Ca thông tim bào thai thứ 15 thành công tại TP Hồ Chí Minh

Ảnh: Bệnh viện Từ Dũ

Thai phụ sinh năm 2000, mang thai lần 3. Ở tuần thai 23 tuần 5 ngày, siêu âm tim thai phát hiện bệnh tim bẩm sinh nặng: không lỗ van động mạch phổi - vách liên thất kín (PA-IVS).

Đây là tình trạng đường thoát máu từ thất phải lên động mạch phổi bị bít kín. Nếu không có dòng máu qua van động mạch phổi, thất phải có thể tiếp tục kém phát triển, ảnh hưởng đến khả năng hình thành tuần hoàn hai thất sau khi trẻ chào đời.

Sau gần 3 tuần theo dõi, đến 26 tuần 1 ngày, các bác sĩ nhận thấy tình trạng thiểu sản thất phải tiến triển, không có dòng máu xuôi chiều qua van động mạch phổi và hở van ba lá nặng. Hội chẩn khẩn với sự tham vấn của các chuyên gia quốc tế, ekip thống nhất chỉ định nong van động mạch phổi bào thai.

Sáng ngày 26/8, thai phụ được gây mê, thai nhi được gây mê và giãn cơ. Dưới hướng dẫn của siêu âm, các bác sĩ đưa kim qua thành bụng, thành tử cung và thành ngực thai nhi để tiếp cận buồng thoát thất phải.

Hệ thống dây dẫn và bóng nong được đưa qua vị trí van động mạch phổi bị bít kín. Sau khi nong, siêu âm ghi nhận dòng máu từ thất phải qua van động mạch phổi lên động mạch phổi được tái lập rõ.

Trong quá trình rút dụng cụ, thai nhi xuất hiện tràn dịch màng ngoài tim gây chèn ép tim. Các bác sĩ phát hiện ngay qua siêu âm và chọc hút khoảng 3 ml máu để giải áp. Sau xử trí, nhịp tim thai ổn định ở mức 159 lần/phút, cơ tim co bóp tốt.

Đến 10h25', ca can thiệp kết thúc. Siêu âm sau thủ thuật tiếp tục ghi nhận dòng máu qua van động mạch phổi được duy trì. Khoảng 4 giờ sau can thiệp, sức khỏe thai phụ ổn định, thai nhi có nhịp tim 159 lần/phút và chức năng tim tốt.

Theo các bác sĩ, mục tiêu của can thiệp không chỉ là tái lập dòng máu qua van động mạch phổi mà còn tạo điều kiện để thất phải tiếp tục phát triển trong những tuần còn lại của thai kỳ.

Thai phụ sẽ tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1. Các bác sĩ sẽ đánh giá dòng máu qua van động mạch phổi, kích thước và chức năng thất phải cùng sự phát triển của thai nhi trong thời gian tới.