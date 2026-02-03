Tối ngày 2/2/2026, WeChoice Awards 2025 chính thức phát hành toàn bộ album chủ đề mang tên Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam. Đây là cột mốc đánh dấu sự hoàn thiện trọn vẹn của dự án âm nhạc đồng hành cùng lễ trao giải năm nay, tiếp nối truyền thống kể chuyện bằng âm nhạc vốn đã tạo nên thương hiệu cho WeChoice qua các năm. Album bao gồm 5 ca khúc với sự tham gia của 27 nghệ sĩ, mang đến những lát cắt đa dạng về đời sống, con người và tinh thần Việt Nam. Bên cạnh ca khúc chủ đề cùng tên đã ra mắt trước đó vào ngày 28/1, 4 mảnh ghép còn lại gồm Hoa Ban Nhỏ Bé, Đỉnh! (P.E.A.K), Thắng Đời 1-0 và Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở ngay khi vừa trình làng đã nhận được sự chú ý và thảo luận sôi nổi trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Giữ vững phong độ từ các mùa giải trước, tổng thể album năm nay được khán giả đại chúng đón nhận tích cực nhờ thông điệp xuyên suốt, giàu tính nhân văn và khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ. Dạo quanh các trang mạng xã hội, đa số bình luận đều nhận định rằng album sở hữu sự cân bằng tốt giữa tính giải trí và chiều sâu cảm xúc. Đặc biệt, hai ca khúc Đỉnh! (P.E.A.K) và Hoa Ban Nhỏ Bé đang là tâm điểm của sự chú ý, thu hút lượng tương tác lớn nhờ giai điệu dễ nghe và ca từ ý nghĩa.

Nổi bật nhất về mặt hiệu ứng lan tỏa ở thời điểm hiện tại chính là ca khúc Đỉnh! (P.E.A.K). Ca khúc quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ đình đám bước ra từ “vũ trụ Say Hi” bao gồm Orange, CONGB, buitruonglinh, Jaysonlei, Saabirose và Ánh Sáng AZA đã tạo nên sức hút lớn ngay từ khi công bố danh sách nghệ sĩ. Không nằm ngoài dự đoán, ngay sau khi phát hành, giai điệu vui tươi, bắt tai cùng ca từ mang tính cổ vũ của bài hát đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Nhiều khán giả nhận xét rằng năng lượng tích cực mà ca khúc mang lại rất phù hợp với không khí những ngày đầu năm mới. Đáng chú ý, Đỉnh! (P.E.A.K) đang được cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ, chia sẻ như một lời động viên tinh thần gửi đến các sĩ tử đang chuẩn bị bước vào những kỳ thi quan trọng.

Ở một thái cực cảm xúc khác, Hoa Ban Nhỏ Bé lại ghi điểm nhờ sự mộc mạc và chiều sâu trong cách kể chuyện. Với sự góp giọng của bộ tứ MIN, Bùi Công Nam, Vương Bình và Kai Đinh, ca khúc mang màu sắc tự sự rõ nét, lấy bối cảnh từ những thiên tai đã qua để khắc họa tinh thần tương trợ và sức bền bỉ của người Việt Nam. Người nghe đánh giá cao sự kết hợp hài hòa giữa những chất giọng của các nghệ sĩ với sự nhẹ nhàng, tình cảm của Vương Bình và Kai Đinh, nét trong trẻo của MIN cùng sự mộc mạc của Bùi Công Nam. Đáng chú ý, những hình ảnh gợi mở trong ca từ của Hoa Ban Nhỏ Bé đã khơi gợi lại ký ức chân thực của nhiều người nghe, đặc biệt là những người đã trực tiếp trải qua thiên tai trong năm 2025. Nhiều khán giả cho biết họ cảm thấy sự đồng cảm với câu hát "chèo xuồng và mang theo phao với đèn, lo cho nhiều người không quen", cho rằng ca từ đã chạm đến trái tim và xứng đáng được lan tỏa rộng rãi hơn.

Bên cạnh hai cái tên kể trên, các ca khúc còn lại trong album cũng nhận được những phản hồi tích cực, đặc biệt là bài hát chủ đề Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam. Được khán giả ví như bản kế thừa hoàn hảo cho tinh thần của hit cũ Điều Phi Thường Nhỏ Bé, ca khúc này được nhiều netizen ưu ái gọi là màn Best Collab nhờ sự xuất hiện bất ngờ của Hải Bột bên cạnh Hoàng Dũng và Bùi Công Nam. Khán giả nhận xét ca khúc này chính là "người tử tế tạo nên âm nhạc tử tế", và sự trở lại của Hải Bột sau thời gian dài vắng bóng đã mang lại cảm giác "nổi da gà" đầy xúc động.

Song hành với đó, Thắng Đời 1-0 và Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở hoàn thiện bức tranh âm nhạc đa sắc của album. Thắng Đời 1-0 gây bất ngờ lớn với sự kết hợp của bộ ba BigDaddy, Phúc Du và Đức Phúc. Khán giả nhận xét flow rap của BigDaddy và Phúc Du kết hợp cùng phần chorus của Đức Phúc tạo nên một tổng thể hòa hợp đến bất ngờ. Bài hát ghi điểm nhờ việc sử dụng khéo léo các hình ảnh văn hóa quen thuộc như "trống đồng Đông Sơn" hay tinh thần "máu đỏ da vàng". Điệp khúc "Tự hào người Việt Nam, thắng đời 1-0" được đánh giá là hào hùng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc nhưng vẫn giữ được sự hiện đại, trẻ trung.

Cuối cùng, Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở với sự thể hiện của (S)TRONG, Văn Mai Hương và Phùng Khánh Linh được ví như một nốt trầm dịu dàng trong album. Người hâm mộ nhận xét ca từ của bài hát giàu cảm xúc, mang lại cảm giác được ủi an, vỗ về. Giọng hát nội lực nhưng đầy tình cảm của ba nghệ sĩ đã truyền tải trọn vẹn thông điệp chữa lành, khiến ca khúc trở thành lựa chọn yêu thích của những khán giả tìm kiếm sự bình yên trong âm nhạc những ngày cuối năm.

Nhìn chung, phản ứng của khán giả đối với album Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam cho thấy sự thành công của WeChoice Awards 2025 trong việc nắm bắt mạch cảm xúc của cộng đồng. Không chỉ đơn thuần là một sản phẩm giải trí, album đã thực sự trở thành một cuốn nhật ký bằng âm nhạc, ghi lại những vui buồn, những biến cố và cả niềm hy vọng của người Việt trong một năm đầy biến động. Từ sự sôi động, lạc quan của Đỉnh! (P.E.A.K) đến những giọt nước mắt đồng cảm trong Hoa Ban Nhỏ Bé, hay niềm tự hào trong Thắng Đời 1-0, mỗi ca khúc đều đã tìm được chỗ đứng riêng trong lòng người hâm mộ, góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực để khép lại năm cũ và chào đón một năm mới với nhiều hy vọng.