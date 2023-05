Thảm đỏ Cannes 2023 ngày 7: Jennie đọ sắc con gái Johnny Depp, lấn át cả dàn "thiên thần" Victoria's Secret

Liên hoan phim Cannes 2023 đã diễn ra đến ngày thứ 7 với rất nhiều hoạt động đặc sắc. Trong ngày 22/5 (giờ Pháp), cả dàn sao đình đám Jennie, Lily-Rose Depp, The Weeknd, Troye Sivan, Travis Scott, Rosie Huntington-Whiteley... đã đổ bộ 2 thảm đỏ công chiếu phim The Idol và Club Zero, tạo thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Jennie trở thành tâm điểm chú ý trên toàn cầu trong lần đầu bước lên thảm đỏ LHP Cannes với tư cách diễn viên. Mỹ nhân BLACKPINK xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, kiêu kỳ tựa công chúa, bùng nổ nhan sắc trong mọi góc độ. Trong khi đó, Lily-Rose Depp dù cũng rất xinh đẹp và quyến rũ nhưng vẫn bị Jennie lấn át trong khung hình chung. Dàn "thiên thần" Rosie Huntington-Whiteley và Jasmine Tookes đầu tư hết mình nhưng vẫn bị dàn siêu sao của The Idol chiếm hết spotlight.

Mọi ánh mắt đã đổ dồn về màn xuất hiện của Jennie trên thảm đỏ LHP Cannes 2023

Trong lần đầu bước dự LHP danh giá với tư cách diễn viên, Jennie xuất hiện lộng lẫy, kiêu kỳ tựa công chúa. Cô diện váy trắng cổ điển, khoe khéo bờ vai móc áo vạn người mê cùng khí chất sang chảnh, quyến rũ

Dù bị lớp trang điểm dừ dìm chút ít, nhưng nhan sắc đỉnh cao của Jennie vẫn chấp cả "ống kính hung thần" Getty Images. Thần thái của mỹ nhân BLACKPINK không khỏi khiến khán giả mê mẩn

Tại đây, nữ idol sinh năm 1996 và nam ca sĩ đình đám The Weeknd đã trao nhau cái ôm thân mật

Lily-Rose Depp khoe vóc dáng thanh mảnh, thần thái quyến rũ trong thiết kế váy ngắn cổ điển

Mỹ nhân sinh năm 1999 mang nét đẹp ngọt ngào và gợi cảm, thừa hưởng từ bố mẹ là cặp sao nổi tiếng Johnny Depp - Vanessa Paradis

Tuy nhiên, con gái Johnny Depp lại có phần lép vế hơn so với Jennie trong khung hình chung, Troye Sivan cũng bỗng chốc trở nên lu mờ hẳn trước thành viên BLACKPINK

Nhà sản xuất kiêm diễn viên chính của bộ phim The Idol - nam ca sĩ đình đám The Weeknd

Ca sĩ Troye Sivan cũng góp mặt trong tác phẩm này, anh chàng điển trai, sáng ngời trong mọi góc độ

Đoàn làm phim toàn ngôi sao đình đám của The Idol đổ bộ, nhanh chóng chiếm hết spotlight của thảm đỏ hôm nay

Người mẫu đình đám nước Anh Rosie Huntington-Whiteley trở thành tâm điểm trên thảm đỏ công chiếu phim Club Zero. Cựu thiên thần Victoria's Secret xuất hiện với diện mạo xinh đẹp cuốn hút, khoe khéo lưng trần gợi cảm

"Thiên thần Victoria's Secret" Martha Hunt hóa thân thành nàng công chúa lộng lẫy trên thảm đỏ Cannes nhưng lớp trang điểm lại dìm nhan sắc của cô phần nào

Người mẫu Jasmine Tookes và Cindy Bruna mang đến những phong cách khác nhau, biến thảm đỏ Cannes thành "vườn bông nhan sắc"

Người mẫu ngoại cỡ Ashley Graham xinh đẹp và vô cùng thu hút

Người mẫu Stella Maxwell khoe khéo vóc dáng quyến rũ và đôi chân dài với thiết kế độc đáo trên thảm đỏ công chiếu The Idol

Người mẫu Izabel Goulart không cần chơi trội với trang phục độc lạ nhưng vẫn vô cùng quyến rũ

Rapper nổi tiếng Travis Scott - bạn trai của Kylie Jenner với hình tượng "vô hồn" đặc trưng trên thảm đỏ

Simi Khadra - bạn thân của Jennie cũng đến ủng hộ vai diễn đầu tay của cô nàng

Siêu mẫu Eva Herzigova đã lộ dấu vết lão hoá ở tuổi 50 nhưng thần thái vẫn không kém phần nổi bật

"Nữ hoàng tạo dáng" của làng thời trang - siêu mẫu Coco Rocha

Diễn viên Ấn Độ Urvashi Rautela hóa "nữ thần rừng xanh" với bộ cánh nổi bật

Diễn viên Pháp gốc Việt - Phạm Linh Đan

Người mẫu Lina Zhang

Tình cũ của Kanye West - Julia Fox như hù dọa khán giả với diện mạo kỳ quái

Emily Cheong như đóng phim cổ trang ngay tại thảm đỏ

