Theo truyền thông Trung Quốc, sau bữa trưa như thường lệ, Tiểu Trương (tên đã thay đổi), 30 tuổi, cảm thấy đầu nặng, buồn ngủ và nghĩ đơn giản rằng mình chỉ đang "choáng sau ăn". Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, một cơn đau đầu dữ dội bất ngờ ập đến.

Theo lời người nhà, Tiểu Trương đột nhiên có cảm giác như "có thứ gì đó nổ tung trong đầu", kèm đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn ói. Sau đó, hai chân mềm nhũn và ngã xuống. Khi gia đình phát hiện, người bệnh đã không thể nói thành câu, nửa người bên trái gần như mất khả năng vận động.

Được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung Tây (Trung Quốc) y kết hợp tỉnh Chiết Giang (Bệnh viện Chữ thập đỏ Hàng Châu, Trung Quốc), Tiểu Trương đã rơi vào tình trạng hôn mê, tiên lượng rất nặng.

Kết quả chụp CT sọ não khiến các bác sĩ lập tức cảnh giác: Người bệnh bị xuất huyết não vùng thùy trán trái, máu tụ tràn vào não thất. Hình ảnh bất thường của các mạch máu giãn, ngoằn ngoèo trong não cũng được phát hiện.

Điều đáng nói, Tiểu Trương mới 30 tuổi, không mắc tăng huyết áp hay đái tháo đường và trước đó vẫn khỏe mạnh.

Căn bệnh âm thầm có thể khiến người trẻ xuất huyết não

Để tìm nguyên nhân, các bác sĩ nhanh chóng chỉ định chụp mạch máu não kỹ thuật số xóa nền (DSA) - phương pháp được xem là tiêu chuẩn chẩn đoán trong đánh giá dị dạng mạch máu não.

Kết quả xác định Tiểu Trương bị dị dạng động - tĩnh mạch não (AVM) ở thùy trán trái.

Đây là tình trạng các động mạch và tĩnh mạch trong não nối trực tiếp với nhau mà không qua hệ thống mao mạch trung gian. Nói một cách dễ hiểu, hệ thống mạch máu bị tạo thành một "đường tắt", khiến dòng máu áp lực cao từ động mạch tác động trực tiếp lên các mạch máu bất thường.

Theo thời gian, thành mạch có thể trở nên yếu và dễ vỡ. Khi mạch máu dị dạng bị đứt, người bệnh có thể xuất huyết não đột ngột, thậm chí đe dọa tính mạng.

Đáng chú ý, căn bệnh này thường xuất hiện ở người trẻ và có thể tồn tại âm thầm trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng.

3 mũi can thiệp khẩn cấp giúp người bệnh thoát nguy hiểm

Do tình trạng diễn biến nghiêm trọng, ê-kíp Ngoại thần kinh đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật kết hợp nhằm xử lý đồng thời nguyên nhân gây chảy máu và những biến chứng nguy hiểm.

Bước 1: Can thiệp nội mạch, nút dị dạng mạch máu.

Dưới hướng dẫn của DSA, bác sĩ tiếp cận vị trí dị dạng và tiến hành nút mạch, nhằm loại bỏ nguồn chảy máu và hạn chế nguy cơ tiếp tục xuất huyết.

Bước 2: Phẫu thuật lấy máu tụ.

Các bác sĩ mở sọ để loại bỏ khối máu tụ trong não, giải phóng tình trạng chèn ép mô não.

Bước 3: Dẫn lưu não thất ra ngoài.

Biện pháp này giúp dẫn lưu dịch và máu trong não thất, đồng thời nhanh chóng kiểm soát tình trạng tăng áp lực nội sọ.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, giải quyết đồng thời ba vấn đề nguy hiểm: nguồn chảy máu, khối máu tụ chèn ép não và tình trạng tăng áp lực nội sọ.

Điều đáng mừng là chỉ một ngày sau phẫu thuật, Tiểu Trương đã tỉnh táo, nhận biết chính xác người thân và có thể giao tiếp bình thường. Kết quả CT kiểm tra cho thấy khối máu tụ đã được loại bỏ, tình trạng chèn ép não được giải phóng.

Đau đầu bất thường ở người trẻ: Đừng chỉ nghĩ do thiếu ngủ, stress

Theo các bác sĩ, dị dạng động - tĩnh mạch não là một bất thường mạch máu có thể tồn tại từ khi sinh ra nhưng thường không dễ nhận biết.

Một số trường hợp không có bất kỳ triệu chứng nào cho đến khi mạch máu bị vỡ. Khi đó, biểu hiện đầu tiên có thể chính là một cơn xuất huyết não cấp tính.

Người trẻ nên chú ý nếu thường xuyên xuất hiện:

Đau đầu tái diễn không rõ nguyên nhân, đặc biệt khi nghỉ ngơi vẫn không thuyên giảm.

Thường xuyên cảm thấy chóng mặt, nặng đầu hoặc đôi lúc nhìn mờ.

Từng xuất hiện tình trạng tê, yếu tay chân hoặc những cơn bất thường về vận động kéo dài trong thời gian ngắn.

Đặc biệt, nếu đột ngột xuất hiện cơn đau đầu dữ dội như "sét đánh", đau như có thứ gì đó nổ tung trong đầu, kèm nôn ói, yếu hoặc liệt một bên cơ thể, nói khó, lú lẫn hay mất ý thức, cần coi đây là tình huống cấp cứu và gọi 115 ngay lập tức.

Người trẻ vẫn có thể gặp bệnh mạch máu não

Các chuyên gia cảnh báo, không mắc tăng huyết áp hay đái tháo đường không đồng nghĩa với việc hoàn toàn không có nguy cơ xuất huyết não.

Ở một số người trẻ, nguyên nhân có thể liên quan đến các bất thường cấu trúc của mạch máu não như dị dạng động - tĩnh mạch, phình mạch hoặc những bệnh lý mạch máu khác.

Bên cạnh đó, các yếu tố như hút thuốc, uống nhiều rượu bia, thiếu ngủ kéo dài và làm việc quá sức có thể ảnh hưởng bất lợi đến hệ tim mạch và được xem là những yếu tố cần hạn chế.

Một điểm cần lưu ý là khám sức khỏe thông thường không phải lúc nào cũng phát hiện được dị dạng mạch máu não. Với những người thường xuyên đau đầu bất thường hoặc có triệu chứng thần kinh đáng ngờ, bác sĩ có thể cân nhắc các phương pháp khảo sát mạch máu não như CTA hoặc MRA tùy từng trường hợp.

Quan trọng nhất, khi xuất hiện những dấu hiệu thần kinh cấp tính, không nên tự theo dõi tại nhà hay chờ triệu chứng tự hết. Thời gian xử trí càng sớm, cơ hội hạn chế tổn thương não và biến chứng càng lớn.