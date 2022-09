Ca sĩ mặt nạ: Miêu Quý Tộc, Tí Nâu, Báo Mắt Biếc đối đầu, ai sẽ phải dừng chân?

3 giọng ca nội lực là Miêu Quý Tộc, Tí Nâu và Báo Mắt Biếc sẽ phải đối đầu để giành chiếc vé đi tiếp vào vòng sau Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam.

Trải qua những lần tranh tài cực cam go tại Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam, các giọng hát đầy nội lực của 3 nhân vật từ 3 bảng A,B,C gồm Miêu Quý Tộc, Tí Nâu và Báo Mắt Biếc đã cùng xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng kí để có mặt tại vòng 3. Và lần này cả 3 sẽ phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình để bứt phá đoạt tấm vé đi tiếp vào vòng trong.

Góp mặt trong Hội đồng cố vấn của vòng 3 lần này ngoài Trấn Thành, Tóc Tiên, Đức Phúc còn có sự trở lại của nam ca nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và nữ ca sĩ Bảo Anh. Với đội hình hùng hậu, hội đồng cố vấn đã khiến không khí của tập 10 trở nên vô cùng náo nhiệt và tươi mới.

Dàn cố vấn của vòng 3.

Là nhân tố luôn gây bất ngờ trong cách xử lý và chọn bài mỗi khi trình diễn tại chương trình và sự xuất hiện lần này của Miêu Quý Tộc cũng không ngoại lệ. Trước các đối thủ cực "nặng ký", nàng Miêu Quý Tộc đã đưa ra quyết định chọn bài mà đến cố vấn Tóc Tiên phải công nhận đây là 1 sự can đảm của cô nàng. Trấn Thành thì phải khen ngợi cho sự thông minh và gu thẩm mỹ tốt của Miêu Quý Tộc.

Trước nét đặc trưng trong giọng hát của nhân vật, Châu Đăng Khoa liền nhận định mình có quen biết với nàng Miêu và đặt ra nghi vấn: "Khoa với Miêu có đi nhậu với nhau lần nào chưa?". Sau khi nhận được lời đáp phủ định về việc từng gặp gỡ nhau thì nam cố vấn liền buông lời "đe dọa": "Thề đi! Nếu mà không nói thật là bài sau không giảm giá nữa nha".

Trái ngược với nhận định ban đầu của nhiều người, sự đa màu luôn biến hóa không ngừng của Tí Nâu đã khiến tất cả phải nể phục. Có mặt tại vòng thi quan trọng lần này, Tí Nâu một lần nữa sẽ mang đến những bất ngờ khi có cú "quay xe" cực khét khiến Hội đồng cố vấn phải há hốc với giọng ca "quái kiệt" này.

Nếu như vòng trước Hội đồng cố vấn phải lăn tăn với cái tên Mỹ Tâm thì lần này những tranh cãi về thân phận của Tí Nâu một lần nữa lại diễn ra cực mạnh mẽ. Trấn Thành phải gọi Tí Nâu là nhân vật master về giọng hát bởi khả năng xử lý tài tình.

Ứng cử viên thu hút sự chú ý bậc nhất tại tập 10, Báo Mắt Biếc đã quyết phá bỏ hết những hình tượng ở các vòng trước khi mang một siêu hit đầy bất ngờ lên sân khấu tranh tài tại vòng quan trọng này. Với sự phá cách và liều lĩnh của mình, Báo Mắt Biếc khiến Hội đồng cố vấn phải "trợn tròn mắt" khi làm mới bản hit triệu view thành một phiên bản gây nghiện cực mạnh tại tập 10.

Châu Đăng Khoa tin rằng dù Báo Mắt Biếc đã cố tình lựa 1 bài hát với tiết tấu nhanh để che giấu những đặc trưng trong giọng hát của mình ở vòng này, nhưng cũng không qua được mắt anh.

Bước tới vòng 3, cục diện càng trở nên cam go và khó lường khi 2 nhân vật ở vòng nguy hiểm sẽ phải chạm trán với nhau để có thể giành được tấm vé đi tiếp. Liệu ai sẽ là nhân vật phải dừng chân?

Tập 10 The Masked Singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ sẽ chính thức lên sóng lúc 20h Thứ Bảy - 17/09 trên kênh truyền hình Vie Channel – HTV2, Vie GIẢITRÍ và VieON.