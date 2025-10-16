Ngày 13/10 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh "Ngân 98") - điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop - về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên).

Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Sản phẩm giảm cân mà Ngân 98 rao bán rầm rộ trước khi bị bắt

Từ năm 2021, Võ Thị Ngọc Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm "bảo vệ sức khỏe giảm cân" như Super Detox X3, X7, X1000… Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành.

Trước đó, theo Cục An toàn thực phẩm, trong 3 sản phẩm X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3) và X7 Plus chỉ có thực phẩm bảo vệ sức khỏe X7 Plus được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5297/2021/ĐKSP ngày 14/6/2021.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zubu (địa chỉ: 154 Phạm Văn Chiêu, TP.HCM) công bố và chịu trách nhiệm, được sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla (Điểm công nghiệp Đan Phượng, Hà Nội).

Tuy nhiên, Cục An toàn thực phẩm khẳng định chưa cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm nào trong số này. Qua rà soát, Cục phát hiện trên mạng xã hội và một số website vẫn đăng tải, rao bán các sản phẩm nêu trên với nội dung quảng cáo sai quy định, gây hiểu lầm về công dụng, thậm chí quảng cáo như thuốc chữa bệnh.

Công ty hoạt động 5-6 năm, mấy tháng nay đã chuyển đi nơi khác"

Sau khi Ngân 98 bị khởi tố và bắt tạm giam, ngày 15/10, chúng tôi đã tìm về trụ sở công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla tại Đan Phượng (Hà Nội) để tìm hiểu tình hình hoạt động của công ty.

Tuy nhiên, lần theo địa chỉ trên đăng ký kinh doanh, chúng tôi tìm thấy trụ sở của công ty tuy nhiên khu vực cổng ra vào công ty cửa đóng then cài "im lìm" không có dấu hiệu hoạt động. Bên trong khu vực nhà xưởng bằng tôn vẫn còn gắn biển logo của công ty dược phẩm.

Bên ngoài công ty dược phẩm - nơi sản xuất sản phẩm giảm cân cho Ngân 98 cửa đóng then cài, không có dấu hiệu hoạt động

Khu vực cổng chính đóng cửa im lìm

Khi PV hỏi về trụ sở sản phẩm thuốc giảm cân của Ngân 98, thì phần lớn người dân sinh sống ở xã Đan Phượng đều lắc đầu và không biết nó nằm ở đâu.

Anh H. - một người dân bán nước và hàng ăn đối diện công ty này cho biết, "Công ty hoạt động 5-6 năm nay, nhưng mấy tháng gần đây đã bán hết dây chuyền, chuyển đi nơi khác rồi.

Trước đó thì vẫn nhập hàng và sản xuất điều, công nhân cũng ra vào đều. Tôi thấy công nhân mặc quần xanh với áo blue của nhân viên dược. Thỉnh thoảng công nhân có ra đây ăn trưa, uống nước nhưng không thấy kể chuyện gì. Tuy nhiên, khoảng 4-5 tháng trước công ty đã đóng cửa không rõ lý do. Họ chuyển đi trong đêm hay lúc nào tôi còn không biết, mãi đến khi họ thanh lý đồ, sửa chữa thì tôi mới biết. Trong quá trình sản xuất tôi cũng không ngửi thấy mùi gì, hay gây ảnh hưởng gì.

Một số người dân sinh sống quanh khu vực cho biết công ty đã chuyển đi và trả mặt bằng từ khoảng 4-5 tháng trước

Máy móc và dây chuyền sản xuất đã được chuyển đi từ cách đây mấy tháng

Nhiều khu vực đã bám đầy mạng nhện, bụi bẩn

Sau khi công ty đóng cửa, tôi thấy họ bán mái tôn, bàn ghế cho người dân quanh đây với giá tương đối rẻ. Còn hàng hoá công ty này sản xuất thì tôi không thấy bán cho dân, đều tiêu thụ đi nơi khác", người dân chia sẻ.

Anh H. cho biết thêm, công ty này có thuê một kho hàng khá rộng ngay đối diện, thỉnh thoảng anh có thấy công nhân kéo hàng qua lại. Khi công ty này đi vào hoạt động thì đã thấy có sẵn nhân viên đến làm chứ tôi không thấy tuyển dụng lao động.

Về việc nhập nguyên liệu thì người dân cho biết chỉ thấy nhân viên công ty đóng hàng để chuyển đi thôi chứ không thấy nhập rau, củ quả gì... "Tôi chỉ thấy đóng hàng vào các thùng carton rồi có xe đến chở đi. Không có nhập dược liệu hay thu mua nguyên liệu thô. Tôi nhìn đồng phục họ mặc thì đoán là công ty dược chứ cũng không biết bên trong sản xuất gì", người dân cho biết.

Người đàn ông này cho biết, hiện tại kho xưởng đang sửa chữa lại để tiếp tục cho thuê lại mặt bằng.

Bên trong khu vực nhà xưởng vẫn còn logo cũ của công ty được gắn trước đó chưa tháo dỡ

Một người bán hàng ăn gần công ty này cho biết, "Công ty này không để biển bảng, nếu chỉ đi qua thì không ai biết là công ty sản xuất cái gì. Chỉ thấy nhân viên đẩy xe qua lại bên kho để đẩy hàng xong mặc đồng phục trắng thì mới biết là công ty dược.

Mấy tháng nay kho đóng cửa im lìm, không thấy công nhân đi qua đi lại nữa nên tôi đoán là đóng cửa rồi.

Trước đó mỗi lần nhập hàng đều thấy xe tải chở đến rồi di chuyển thẳng vào bên trong công ty nên cũng không ai biết quy trình ra sao".

Được biết, công ty này còn thuê thêm một kho xưởng rộng hàng trăm mét vuông ngay đối diện công ty

Công ty Nanotesla bất ngờ giải thể chỉ sau hơn 3 năm thành lập

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy Công ty TNHH Sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla được thành lập từ tháng 7-2022, trụ sở ở khu công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, TP Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất thực phẩm chức năng và sản phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.

Theo người dân, công ty này trước giờ không để bảng hiệu bên ngoài nên nếu chỉ ngang qua sẽ không biết đây là công ty sản xuất dược phẩm

Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Sỹ Đạt (SN 1982) làm Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật, với vốn điều lệ ban đầu 9 tỉ đồng. Tuy nhiên chỉ sau 2 tháng thành lập, chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp được chuyển sang cho bà Nguyễn Thị Thu Hằng, (SN 1982).

Ngày 12/9 vừa qua, doanh nghiệp này thông báo tăng vốn điều lệ lên 25 tỉ đồng, tuy nhiên chỉ sau 10 ngày, tức đến ngày 22-9-2025, doanh nghiệp bất ngờ thông báo giải thể với lý do là hoạt động không hiệu quả.