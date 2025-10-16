Liên quan đến vụ “Ngân 98 bị bắt” như đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế- PC03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98, SN 1998) - điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop - về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Trong chiều và tối 13/10, công an khám xét căn hộ cao cấp của Ngân tại phường Cát Lái, TPHCM, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ điều tra.

Nơi ở của Ngân 98 là căn hộ rộng khoảng 300m2, nằm trên tầng cao nhất của một tòa chung cư cao cấp ở phường Cát Lái, TPHCM. Căn hộ được thiết kế nhiều phòng, trong đó có một phòng lớn dùng để chứa quần áo đi diễn của vợ chồng Ngân 98. Trong phòng, có một tủ kính chứa nhiều gấu bông và túi xách cùng nút vàng YouTube.

Bên trong căn hộ của Ngân 98

Căn hộ cũng chứa nhiều thiết bị, máy móc phục vụ cho công việc liên quan đến âm nhạc của vợ chồng Ngân 98. Căn hộ có hướng nhìn về sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Việc khám xét được lực lượng chức năng thực hiện tỉ mỉ. Cán bộ điều tra thu thập các tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án của Ngân 98.

Do căn hộ có nhiều phòng, đồ đạc, khiến việc khám xét mất nhiều thời gian. Quá trình này, công an tìm thấy bên trong căn hộ có một chiếc két sắt, tuy nhiên, Ngân và người nhà của Ngân không cung cấp được mã số mở két nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) và Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đã tiến hành đưa két sắt trên về trụ sở để tiến hành mở khóa theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Do két sắt không mở được, cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong và đưa về trụ sở để xử lý theo quy định.

Kết quả đã thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8000 USD, 04 sổ tiết kiệm ngân hàng và 1 số vật chứng khác có liên quan. Đồng thời tạm giữ 2 xe ô tô.

80 sổ đỏ được thu giữ trong két sắt nhà Ngân 98

Cận cảnh số sổ đỏ được thu giữ

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiến hành làm rõ, chứng minh nguồn gốc của số tài sản nêu trên.

Trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân trì hoãn, không hợp tác, không chấp hành yêu cầu triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra; tại cơ quan Công an, Võ Thị Ngọc Ngân chống đối, khai báo quanh co.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm pháp luật, chống đối người thi hành công vụ.