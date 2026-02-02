Trọn vẹn album chủ đề WeChoice Awards 2025 đã ra mắt: Dàn Anh Trai - Em Xinh quá “peak”, cả loạt tinh hoa hội tụ

Tối 2/2/2026, WeChoice Awards 2025 chính thức phát hành toàn bộ album chủ đề Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam, đánh dấu bước hoàn thiện trọn vẹn của dự án âm nhạc đồng hành cùng mùa giải năm nay. Album gồm 5 ca khúc, quy tụ 27 nghệ sĩ cùng mang đến những lát cắt đời sống Việt Nam bằng âm nhạc.

Album WeChoice Awards 2025 chính thức lên sóng

Trước đó, ca khúc chủ đề Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam do Hải Bột, Bùi Công Nam và Hoàng Dũng thể hiện đã được ra mắt ngày 29/1, mở ra tinh thần xuyên suốt của album: tôn vinh những giá trị tiếp nối, nơi thế hệ trẻ hôm nay kế thừa di sản của cha ông để cùng nhau viết nên một chương mới cho đất nước trong kỷ nguyên vươn mình. 4 ca khúc còn lại gồm Hoa Ban Nhỏ Bé, ĐỈNH! (P.E.A.K!), Thắng Đời 1-0 và Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở tiếp tục mở rộng câu chuyện ấy, mỗi bài là một mảnh ghép riêng, phản chiếu những trạng thái rất quen thuộc của người Việt trong đời sống đương đại.

Hoa Ban Nhỏ Bé được thể hiện bởi Kai Đinh, MIN, Bùi Công Nam và Vương Bình, là ca khúc mang màu sắc tự sự rõ nét, lấy bối cảnh thiên tai để nói về tinh thần tương trợ và sức bền của con người Việt Nam. Ca khúc do Kai Đinh, Bùi Công Nam và Eliot sáng tác, hòa âm bởi LV.KhanhHung và NewL, phần mix & mastering do Minh Đạt Nguyễn đảm nhiệm. Từ những câu hát mở đầu gợi cảnh mưa lũ “mưa vẫn cứ thế rơi cho dù là ngày hay đêm / nhìn vào dòng sông đang dâng rất cao”, bài hát dẫn người nghe đi qua cảm giác bất lực, lo âu, rồi dần mở ra ánh sáng của niềm tin và sự gắn kết. Phần điệp khúc do MIN thể hiện trở thành điểm tựa cảm xúc của toàn bài, với thông điệp rõ ràng: “Thân ta tuy nhỏ bé, mà con tim ta mạnh mẽ / Ta sẽ vững vàng giữa non ngàn”. Hoa Ban Nhỏ Bé chọn cách kể chậm rãi, tập trung vào hình ảnh con người nắm tay nhau đi qua nghịch cảnh, đúng với tinh thần nhân văn mà WeChoice Awards theo đuổi.

ĐỈNH! (P.E.A.K!) là bản tuyên ngôn năng lượng trẻ của album, quy tụ dàn Anh Trai - Em Xinh là đại diện của lứa thần tượng thế hệ mới CONGB, Orange, buitruonglinh, Jaysonlei, Saabirose và Ánh Sáng AZA. Ca khúc do TRID MINH, Jaysonlei, buitruonglinh, Saabirose và Orange chắp bút, sản xuất bởi WOKEUP. Với cấu trúc hiện đại, beat mạnh và flow đa dạng, ĐỈNH! (P.E.A.K!) kể câu chuyện của những người trẻ không ngừng tiến lên, vượt qua hoài nghi và giới hạn của chính mình. Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong ca từ: “Ta sẽ không dừng lại / Chỉ cần cố gắng hơn được mình của ngày hôm qua”, hay hình ảnh ẩn dụ “từng vệt nứt vỡ là nơi ánh sáng rọi qua”. Bài hát không đặt nặng thắng - thua với người khác, mà tập trung vào hành trình đi đến đỉnh cao của mỗi cá nhân, tập trung tinh thần vượt qua chính mình.

