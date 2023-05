Các nhiếp ảnh gia tại Cannes 2023 bất ngờ đồng loạt hô vang tên Jennie vì điều này

Tối 23/5 (theo giờ Việt Nam), Jennie đã tham dự 1 sự kiện cùng ê-kíp The Idol trong khuôn khổ liên hoan phim Cannes 2023. Theo kế hoạch ban đầu của ban tổ chức, chỉ có The Weeknd, Lily-Rose Depp từ dàn nghệ sĩ The Idol được chụp những bức hình cá nhân. Thế nhưng, các nhiếp ảnh gia có mặt tại sự kiện lại muốn có thêm cả Jennie trong phần chụp ảnh riêng. Vậy nên, họ đã đồng loạt hô vang tên nữ idol xứ kim chi.

Tiếng hô gây náo động cả hiện trường, minh chứng cho sức hút cực lớn của Jennie trong lần đầu tham dự liên hoan phim danh giá hàng đầu thế giới. Cũng trong sự kiện vừa qua, hình ảnh hàng trăm ống kính đồng loạt hướng về nữ idol đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả.

Clip ghi lại hình ảnh của Jennie trong sự kiện vừa qua đã gây sốt mạng xã hội

Ban đầu chỉ có The Weeknd, Lily-Rose Depp trong ê-kíp The Idol được chụp hình cá nhân

Sau đó, các nhiếp ảnh gia tại Cannes đồng loạt hô vang tên Jennie vì muốn được chụp những bức hình riêng của mỹ nhân sinh năm 1996

Hình ảnh hàng trăm ống kính đồng loạt hướng về Jennie đã minh chứng cho sức hút của nữ idol tại Cannes năm nay

Trong sự kiện vừa qua, Jennie lột xác với tóc mái. Dù trang điểm nhạt nhòa nhưng cô vẫn tỏa sáng, chấp luôn "ống kính hủy diệt" của Getty Images

Jennie ghi dấu ấn lớn tại Cannes năm nay với tạo hình lộng lẫy, cuốn hút như 1 nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích

Nguồn: Naver, Twitter