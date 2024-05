Long An: Mâu thuẫn tại quán hủ tiếu, nam thanh niên bị 4 người đánh tử vong

Theo báo Dân Trí, ngày 15/5, Công an huyện Cần Đước (Long An) đang tạm giữ hình sự Võ Hồng Sơn (45 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM), Lê Tấn Quốc (35 tuổi), Nguyễn Thành Trung (32 tuổi) và Nguyễn Hoàng Thuận (26 tuổi, cùng ngụ huyện Cần Đước) để điều tra vụ một người bị đánh tử vong trên địa bàn.

4 đối tượng tham gia đánh nạn nhân bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Báo Long An

Theo công an, khoảng 23h ngày 9/5, Sơn, Quốc, Trung và Thuận đi ăn hủ tiếu tại quán ở ấp Long Mỹ, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước. Tại đây, nhóm người trên mâu thuẫn với anh Võ Hoài An (32 tuổi, ngụ địa phương).

Cả 4 người xông vào đánh anh An khiến nạn nhân bị thương nặng. Bị đánh chấn thương nhưng anh An vẫn đi về nhà.

Sáng 10/5, anh An có biểu hiện khó thở được gia đình đưa bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu, tuy nhiên do đa chấn thương nạn nhân tử vong. Kết luận của bác sĩ, bệnh nhân chết do bị tổn thương não.

Liên tục trong 2 ngày (11 và 12/5), Công an huyện Cần Đước phối hợp Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An tập trung điều tra truy xét xác định đối tượng Sơn, Quốc, Trung và Thuận liên quan vụ án mạng nên triệu tập lấy lời khai, sau đó thừa nhận hành vi đánh nạn nhân tại quán ăn, báo Dân Việt thông tin.