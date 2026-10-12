Trong thời gian qua, đông đảo người dân đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM (Ban Chỉ đạo), lễ viếng, truy điệu dự kiến diễn ra lúc 8h ngày 14/10 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng).

Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10h cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, khu phố 7, phường Long Bình.

Trước đó, lúc 7h30' ngày 14/10, Thành phố tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Tối 13/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đêm Tri ân" diễn ra lúc 19h tại đây.

Ngày 10/10, TPHCM tổ chức sơ duyệt Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Sau lễ truy điệu, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM để an táng. Đợt đầu dự kiến xuất phát lúc 8h45; các đợt tiếp theo hoàn thành trong ngày 14/10.

Đoàn xe di chuyển theo lộ trình: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng – đường Trường Sơn – đường Cách Mạng Tháng Tám – vòng xoay Dân Chủ – đường Cách Mạng Tháng Tám – đường Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn – đường Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội – Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Quãng đường di chuyển khoảng 26 km. Thời gian và lộ trình có thể được điều chỉnh theo phương án điều hành của Ban Tổ chức và lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Buổi sơ duyệt được tổ chức với đầy đủ các nghi thức nhằm rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị cho lễ chính thức.

Ban Chỉ đạo trân trọng mời người dân sinh sống dọc tuyến đường đoàn xe đi qua thuộc 11 phường: Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Bình, ra đứng tại vỉa hè, cầm nhành hoa trắng thành kính tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ.

Việc tiễn đưa cần bảo đảm trang nghiêm, an toàn, không gây mất an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến giao thông.

Lễ viếng, truy điệu được truyền hình trực tiếp trên HTV9, phát thanh trực tiếp trên VOH FM 99,9 MHz và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM từ 8h đến 10h ngày 14/10.

Sau hơn 3 tháng triển khai (từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/10), các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân TPHCM đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.