Vừa qua, Công an TP HCM đã triệt phá thành công chuyên án đặc biệt, ra lệnh bắt để tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, còn gọi là Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Việc thu thập chứng cứ, tang vật gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể, tất cả các tài khoản ngân hàng giao dịch với khách đều do người khác đứng tên, công ty cũng do người khác đứng và Ngân đứng phía sau điều hành mọi hoạt động.

Công an TP HCM khám xét nhà Ngân 98

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã phát hiện một két sắt. Tuy nhiên, Ngân và người nhà của Ngân không cung cấp được mã số mở két nên Công an TP HCM và VKSND TP HCM đã đưa két sắt trên về trụ sở để tiến hành mở khóa theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Kết quả đã thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng và 1 số vật chứng khác có liên quan. Đồng thời tạm giữ 2 ô tô.

Ngân 98 không cung cấp mã số két sắt

Trong quá trình triển khai chuyên án thì gặp không ít khó khăn. Ngân thường xuyên di chuyển khắp nơi ở trong nước kể cả đi nước ngoài, nếu các trinh sát không bám sát thì đối tượng có khả năng sẽ bỏ trốn.

CLIP Công an TP HCM mở két sắt nhà Ngân 98

Ngoài ra, Ngân có lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội nên công tác điều tra phải hết sức thận trọng, tỉ mỉ và chính xác.

Công an TP HCM thu giữ 80 sổ đỏ cùng nhiều tài sản

Trong vụ án này, Ngân có biểu hiện đối phó với các cơ quan chức năng, né tránh trách nhiệm đối với lô hàng. Ngân đổ thừa cho nhân viên về trách nhiệm đối với lô hàng.

Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát dày dặn kinh nghiệm đã xác minh được dữ liệu giao hàng, tài khoản nhận tiền cũng như chứng cứ mà quần chúng cung cấp đã xác định được Ngân là người chủ mưu, đứng sau điều hành.

Đến nay, Công an TP HCM đã mời ca sĩ Lương Bằng Quang lên làm việc, tiếp tục mở rộng chuyên án, kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm pháp luật, chống đối người thi hành công vụ.