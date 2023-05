Sao nhí Việt đóng vai chính phim điện ảnh năm 13 tuổi giờ ra sao?

Năm 2019, diễn viên Nguyễn Phương Trà My tham gia dự án phim điện ảnh "Vợ ba". Trà My là một trong những sao nhí hiếm hoi trong làng giải trí Việt đảm nhận một vai chính trong phim điện ảnh khi chỉ mới 13 tuổi. Thời điểm công chiếu, dù bộ phim va phải nhiều tranh cãi nhưng Trà My cũng để lại ấn tượng trong lòng khán giả và được đánh giá là một trong những nhân tố có thể phát triển nhiều hơn nữa trong tương lai.

Nói về lý do quyết định tham gia phim điện ảnh có cảnh nhạy cảm khi mới 13 tuổi, Trà My từng lên tiếng giải thích: "Sau khi đọc kịch bản và hiểu rằng đây là một vai diễn vô cùng khó, nhưng em vẫn muốn thử sức mình với một nhân vật có chiều sâu như thế này. Nhân vật Mây có những trải nghiệm mà có lẽ tới cả về sau, em sẽ khó có cơ hội được thử sức và trải qua lần nữa".

Sau 4 năm bộ phim được công chiếu, Trà My nay đã "lột xác" và có nhiều định hướng mới trong công việc, cuộc sống.

Tạo hình của Trà My khi tham gia phim điện ảnh, lúc này nữ diễn viên mới 13 tuổi

Trà My có nhan sắc ấn tượng, khuôn mặt đầy thiện cảm và ngày càng xinh xắn. Nhiều khán giả nhận ra nữ diễn viên đã sự thay đổi phong cách, trông trưởng thành hơn so với thời điểm đóng phim. Trà My sở hữu vẻ ngoại được đánh giá không thua kém nữ diễn viên trẻ nào trong làng giải trí Việt.

Nhan sắc hiện tại của Trà My

Dù đã nổi tiếng từ sớm nhưng Trà My được khen ngợi vì có quan điểm luôn ưu tiên việc học ở trường, chỉ tham gia những dự án phù hợp. Trà My đã có thời gian vắng bóng khá dài để tập trung vào học tập. Năm 2022, Trà My tốt nghiệp cấp 3 và trở thành Tân sinh viên ngành Xã hội học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Cũng trong năm này, Trà My tái xuất nghệ thuật khi góp mặt trong MV của Juun Đăng Dũng.

Trà My hiếm hoi xuất hiện với vai trò nữ chính trong MV ca nhạc

Thỉnh thoảng, nữ diễn viên nhí sẽ lộ diện ở các sự kiện

Trà My từng chia sẻ với chúng tôi: "Nổi tiếng không phải là mục tiêu hàng đầu của em, mà bản thân em muốn có những vai diễn thực sự sâu sắc và để lại dấu ấn. Em chưa thực sự có mục tiêu rõ ràng, hiện tại em chỉ làm những gì em thích".