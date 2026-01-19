Những ngày cuối năm lúc nào cũng bận rộn. Công việc dồn dập, lịch họp nối tiếp lịch tổng kết, rồi còn mua sắm, dọn dẹp nhà cửa. Ai cũng hối hả chạy đua với thời gian để kịp nghỉ Tết.

Tôi cũng vậy. Nhưng càng gần Tết, trong cái không khí rộn ràng mà người ta vẫn gọi là Tết đoàn viên, tôi lại thấy mình để ý đến cha mẹ nhiều hơn.

Cha mẹ ngày một già đi, đó là điều không ai tránh khỏi. Nhưng khi đối diện với điều ấy, con cái như tôi vẫn không tránh được cảm giác lo lắng. Nghĩ đến những ngày Tết đông con cháu, nhiều cuộc gặp gỡ, nhiều bữa ăn, nhiều niềm vui, tôi chỉ mong cha mẹ có đủ sức khỏe để vui trọn vẹn những ngày đầu năm, để tiếng cười trong nhà không bị xen lẫn bởi những cơn đau nhức hay mệt mỏi âm thầm.

Tết là niềm vui, nhưng với người trên 60 tuổi, đây lại là giai đoạn dễ "đổ bệnh" nhất năm

Với người trẻ, Tết có thể chỉ là vài ngày ăn nhiều hơn, ngủ muộn hơn một chút. Nhưng với người trên 60 tuổi, những thay đổi ấy lại tạo ra áp lực không nhỏ cho cơ thể.

Thời tiết lạnh, sinh hoạt đảo lộn, ăn uống nhiều đạm - mỡ - đồ ngọt, tiếp khách liên tục, đôi khi thêm vài ly rượu chúc Tết cho "vui nhà vui cửa". Những điều tưởng rất bình thường ấy lại khiến hệ tim mạch, tiêu hóa, xương khớp của người cao tuổi phải làm việc quá sức.

Nhiều bác sĩ từng cảnh báo rằng, sau tuổi 60, khả năng điều hòa của cơ thể suy giảm rõ rệt. Chỉ cần vài ngày sinh hoạt không điều độ, huyết áp có thể dao động, hệ tiêu hóa rối loạn, giấc ngủ chập chờn, những cơn đau nhức xương khớp xuất hiện dày hơn khi trời lạnh.

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là, cũng giống như phần lớn người cao tuổi khác, cha mẹ tôi sẽ không nói ra những mệt mỏi của mình. Họ ngại làm con cháu lo lắng, ngại phá vỡ không khí Tết. Dù mệt, họ vẫn cố gắng vui vẻ, vẫn ngồi tiếp khách, vẫn ăn thêm "một chút cho vui".

Chỉ đến sau Tết, khi con cháu quay lại với công việc, cơ thể cha mẹ mới bắt đầu "lên tiếng". Và lúc ấy, nhiều người mới giật mình nhận ra rằng, niềm vui Tết đôi khi đã vô tình trở thành gánh nặng cho sức khỏe cha mẹ.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dịp Tết cần bắt đầu từ những điều rất nhỏ

Sau khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi nhận ra rằng chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ không phải là chờ đến lúc ốm mới lo, mà là chăm sóc đều đặn mỗi ngày, đặc biệt trong những giai đoạn nhạy cảm như dịp Tết.

Người trên 60 tuổi thường gặp những vấn đề rất cụ thể. Đầu tiên là tim mạch và huyết áp dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh, ăn mặn hơn ngày thường và sinh hoạt thất thường. Bên cạnh việc tuân thủ điều trị, nhiều bác sĩ khuyên người cao tuổi nên duy trì những giải pháp hỗ trợ tuần hoàn, giúp cơ thể thích nghi tốt hơn trong những ngày Tết nhiều biến động.

Tiếp đó là xương khớp. Trời càng lạnh, những cơn đau đầu gối, thắt lưng, vai gáy lại càng rõ rệt. Việc bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho xương khớp giúp người lớn tuổi vận động dễ dàng hơn, bớt khó chịu khi thời tiết thay đổi.

Tiêu hóa cũng là vấn đề không thể bỏ qua. Tết nhiều món ngon nhưng lại không dễ tiêu, trong khi hệ tiêu hóa của người cao tuổi vốn đã suy yếu. Những giải pháp hỗ trợ đường ruột hoạt động ổn định giúp hạn chế đầy bụng, táo bón – nỗi ám ảnh quen thuộc của nhiều gia đình sau Tết.

Và cuối cùng là giấc ngủ. Ít ai để ý rằng, ngủ không ngon, ngủ chập chờn kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tổng thể của người già. Những ngày Tết ồn ào càng khiến tình trạng này rõ rệt hơn.

Tôi nhận ra rằng, chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ đôi khi không cần những điều quá to tát. Chỉ cần hiểu cơ thể của họ đang cần gì, duy trì những lựa chọn phù hợp hằng ngày, cũng đã là cách con cái âm thầm gửi gắm sự quan tâm và yêu thương.

Sau khi tìm hiểu, tôi nhận thấy, những người trên 60 tuổi nên dùng thêm các sản phẩm giúp hỗ trợ tim mạch - xương khớp - tiêu hóa - giấc ngủ - sức đề kháng một cách an toàn và dễ dùng mỗi ngày để cơ thể khỏe mạnh hơn:

1. Nhóm hỗ trợ tim mạch – tuần hoàn

- Omega-3 (dầu cá tinh khiết)

- Các sản phẩm từ thảo dược hỗ trợ tuần hoàn máu, ổn định huyết áp

Những sản phẩm này phù hợp với người cao tuổi có tiền sử huyết áp, tim mạch hoặc thường xuyên mệt mỏi khi trời lạnh.

2. Nhóm hỗ trợ xương khớp

- Canxi kết hợp vitamin D3

- Glucosamine, chondroitin hoặc collagen type II

Những sản phẩm này giúp giảm đau nhức khi thời tiết lạnh, hỗ trợ vận động linh hoạt hơn trong những ngày Tết đi lại nhiều.

3. Nhóm hỗ trợ tiêu hóa

- Men vi sinh (probiotic)

- Chất xơ hòa tan

Những sản phẩm này hỗ trợ đường ruột hoạt động ổn định, hạn chế đầy bụng, táo bón - tình trạng rất thường gặp ở người cao tuổi sau Tết.

4. Nhóm hỗ trợ giấc ngủ, thư giãn

- Các sản phẩm từ thảo dược giúp an thần nhẹ, thư giãn tinh thần

- Magnesium liều phù hợp cho người lớn tuổi

Những sản phẩm này sẽ giúp cải thiện tình trạng khó ngủ, ngủ chập chờn khi sinh hoạt bị đảo lộn dịp lễ Tết.

5. Nhóm vitamin và khoáng chất thiết yếu

- Vitamin tổng hợp dành riêng cho người cao tuổi

- Vitamin C, kẽm liều phù hợp

Đây là nhóm sản phẩm sẽ hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể chống chọi tốt hơn với thời tiết lạnh và các yếu tố bất lợi đầu năm.

Lưu ý, người cao tuổi nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, dễ sử dụng; nếu đang điều trị bệnh nền hoặc dùng thuốc hằng ngày, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung.

Tết, với tôi, giờ đây không chỉ là mâm cỗ đầy hay quà cáp đủ lễ. Tết còn là dịp để chậm lại, nhìn cha mẹ kỹ hơn, và tự nhắc mình rằng: Không có món quà nào ý nghĩa hơn việc cha mẹ khỏe mạnh để còn nhiều mùa đoàn viên phía trước.