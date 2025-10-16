Vừa qua, Công an TP HCM đã ra lệnh bắt để tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, tên gọi khác là Ngân 98) để điều tra tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Trong 2 ngày 13 và 14-10, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP HCM và VKSND TP HCM đã khám xét nơi ở của Ngân 98.

Công an TP HCM khám xét nhà Ngân 98

Việc khám xét căn hộ, nơi sinh sống của Ngân 98 có sự chứng kiến của ca sĩ Lương Bằng Quang - người Ngân 98 thường gọi là chồng trong các buổi livestream trên mạng xã hội.

Tại đây, các cơ quan chức năng phát hiện một chiếc két sắt cao khoảng 65 cm, nặng hơn 100 kg.

Việc khám xét nơi ở của Ngân 98 có sự chứng kiến của ca sĩ Lương Bằng Quang

Công an TP HCM đã yêu cầu Ngân 98 mở két sắt nhưng nữ DJ và người nhà của Ngân không cung cấp được mã số mở két.

Khi được công an yêu cầu mở két sắt thì ca sĩ Lương Bằng Quang cho biết không nhớ mật khẩu, đồng thời khẳng định "bên trong không có gì đáng giá". Khi thử mở bằng vân tay, két nhận diện hợp lệ nhưng không thể mở do tay nắm bị gãy.

CLIP Công an TP HCM khám xét nhà Ngân 98

Cơ quan chức năng nghi ngờ két sắt có thể chứa vật chứng quan trọng nên đã mời kỹ thuật viên đến hỗ trợ.

Sau nhiều lần thử, ca sĩ Lương Bằng Quan liên tục nhập sai khiến két báo động và tự khóa. Do đó, Công an TP HCM và VKSND TP HCM đã đưa két sắt trên về trụ sở để tiến hành mở khóa theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Bên trong két sắt của Ngân 98 có 80 sổ đỏ, 4 sổ tiết kiệm và nhiều tài sản quan có giá trị

Kết quả đã thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng và 1 số vật chứng khác có liên quan. Đồng thời tạm giữ 2 xe ô tô.

Trước đó, Công an TP HCM đã ra lệnh bắt giam Ngân 98 do bán sản phẩm có chất cấm sử dụng. Sau khi thu thập chứng cứ, dữ liệu, tang vật Công an TP HCM đã gửi các sản phẩm của Ngân đến Viện Khoa học Hình sự (C09) Bộ Công an.

Qua đó, xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả. Trong đó một số mẫu như sản phẩm viên collagen có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein.

Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng

Hiện Công an TP HCM làm rõ, chứng minh nguồn gốc của số tài sản nêu trên. Trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân trì hoãn, không hợp tác, không chấp hành yêu cầu triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Tại cơ quan công an, Võ Thị Ngọc Ngân chống đối, khai báo quanh co.

Công an TP HCM kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm pháp luật, chống đối người thi hành công vụ.