia sẻ trong ngày 30/10 cho thấy Halloween ngày càng trở thành dịp được nhiều gia đình nghệ sĩ Việt quan tâm. Bên cạnh những hoạt động giải trí, đây còn là dịp để các bậc phụ huynh dành thời gian bên con, ghi lại những khoảnh khắc tuổi thơ đáng nhớ.