Là bác sĩ ung bướu, Dr. Sue Hwang hiểu rất rõ về ung thư. Cô tư vấn cho bệnh nhân mỗi ngày, nắm vững các yếu tố nguy cơ, tuân thủ đầy đủ lịch sàng lọc định kỳ và luôn tin rằng bản thân thuộc nhóm "an toàn". Thế nhưng, ở tuổi 46, Hwang vẫn sững sờ khi nhận chẩn đoán ung thư vú - trong khi cơ thể hoàn toàn không phát ra bất kỳ tín hiệu cảnh báo nào.

Thời điểm đó, Hwang khỏe mạnh, năng động, chơi tennis mỗi ngày, vừa làm bác sĩ vừa một mình nuôi ba con trai. Cô không sờ thấy u cục, không đau, không thay đổi da ngực, không tiết dịch núm vú. Các lần kiểm tra trước đó đều bình thường. Chính vì vậy, kết quả chụp kiểm tra định kỳ khiến cô không thể tin nổi: 5 khối u ở ngực phải và một hạch bạch huyết bất thường.

Tiến sĩ Sue Hwang, một bác sĩ ung thư bức xạ, cho biết kinh nghiệm của bản thân với ung thư vú đã giúp cô coi sự dễ bị tổn thương là một điểm mạnh thay vì một điểm yếu.

"Tôi đã nghĩ rằng không thể nào chỉ trong vòng một năm, lại xuất hiện nhiều khối u như vậy mà tôi không hề cảm nhận được điều gì", BS Hwang chia sẻ.

Khi bác sĩ trở thành bệnh nhân

Chẩn đoán được đưa ra vào đầu năm 2024 đã mở ra một hành trình điều trị dài và khắc nghiệt hơn Hwang từng hình dung khi còn đứng ở vị trí bác sĩ: Nhiều cuộc phẫu thuật, cắt bỏ cả hai bên vú, hóa trị, xạ trị và điều trị hormone kéo dài.

Ở tuổi 48, Hwang hiện đã bước vào giai đoạn thuyên giảm, đồng thời chuẩn bị xuất bản cuốn hồi ký From Both Sides of the Curtain - ghi lại hành trình đi qua ung thư từ cả hai phía: người điều trị và người mắc bệnh.

Trải nghiệm này đã thay đổi hoàn toàn cách Hwang nhìn nhận nghề nghiệp. Cô thừa nhận rằng, chỉ khi trở thành bệnh nhân, cô mới thực sự hiểu được nỗi sợ hãi, sự mệt mỏi tinh thần và cảm giác mong manh mà người bệnh ung thư phải đối mặt.

"Việc dám nói ra sự yếu đuối của mình khiến tôi nhận ra: không ai phải mạnh mẽ một mình. Điều đó cũng giúp tôi kết nối với bệnh nhân sâu sắc hơn, không chỉ trong điều trị mà cả sau khi họ đã vượt qua ung thư", cô nói.

Ung thư vú không phải lúc nào cũng "lên tiếng"

Câu chuyện của nữ bác sĩ ung bướu là một lời nhắc nhở quan trọng: ung thư vú có thể tiến triển âm thầm, ngay cả ở những người hiểu biết y khoa, sống lành mạnh và không có triệu chứng rõ ràng.

Tuy vậy, trong nhiều trường hợp, cơ thể vẫn phát ra những tín hiệu cảnh báo sớm, điều quan trọng là phụ nữ cần nhận ra và không bỏ qua.

Các chuyên gia nhấn mạnh: Không phải mọi khối u đều là ung thư, nhưng bất kỳ thay đổi nào kéo dài hoặc khác thường đều cần được kiểm tra y tế.

Những dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư vú phụ nữ cần lưu ý

Chị em nên đi khám sớm nếu nhận thấy một hoặc nhiều dấu hiệu sau:

- Xuất hiện khối u hoặc vùng dày bất thường ở vú hoặc nách, dù không đau

- Thay đổi hình dạng, kích thước vú, một bên to hoặc lệch rõ rệt

- Da vú lõm, nhăn nheo, sần như vỏ cam, hoặc đổi màu bất thường

- Núm vú tụt vào trong, đau hoặc thay đổi hướng

- Tiết dịch núm vú bất thường, đặc biệt là dịch máu hoặc dịch trong suốt

- Đau vú kéo dài không liên quan chu kỳ kinh

- Sưng, đau vùng nách hoặc xương đòn do hạch bạch huyết to lên

Sàng lọc vẫn là "vũ khí" quan trọng nhất

Theo khuyến cáo y tế, phụ nữ nên:

- Tự khám vú định kỳ hằng tháng

- Chụp nhũ ảnh đúng lịch, đặc biệt từ 40 tuổi trở lên hoặc sớm hơn nếu có yếu tố nguy cơ

- Không chủ quan ngay cả khi không có triệu chứng

"Ung thư vú không phân biệt bạn là ai, hiểu biết đến đâu hay sống lành mạnh thế nào. Điều quan trọng nhất là đừng bỏ qua việc kiểm tra ngay cả khi bạn cảm thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh", Hwang nhấn mạnh.