Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam. (Ảnh: Quốc hội)

Trong phiên họp của Ủy ban Văn hóa và Xã hội sáng nay (3/10), một số thành viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương ngày 27/7 để người dân tổ chức, tham gia các hoạt động tri ân người có công với cách mạng, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp Lễ, Tết năm 2026 và năm 2027. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày, vào 24/11.

Đề xuất người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. (Ảnh minh họa - Ảnh: baochinhphu.vn)



Dịp Tết Nguyên đán 2027 nghỉ 7 ngày, từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Dịp lễ Quốc khánh năm 2027 nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật ngày 5/9/2027 dương lịch (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hàng tuần).

Việt Nam hiện có 12 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương, gồm 1 ngày Tết dương lịch, 5 ngày Tết âm lịch, 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 1 ngày 30/4, 1 ngày Quốc tế Lao động 1/5, 2 ngày Quốc khánh và 1 ngày Văn hóa Việt Nam.