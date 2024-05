Cả trăm người dân một xã ở Quảng Ngãi sập bẫy xuất khẩu lao động

Nhiều người nghèo ở tỉnh Quảng Ngãi chỉ vì bị nhẹ dạ, cả tin nên đã bị mắc lừa lời hứa của một cá nhân để đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc. Thống kê sơ bộ, khoảng 100 người bị lừa với tổng số tiền khoảng 4,5 tỷ đồng. Vụ việc này xảy ra ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Bà con làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng

Từ cuối năm 2023 đến nay, nhiều người ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi tố cáo 1 người trong xã đã lừa đảo họ chuyển tiền để được ra nước ngoài làm việc lương cao. Cụ thể như vợ chồng bà Nguyễn Thị Chức (41 tuổi) và ông Phạm Văn Chín (42 tuổi) ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi tố cáo bị lừa số tiền 100 triệu đồng đã chuyển cho bà Trần Thị Th., một người quen trong xã để được đi lao động ở Hàn Quốc.

Theo đó, khoảng tháng 3/2023, bà Th. loan tin cần người ở xã Nghĩa An đi làm việc ở Hàn Quốc trong thời gian 6 tháng. Ai có nhu cầu đi thì đưa tiền cho bà Th., mỗi người đóng lần đầu 35 triệu đồng, sau khi làm Visa thì đóng thêm 15 triệu đồng để xuất cảnh.

Nghe vậy, vợ chồng bà Chức đóng tất cả 100 triệu đồng cho bà Th. để cùng đi Hàn Quốc với lời hứa hẹn mức thu nhập khoảng 50 triệu đồng/tháng. Thế nhưng bà Chức mòn mỏi đợi chờ vẫn không thấy được đi.

Bà Chức bức xúc kể, sau khi nộp tiền lần đầu, vợ chồng bà đưa cho bà Th. 70 triệu đồng. Đợi mãi không thấy gì, nghi là bị lừa nên vợ chồng bà đến nhà đòi tiền. Đang đòi thì bà Th. đưa ra tờ giấy ghi tiếng nước ngoài nói rằng, thủ tục gần xong và thúc giục đóng thêm mỗi người 15 triệu đồng nữa, như vậy đóng đủ 50 triệu đồng/người để có Visa đi lao động ngắn hạn.

2 vợ chồng tin tưởng tiếp tục gom góp chuyển đủ tiền, thậm chí còn chuẩn bị cả một số lương thực như cá khô, tôm khô để sẵn sàng mang sang Hàn Quốc sử dụng, thế nhưng đến nay, bà Th. vẫn bặt vô âm tín.

“Mỗi người lần đầu tiên đóng 35 triệu đồng, khi giấy tờ xong xuôi hết, lên máy bay đóng thêm 15 triệu nữa, đủ 50 triệu mỗi người là qua Hàn Quốc làm 6 tháng. Ai cũng tin hết, đông lắm. Chờ lâu quá dân mới ào lên và kéo xuống xã để nhờ giải quyết. Xã nói không đủ thẩm quyền giải quyết”, bà Chức bức xúc nói.

Chung hoàn cảnh, vợ chồng bà Nguyễn Thị Sau và ông Trần Bôn, ở thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An đóng tổng cộng 95 triệu đồng với hi vọng sang Hàn Quốc kiếm thêm thu nhập.

Bà Sau cho biết, bà đã đóng tiền rất lâu mà không thấy gọi xuất cảnh nên gia đình nghi ngờ. Nhiều lần bà đến nhà vật vã đòi tiền thì được trả 25 triệu đồng, còn 70 triệu đồng không lấy được.

Mẫu giấy kẻ lừa đảo chuyển xác nhận cho những người đóng tiền lần đầu

Theo thống kê, hiện có khoảng 100 nạn nhân bị lừa đi Hàn Quốc làm việc có thời hạn với tổng số tiền bị lừa khoảng 4,5 tỷ đồng. Trung bình mỗi người đã gửi cho bà Th. số tiền từ 15 đến 50 triệu đồng, tập trung nhiều nhất ở 3 thôn Tân Thạnh, Tân An và Tân Mỹ, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi.

Sau khi xảy ra sự việc, nhiều người làm đơn tố cáo gửi chính quyền và công an tỉnh, nhưng hơn nửa năm qua vẫn chưa có kết quả phản hồi.

Bà Phạm Thị Công, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi xác nhận, có sự việc người dân làm đơn tố cáo bị lừa tiền để đi sang Hàn Quốc lao động ngắn hạn. Thời điểm chính quyền tiếp nhận thông tin vào khoảng tháng 8/2023, nhưng do số người bị hại và số tiền quá lớn nên vụ việc được chuyển lên cơ quan điều tra, Công an tỉnh để thụ lý, làm rõ.

Theo bà Phạm Thị Công, khi bà con làm thủ tục, bà Công đã gặp trực tiếp bà con tuyên truyền về việc đi xuất khẩu lao động qua các kênh mà không có sự giám sát của cơ quan Nhà nước thì rất dễ bị lừa đảo, tuy nhiên, nhiều người đã không nghe.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý điều tra, làm rõ.