7h30: Bên trong Lễ viếng, truy điệu hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng

Lúc 7h30 ngày 14/10, Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã diễn ra tại các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), mở đầu chuỗi nghi thức tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

(Ảnh: Viết Thanh)

Bà Nguyễn Thị Lệ - thân nhân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên có mặt tại buổi lễ (Ảnh: Viết Thanh)

Theo chương trình, sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu và người dân sẽ tham gia Lễ viếng hài cốt liệt sĩ. Tiếp đó là Lễ truy điệu, đọc lời điếu và mặc niệm, trước khi hài cốt các liệt sĩ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Tại nghĩa trang, Ban tổ chức sẽ đón đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ, thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt đến vị trí an táng, hạ huyệt và an táng. Các đại biểu dâng hương tưởng niệm, tiễn biệt những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhiều người dân có mặt từ sớm