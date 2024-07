Cá chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Ăn nhiều cá sẽ rất tốt cho sức khỏe con người. Thịt cá thơm ngon, có hàm lượng protein cao, ít calo. Các axit béo có trong cá được chứng minh có tác dụng hạ đường huyết, bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa ung thư.



Tuy nhiên, giới chuyên gia khuyến cáo có 2 bộ phận ở con cá tuyệt đối không được ăn vì dễ tích tụ chất ô nhiễm, thậm chí độc hơn cả asen.

2 bộ phận ở con cá tuyệt đối không được ăn

1. Mật cá sống độc hơn cả asen khi nuốt phải lượng tương đương nhau

Theo báo cáo của Health Times, vào tháng 6, Bệnh viện trực thuộc Đại học Chiết Giang số 1 (Trung Quốc) tiếp nhận một thanh niên 30 tuổi tên A Ming (bút danh), bị ngộ độc do nuốt mật cá sống. Các bác sĩ phải mất 2 ngày cứu chữa tích cực thì bệnh nhân mới qua cơn nguy kịch.

Theo các bác sĩ, thành phần của mật cá rất phức tạp, trong đó độc nhất là axit hydrocyanic, có thể ức chế hoạt động của hơn 40 enzym trong cơ thể con người. Nó khiến tế bào không thể sử dụng oxy, dẫn đến hiện tượng "ngạt nội bào". Nó độc hơn cả asen.

Ngoài ra, các triệu chứng do ngộ độc mật cá rất nặng, có thể dẫn đến tổn thương gan, thận, sau đó dần dần phát triển các triệu chứng nghiêm trọng như hoại tử gan cấp tính, suy thận, phù não, tổn thương cơ tim, cuối cùng là tử vong.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) cho hay, con người không nên ăn mật động vật nói chung, mật cá nói riêng. Chúng cực độc, ví dụ như mật cá trắm vô cùng độc. Trong thực tế, nhiều người nuốt mật cá bị tử vong ngay chính là bằng chứng.

Các chuyên gia cảnh báo, một số bệnh nhân bị ngộ độc do nuốt mật cá đã may mắn thoát chết và được cứu sống. Tuy nhiên, họ không tự chủ được việc đi đại tiện, tiểu tiện do tổn thương thần kinh, phải sống hối hận suốt quãng đời còn lại. Túi mật của cá không thể ăn được vì có thể gây tử vong trong trường hợp bị nhiễm độc nghiêm trọng. Hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu khi bạn nuốt phải mật cá sống.

2. Lớp màng đen bên trong bụng cá

Nhiều người phát hiện sau khi con cá mua về được mổ bụng, 2 bên khoang bụng có một lớp màng đen. Lớp "quần áo đen" này chính là lớp màng bảo vệ của cá.

Mặc dù lớp phủ màu đen ở bụng cá được cấu tạo từ các tế bào mỡ, có hàm lượng chất béo cao và giá trị dinh dưỡng thấp. Lớp màng đen này cũng tích tụ một phần nào đó chất ô nhiễm hòa tan trong chất béo. Do đó, nó không phải lựa chọn lành mạnh để ăn.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho biết thêm, lớp màng đen trong bụng cá thường chứa bùn lầy, chất bẩn tích tụ trong quá trình cá lớn lên. Ăn phải chẳng khác nạp chất gây ô nhiễm vào cơ thể. Chúng không có dinh dưỡng, lại có mùi tanh khó chịu, tốt nhất nên làm sạch trước khi chế biến cá.

Ăn cá muốn bổ dưỡng, tốt sức khỏe cần chọn đúng loại cá để ăn

Nhiều người thích ăn cá đắt tiền, hiếm có và thường là cá to. Nghiên cứu gần đây cho thấy, những người thực sự biết ăn cá thực ra lại chọn những loại cá nhỏ để ăn. Những món cá này không chỉ phòng chống ung thư mà còn kéo dài tuổi thọ.

Vào tháng 5 năm nay, một nghiên cứu mới của Nhật Bản được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Sức khỏe Cộng đồng cho thấy, việc ăn cá nguyên con thường xuyên giúp kéo dài tuổi thọ, giảm đáng kể tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, bao gồm cả ung thư.

Các nhà nghiên cứu cho biết, so với cá lớn hơn, cá nhỏ có thể ăn được cả con, chất dinh dưỡng dồi dào. Ngoài ra, nó còn là một trong những nguồn cung cấp vi chất dinh dưỡng quan trọng như canxi, magie, vitamin và khoáng chất.

Những phụ nữ thường xuyên ăn cá nhỏ ít có nguy cơ tử vong vì bất kỳ nguyên nhân nào. Việc kết hợp cá nhỏ vào chế độ ăn uống hàng ngày là một chiến lược đơn giản và hiệu quả để giảm nguy cơ tử vong ở phụ nữ.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo, mọi người nên ăn ít nhất 2 bữa cá/tuần, đặc biệt là cá béo, có nhiều axit béo omega-3. Khẩu phần ăn là khoảng 3,5 ounce cá nấu chín, hoặc khoảng 3/4 cốc cá.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Thần kinh học cho thấy, ăn đủ cá có thể giúp ngăn ngừa bệnh mạch máu mà cuối cùng có thể dẫn đến chứng mất trí nhớ.

Cuộc điều tra do tác giả chính của nghiên cứu Aline Thomas thực hiện, cho thấy: Ở những người trưởng thành khỏe mạnh từ 65 tuổi trở lên, "ăn 2 khẩu phần cá trở lên mỗi tuần có thể bảo vệ não khỏi bệnh mạch máu, ngăn ngừa các dấu hiệu rõ ràng của chứng mất trí nhớ".

Tuy nhiên, ăn cá đúng cách mới có thể bổ sung được các chất dinh dưỡng cần thiết. Đối với những người mắc các bệnh sau đây, việc ăn cá sẽ phản tác dụng. Chẳng hạn như bệnh nhân gút, bệnh nhân rối loạn chảy máu, người bị tổn thương nghiêm trọng chức năng gan, thận và người dùng một số loại thuốc.