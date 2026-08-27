Lo lắng bị công ty sa thải, cô gái mới ngoài 20 tuổi ám ảnh đến mức thức xuyên đêm, tự học tới 5 giờ sáng

“Đừng học nữa, đã 5 giờ sáng rồi. Không, con chưa học đủ mà”. Mọi lời khuyên của người mẹ đều không có tác dụng trước nỗi lo bị sa thải của cô gái mới chỉ ngoài 20 tuổi.

Mới đây, gia đình cô Vương đã đưa cô đến Khoa Tâm thần học tại Bệnh viện Kangning trực thuộc Đại học Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Bác sĩ nhận định cô Vương không phải siêng năng hay "nghiện học", mà đó là biểu hiện điển hình của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Sau khi tốt nghiệp, cô Vương nhận được việc làm tại một công ty lớn với mức lương hàng tháng hơn 20.000 Nhân dân tệ (khoảng hơn 70 triệu đồng). Tuy nhiên, gần đây, công ty cô sa thải nhiều nhân viên, và cô Vương cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô lên kế hoạch nâng cao kỹ năng thông qua việc học tập để chuẩn bị tìm một công việc tốt hơn. Nhưng cô lại trở nên "ám ảnh" với việc học. Ngay cả khi đã học xong kiến thức, cô vẫn luôn cảm thấy mình chưa nắm vững. Cô liên tục xem video và đọc lại những tài liệu đã đọc trước đó, không thể nào dừng lại được.

Ngoài ra, cô không chỉ tự ép mình học mà còn lôi kéo cả bố mẹ vào "việc hợp tác". Cô liên tục hỏi bố mẹ: "Bố mẹ nghĩ con đã học được chưa?", và khăng khăng đòi bố mẹ trả lời "Con đã học được rồi" theo cách của mình. Nếu không, cô sẽ yêu cầu bố mẹ nhắc lại nhiều lần cho đến khi cô hài lòng.

Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ phát hiện ra rằng những khuynh hướng "ám ảnh" của cô Vương không chỉ giới hạn ở việc học tập mà cô còn phải bước chính xác vào giữa các vạch kẻ trên mặt đất khi đi bộ, nếu không sẽ phải làm lại từ đầu. Cô phải kéo rèm cửa đóng kín hoàn toàn; cô ấy phải liên tục điều chỉnh góc độ của quạt điện cho đến khi cảm thấy hài lòng và cô ấy phải cởi giày một cách "hoàn hảo", nếu không sẽ phải làm lại từ đầu…

"Cô ấy là một bệnh nhân điển hình của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế; việc ép buộc học tập của cô ấy thực chất là một dạng hành vi cưỡng chế", bác sĩ cho biết. Theo đó, trọng tâm điều trị trường hợp của cô Vương là tư vấn tâm lý. Đồng thời, thuốc giúp ổn định cảm xúc của cô, và vật lý trị liệu giúp điều chỉnh chức năng não. Bằng nhiều phương pháp khác nhau, họ đã dần dần giúp cô thoát khỏi thói quen ngồi tự học tới 5 giờ sáng.

Trong y học, rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) được đặc trưng bởi những suy nghĩ ám ảnh lặp đi lặp lại và dai dẳng. Hành vi cưỡng chế là một biểu hiện lâm sàng phổ biến của bệnh tâm thần. Nhiều người có những suy nghĩ tương tự trong cuộc sống. Ví dụ, họ có thể quên mất mình đã đóng cửa hay chưa và phải quay lại kiểm tra; họ có thể tắt bếp ga trước khi ra khỏi nhà nhưng sau đó lại quay lại kiểm tra lần nữa; họ có thể cảm thấy tay mình chưa sạch sau khi rửa và rửa lại lần nữa. Những thói quen nhỏ này không phải là rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Rối loạn ám ảnh cưỡng chế thực sự là khi bạn biết rằng cửa ra vào và cửa sổ đã được khóa, tay bạn đã được rửa sạch, nhưng bạn không thể tắt được tiếng chuông báo động "nếu như" trong đầu, buộc bạn phải làm đi làm lại nhiều lần. Bạn không cảm thấy thoải mái sau khi làm xong, và bạn cảm thấy lo lắng hơn nếu không làm. Bạn đau khổ rất nhiều vì điều này và vẫn không thể dừng lại.

Sự khác biệt chính giữa việc kiểm tra đơn thuần và rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) nằm ở việc nó có gây khó chịu cho bản thân hoặc người khác hay không, và liệu nó có ảnh hưởng đến các chức năng xã hội như công việc, học tập và các mối quan hệ giữa các cá nhân hay không. Nếu chỉ là sự không chắc chắn đơn thuần, và việc kiểm tra không ảnh hưởng đến tâm trạng hoặc cuộc sống bình thường của người đó, thì nó không thực sự được coi là OCD.

Nhìn chung, các triệu chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) thường xuất hiện trước tuổi 25, với đa số bệnh nhân mắc chứng rối loạn này trong giai đoạn thanh thiếu niên.

Nếu bạn nghi ngờ bản thân hoặc người thân trong gia đình mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), tốt nhất nên đến khám trực tiếp tại một cơ sở chuyên nghiệp và nhờ chuyên viên tư vấn có trình độ đánh giá tình trạng bệnh. OCD là một chứng rối loạn có thể điều trị được, và việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời là rất quan trọng.

Nguồn và ảnh: QQ