Với Thắng Đời 1-0, BigDaddy, Đức Phúc và Phúc Du mang đến một màu sắc khác: tưng bừng, tự hào và giàu tính văn hóa bản địa. Ca khúc do HAROSÉ, BigDaddy và Phúc Du sáng tác, hòa âm bởi DươngK, phần mix & mastering do Minh Đạt Nguyễn và DươngK thực hiện. Trên nền nhạc hip-hop pha trộn pop hiện đại, bài hát sử dụng nhiều hình ảnh quen thuộc trong đời sống và văn hóa Việt Nam, từ “trống đồng Đông Sơn” đến tinh thần “máu đỏ da vàng”. Điệp khúc “Tự hào người Việt Nam, thắng đời 1-0” không mang nghĩa chiến thắng tuyệt đối, mà là cảm giác vượt qua chính mình sau những va vấp, đúng như lời rap: “Đời không cho thuận buồm xuôi gió / Nhưng ta thắng khi đã dám kệ nó vượt giông”.

Khép lại album là Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở, ca khúc do Phùng Khánh Linh, (S)TRONG Trọng Hiếu và Văn Mai Hương thể hiện. Bài hát được sáng tác bởi Dlight và TRID MINH, hòa âm bởi DuongK, với phần mix & mastering tiếp tục do Minh Đạt Nguyễn và DuongK đảm nhiệm. Mang màu sắc pop giàu cảm xúc, Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở kể câu chuyện của những con người âm thầm theo đuổi giấc mơ, đi qua hoài nghi và chờ đợi. Ca từ giản dị nhưng trực diện: “Cứ bước tiếp hôm nay như ngọn lửa chẳng bao giờ tắt” hay “Đủ nắng hoa sẽ nở mà thôi” trở thành lời nhắc nhẹ nhàng về niềm tin vào hành trình cá nhân, rằng mỗi nỗ lực đều xứng đáng được chờ đợi.

Song hành cùng âm nhạc, phần visual của dự án, đặc biệt là MV Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam, được thực hiện bởi đội ngũ hình ảnh của Ban Tổ chức WeChoice Awards phối hợp cùng 01A Collective. Theo định hướng anti-disciplinary, 01A Collective xây dựng một thế giới thị giác giàu biểu tượng, nơi mỗi ca khúc trong album đều có hệ hình ảnh riêng, cùng quy chiếu về thông điệp “vươn mình”.

Với Thắng Đời 1-0, concept lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đám cưới chuột, tái hiện một lễ rước dâu hiện đại như một cuộc “vinh quy bái tổ” của thế hệ trẻ, nổi bật với hình ảnh chiếc xe mui trần bay lơ lửng và đoàn rước nhún nhảy theo nhịp bass. Ở ĐỈNH! (P.E.A.K!), hình ảnh những cánh diều truyền thống và hiện đại bay giữa tầng mây trở thành biểu tượng cho sự đồng hành và khát vọng tiến lên không ngừng. Hoa Ban Nhỏ Bé sử dụng ngôn ngữ kể chuyện trừu tượng, với hình ảnh carousel nến xoay giữa mưa lũ như biểu trưng của hy vọng và tinh thần đoàn kết. Trong khi đó, Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở kể câu chuyện hai vòng lặp ngày - đêm, nơi nhân vật chính dần tìm thấy lối đi của mình khi ánh sáng tràn xuống.

Ngay sau khi album WeChoice Awards 2025 - Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam chính thức phát hành, những phản hồi tích cực từ người hâm mộ và khán giả tiếp tục cho thấy sức hút ổn định của nhạc WeChoice trong đời sống âm nhạc Việt. Các ca khúc trong album được xây dựng theo hướng kể chuyện, gần gũi và hướng tới những giá trị tích cực quen thuộc với số đông công chúng. Sự đầu tư đồng bộ từ âm nhạc, ca từ đến hình ảnh giúp WeChoice Awards giữ được bản sắc đã hình thành qua nhiều mùa giải, đồng thời mở rộng quy mô tiếp cận thông qua âm nhạc.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" - kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.

WeChoice Awards 2025 chính thức bước sang giai đoạn bình chọn, nơi cộng đồng cùng tôn vinh những đề cử xuất sắc và xứng đáng nhất. Giai đoạn bình chọn sẽ diễn ra đến 12h00 trưa ngày 6/2 tại website wechoice.vn. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại đêm Gala WeChoice Awards 2025 vào ngày 7/2.