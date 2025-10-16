Đoạn clip dài 3 phút ghi lại cảnh tượng nhóm khoảng 5-6 người (gồm cả nam lẫn nữ) tụ tập tại quán cafe tại một tòa nhà, lao vào giằng co quyết liệt những túi tiền lớn khiến dư luận không khỏi xôn xao. Đoạn clip nhanh chóng trở thành chủ đề tranh cãi "nóng" trên mạng xã hội.

Theo nội dung đoạn clip, một phụ nữ mặc áo kẻ bị một người khác giữ lại, liên tục kêu: "Gọi công an đến". Xung quanh đó, nhiều người nhặt những cọc tiền vung vãi trên sàn, bỏ vào túi. Một số người cố can ngăn nhưng không kiểm soát được tình hình, khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Bài viết lan truyền cùng clip cho rằng sự việc liên quan đến một giao dịch bằng đồng tiền điện tử giữa nhóm người này, song chưa rõ nguyên nhân cụ thể.

Được biết, sau khi phát hiện sự việc lực lượng bảo vệ tòa nhà đã có mặt để can thiệp. Thông tin trên VietNamNet, chiều 16/10, lãnh đạo Công an xã Gia Lâm (Hà Nội) xác nhận có sự việc trên.

"Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin, đồng thời phối hợp với Công an TP Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân", vị này thông tin.